Проведём отличный день в Паттайе — от сияющего наскального Будды до рынка на воде.
Вы прокатитесь на лодочке по каналам, почувствуете дыхание тайской жизни и увидите деревянный Храм Истины, где каждая деталь вырезана вручную. Вечерние огни Уокинг-стрит добавят энергии, а завершим приключение в необычном дворце.
Описание экскурсии
13:00–13:45 — Кхао Чи Чан — наскальный Будда
Это самый большой наскальный Будда в мире, выложенный золотыми пластинами на скале. Место силы и атмосферных фотографий.
14:00–15:00 — плавучий рынок Паттайи
Прогуляемся на лодочке по каналам рынка, где торговцы продают фрукты, сувениры и ремесленные изделия прямо с воды.
15:25–16:00 — Большой Будда Паттайи
Поднимемся на холм, чтобы увидеть символ духовности города и его панораму. Если захотите, можно совершить подношения и ритуалы на удачу.
16:00–16:20 — смотровая площадка Адмирала
С неё открывается отличный вид на Паттайю и побережье.
16:20–16:40 — символ Паттайи
Вы сделаете фото у букв Pattaya на фоне моря — классический кадр путешественников.
16:40–17:30 — маяк и Уокинг-стрит
Пройдёмся у маяка с видом на побережье. А потом отправимся на самую известную улицу города, где кипит вечерняя жизнь.
18:00–18:20 — смотровая площадка Храма Истины
Вы увидите уникальный деревянный храм, который сам по себе — воплощение тайской философии и мастерства.
18:35–19:40 — дворец Баан Сукхавади
Роскошный дворец с садами и вечерней подсветкой. Его построил богатый и известный Таиланда — куриный король.
19:40 — обратная дорога в отели
Организационные детали
Доплата за экскурсию — в тайских батах или рублёвым переводом накануне
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне, все входные билеты и сборы
Порядок посещения локаций может меняться
Интересно будет взрослым и детям от 7 лет
С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
$58
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Паттайе
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 3131 туриста
Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.