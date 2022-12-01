Входной билет в 3D-галерею Art in Paradise в Паттайе

Побывайте в первой в Таиланде интерактивной галерее оптических иллюзий

5
5 отзывов
Побывайте в первой в Таиланде интерактивной галерее оптических иллюзий. Осмотрите 3D-галереи и окажитесь внутри уникальных картин. Сделайте невероятные фотографии в полностью интерактивных 3D художественных галереях.
Входной билет в 3D-галерею Art in Paradise в Паттайе
Входной билет в 3D-галерею Art in Paradise в Паттайе
Входной билет в 3D-галерею Art in Paradise в Паттайе
Входной билет в 3D-галерею Art in Paradise в Паттайе
Ближайшие даты:
19
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Описание

Что вас ожидает:

  • 3D галерея оптических иллюзий.
  • Изучите первую в Таиланде галерею оптических иллюзий, купив этот билет. Откройте для себя нестандартные картины, использующие технику, благодаря которой двухмерные рисунки превращаются в трехмерные изображения за счет использования оптических иллюзий.
  • Проплывите по венецианским каналам, сходите на африканское сафари, защититесь от нападения акул и совершите путешествие в мир динозавров. Галереи полностью интерактивны, и вы можете потрогать, вскарабкаться, позировать и сфотографироваться на фоне всех картин в десяти 3D-галереях.

Важная информация:

  • Дети в возрасте от 2 до 12 лет допускаются по той же цене, что и взрослые.
  • Для детей до 2 лет вход бесплатный.
  • Режим работы: с 09:00 до 21:00 ежедневно.
  • Возьмите с собой: Фотоаппарат.
  • Обратите внимание! По музею нельзя ходить в обуви, для вашего удобства возьмите с собой бахилы.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет
Что не входит
  • Трансфер от/до отеля
Где начинаем и завершаем?
Начало: 78 / 34 Moo 9, Паттайя 2 Road, Nong Prue, Bang La
Завершение: 78 / 34 Moo 9, Паттайя 2 Road, Nong Prue, Bang La, Чонбури 20150
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Дети в возрасте от 2 до 12 лет допускаются по той же цене, что и взрослые.
  • Для детей до 2 лет вход бесплатный.
  • Режим работы: с 09:00 до 21:00 ежедневно.
  • Возьмите с собой: Фотоаппарат
  • Обратите внимание! По музею нельзя ходить в обуви, для вашего удобства возьмите с собой бахилы
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
A
1 дек 2022
Очень прикольное место! Если у вас есть чувство юмора и хорошая фантазия - это для вас! Сотни бесподобных фоток с дополненной реальностью вам обеспечены!
К
11 ноя 2022
Берите с собой бахилы, придется ходить босиком! Правило музея. Спрей - антисептик для ног и аромасалфетки были так же обещанны, но не выданы нам на выходе. Персонал отморозился. Из плюсов, есть кафетерий с вкусным мороженым и кофе, залы огромные, просторно. Экспозиции конечно, весьма впечатлили. Интересно.
А
7 янв 2022
3D галерея в Паттайе отличное место где можно сделать отличные фото. Нам очень понравилось! Будете в Паттайе обязательно посетите это место. Вы будете довольны когда у Вас будут классные фото. Рекомендуем. Времени много не займёт, примерно 1-1,5 часа.
З
23 дек 2021
Обязательно сходить, столько крутых фотографий для своих аватарок вы нигде не сделаете! Мы потратили 3 часа и сфотались со всеми картинами. Своих денег стоит, очень весело.
S
7 фев 2020
Отличное место для хорошего времяпровождения. Множество картин, порой занимающих огромную стену и создающих впечатление присутствия на этом ландшафте. Довольно людно в галлерее, но это не проблема если вы не торопитесь. Минута другая терпения или любой объект доступен.

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