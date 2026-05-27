Проведём отличный день в Паттайе — от сияющего наскального Будды до рынка на воде. Вы прокатитесь на лодочке по каналам, почувствуете дыхание тайской жизни и увидите деревянный Храм Истины, где каждая деталь вырезана вручную. Вечерние огни Уокинг-стрит добавят энергии, а завершим приключение в необычном дворце.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

13:00–13:45 — Кхао Чи Чан — наскальный Будда

Это самый большой наскальный Будда в мире, выложенный золотыми пластинами на скале. Место силы и атмосферных фотографий.

14:00–15:00 — плавучий рынок Паттайи

Прогуляемся на лодочке по каналам рынка, где торговцы продают фрукты, сувениры и ремесленные изделия прямо с воды.

15:25–16:00 — Большой Будда Паттайи

Поднимемся на холм, чтобы увидеть символ духовности города и его панораму. Если захотите, можно совершить подношения и ритуалы на удачу.

16:00–16:20 — смотровая площадка Адмирала

С неё открывается отличный вид на Паттайю и побережье.

16:20–16:40 — символ Паттайи

Вы сделаете фото у букв Pattaya на фоне моря — классический кадр путешественников.

16:40–17:30 — маяк и Уокинг-стрит

Пройдёмся у маяка с видом на побережье. А потом отправимся на самую известную улицу города, где кипит вечерняя жизнь.

18:00–18:20 — смотровая площадка Храма Истины

Вы увидите уникальный деревянный храм, который сам по себе — воплощение тайской философии и мастерства.

18:35–19:40 — дворец Баан Сукхавади

Роскошный дворец с садами и вечерней подсветкой. Его построил богатый и известный Таиланда — куриный король.

19:40 — обратная дорога в отели

Организационные детали