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Описание
Что вас ожидает:
3D галерея оптических иллюзий.
Изучите первую в Таиланде галерею оптических иллюзий, купив этот билет. Откройте для себя нестандартные картины, использующие технику, благодаря которой двухмерные рисунки превращаются в трехмерные изображения за счет использования оптических иллюзий.
Проплывите по венецианским каналам, сходите на африканское сафари, защититесь от нападения акул и совершите путешествие в мир динозавров. Галереи полностью интерактивны, и вы можете потрогать, вскарабкаться, позировать и сфотографироваться на фоне всех картин в десяти 3D-галереях.
Важная информация:
Дети в возрасте от 2 до 12 лет допускаются по той же цене, что и взрослые.
Для детей до 2 лет вход бесплатный.
Режим работы: с 09:00 до 21:00 ежедневно.
Возьмите с собой: Фотоаппарат.
Обратите внимание! По музею нельзя ходить в обуви, для вашего удобства возьмите с собой бахилы.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет
Что не входит
Трансфер от/до отеля
Где начинаем и завершаем?
Начало: 78 / 34 Moo 9, Паттайя 2 Road, Nong Prue, Bang La
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Дети в возрасте от 2 до 12 лет допускаются по той же цене, что и взрослые.
Для детей до 2 лет вход бесплатный.
Режим работы: с 09:00 до 21:00 ежедневно.
Возьмите с собой: Фотоаппарат
Обратите внимание! По музею нельзя ходить в обуви, для вашего удобства возьмите с собой бахилы
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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3
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2
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1
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A
Alexey
1 дек 2022
Очень прикольное место! Если у вас есть чувство юмора и хорошая фантазия - это для вас! Сотни бесподобных фоток с дополненной реальностью вам обеспечены!
К
КанЦлер
11 ноя 2022
Берите с собой бахилы, придется ходить босиком! Правило музея. Спрей - антисептик для ног и аромасалфетки были так же обещанны, но не выданы нам на выходе. Персонал отморозился. Из плюсов, есть кафетерий с вкусным мороженым и кофе, залы огромные, просторно. Экспозиции конечно, весьма впечатлили. Интересно.
А
Алиса
7 янв 2022
3D галерея в Паттайе отличное место где можно сделать отличные фото. Нам очень понравилось! Будете в Паттайе обязательно посетите это место. Вы будете довольны когда у Вас будут классные фото. Рекомендуем. Времени много не займёт, примерно 1-1,5 часа.
З
Зоркий
23 дек 2021
Обязательно сходить, столько крутых фотографий для своих аватарок вы нигде не сделаете! Мы потратили 3 часа и сфотались со всеми картинами. Своих денег стоит, очень весело.
S
Strannik
7 фев 2020
Отличное место для хорошего времяпровождения. Множество картин, порой занимающих огромную стену и создающих впечатление присутствия на этом ландшафте. Довольно людно в галлерее, но это не проблема если вы не торопитесь. Минута другая терпения или любой объект доступен.
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