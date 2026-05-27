Колоритная Паттайя

Будда, рынок и ночная жизнь
Проведём отличный день в Паттайе — от сияющего наскального Будды до рынка на воде.

Вы прокатитесь на лодочке по каналам, почувствуете дыхание тайской жизни и увидите деревянный Храм Истины, где каждая деталь вырезана вручную. Вечерние огни Уокинг-стрит добавят энергии, а завершим приключение в необычном дворце.
Описание экскурсии

13:00–13:45 — Кхао Чи Чан — наскальный Будда

Это самый большой наскальный Будда в мире, выложенный золотыми пластинами на скале. Место силы и атмосферных фотографий.

14:00–15:00 — плавучий рынок Паттайи

Прогуляемся на лодочке по каналам рынка, где торговцы продают фрукты, сувениры и ремесленные изделия прямо с воды.

15:25–16:00 — Большой Будда Паттайи

Поднимемся на холм, чтобы увидеть символ духовности города и его панораму. Если захотите, можно совершить подношения и ритуалы на удачу.

16:00–16:20 — смотровая площадка Адмирала

С неё открывается отличный вид на Паттайю и побережье.

16:20–16:40 — символ Паттайи

Вы сделаете фото у букв Pattaya на фоне моря — классический кадр путешественников.

16:40–17:30 — маяк и Уокинг-стрит

Пройдёмся у маяка с видом на побережье. А потом отправимся на самую известную улицу города, где кипит вечерняя жизнь.

18:00–18:20 — смотровая площадка Храма Истины

Вы увидите уникальный деревянный храм, который сам по себе — воплощение тайской философии и мастерства.

18:35–19:40 — дворец Баан Сукхавади

Роскошный дворец с садами и вечерней подсветкой. Его построил богатый и известный Таиланда — куриный король.

19:40 — обратная дорога в отели

Организационные детали

  • Доплата за экскурсию — в тайских батах или рублёвым переводом накануне
  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне, все входные билеты и сборы
  • Порядок посещения локаций может меняться
  • Интересно будет взрослым и детям от 7 лет
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 12:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$58
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 3131 туриста
Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.

