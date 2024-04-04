На экскурсии мы посетим самые фотогеничные и знаковые места курорта. А еще вы поучаствуете в уникальном ритуале «Привлечение удачи». Гарантируем много интересных фотографий и ярких незабываемых впечатлений.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:45
Описание экскурсииЭкскурсия "Инстаграм Тур: Паттайя + Бали" — это уникальная возможность окунуться в фотогеничное путешествие по самым ярким и живописным уголкам Паттайи. Идеальный тур для тех, кто хочет не только отдохнуть, но и наполнить свой Instagram захватывающими фотографиями. В программе вас ждут самые необычные и красивые места, которые непременно впечатлят ваших подписчиков. Вы посетите:
- Парк - кафе у озера в джунглях «чёрный лес», 3 d галлерея, озеро с водопадами где плавают стайки красивых рыб кои. (по желанию можно попить чай/кофе с пирожными).
- Самый большой и красивый храм Паттайи - золотой храм, можно принять участие в ритуале «привлечение удачи».
- БАЛИ. На территории в 10 рай расположен комплекс шикарных вилл в Балийском стиле. Создается ощущение что попали на остров Бали. Все выглядит очень красиво, волшебно и экзотично. Есть кафе.
- Храм черепахи (новый красивый храм Паттайи).
- Озеро лотосов. Остановка для фотосессии.
- Кафе «станция 331», расположено на борту авиалайнера. Музей военной техники. Для входа внутрь лайнера нужно приобрести напиток. В лайнере можно сделать фотографии за штурвалом самолета.
- Контактный зоопарк (альпаки, белый львёнок, копибары, зебры, жирафы, антилопы, слоны и другие виды животных, а также бассейн с арапаймой). Можно покататься на слонах, или лошадях.
- Обед. Время проведения: 8.00 - 16.00. Важно знать• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Запрещено: алкоголь и курение, брать с собой своих животных.
Ежедневно
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (рост более 120 см)
|2 000 ฿
|Детский (рост 90-120 см)
|1 500 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк-кафе у озера в джунглях «Чёрный лес»
- 3d галерея, озеро с водопадами
- Золотой храм
- Озеро лотосов
- Кафе «Станция 331»
- Контактный зоопарк
Что включено
- Трансфер туда-обратно
- Входные билеты
- Русскоязычный гид
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Запрещено: алкоголь и курение, брать с собой своих животных
- Вечером накануне экскурсии в 20:00-21:00 по Мск организатор свяжется с вами - напомнить про экскурсию и уточнить время выезда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
4 апр 2024
Грамотная организация, интересная информация. Спасибо гиду Ангелине за бережное отношение и заботу в +36 градусов! Все подробно рассказала, заинтересовала, появилось желание вернуться повторно!
Входит в следующие категории Паттайи
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