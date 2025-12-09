Мои заказы

В поисках варанов: приключение в парках Бангкока (из Паттайи)

Погулять по оазисам тишины и познакомиться с дикой природой мегаполиса
Добро пожаловать в живописные парки Бангкока — Бенжакитти и Люмпини. Вас ждёт прогулка по зелёным оазисам среди небоскрёбов и трущоб. По местам, где обитают вараны длиной до 1,5 метра — и не только.

С безопасного расстояния вы понаблюдаете за представителями местной фауны и узнаете интересные факты о природе Таиланда.
В поисках варанов: приключение в парках Бангкока (из Паттайи)© Сабри
В поисках варанов: приключение в парках Бангкока (из Паттайи)© Сабри
В поисках варанов: приключение в парках Бангкока (из Паттайи)© Сабри

Описание экскурсии

Прогулка по парку Бенжакитти с посещением как ухоженных, так и диких болотистых зон. Возможность покормить разных рыб в прудах и изучить водяные растения.

Переход в парк Люмпини, где обитают огромные вараны — до 1,5 метра длиной. Поиск и наблюдение за ними в естественной среде.

Увлекательные рассказы о природе Таиланда, жизни в Бангкоке и местной культуре. А также контрасты города — от современных небоскрёбов до старых трущоб.

Организационные детали

  • В стоимость включён корм для животных
  • С вами пойду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри
Сабри — ваша команда гидов в Паттайе
Провели экскурсии для 29701 туриста
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,
читать дальше

а не только популярные туристические локации. Нам важно, чтобы каждая поездка была уникальной: кто-то ищет историю, кто-то хочет почувствовать атмосферу улиц, а кому-то ближе современная жизнь. Мы стараемся учитывать интересы каждого, выводить гостей за рамки привычного и находить действительно стоящие локации. С радостью покажем вам удивительные места, расскажем любопытные факты и подарим незабываемые впечатления.

