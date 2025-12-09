Добро пожаловать в живописные парки Бангкока — Бенжакитти и Люмпини. Вас ждёт прогулка по зелёным оазисам среди небоскрёбов и трущоб. По местам, где обитают вараны длиной до 1,5 метра — и не только. С безопасного расстояния вы понаблюдаете за представителями местной фауны и узнаете интересные факты о природе Таиланда.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Прогулка по парку Бенжакитти с посещением как ухоженных, так и диких болотистых зон. Возможность покормить разных рыб в прудах и изучить водяные растения.

Переход в парк Люмпини, где обитают огромные вараны — до 1,5 метра длиной. Поиск и наблюдение за ними в естественной среде.

Увлекательные рассказы о природе Таиланда, жизни в Бангкоке и местной культуре. А также контрасты города — от современных небоскрёбов до старых трущоб.

Организационные детали