Эта экскурсия подарит возможность увидеть Таиланд с другой стороны.



Путешествие на лодке по скрытым каналам и прогулка через мангровые заросли позволят ощутить гармонию с природой.



Узнайте о культурных и исторических особенностях региона, насладитесь свежими морепродуктами и расслабьтесь в природной зоне. Это уникальная возможность почувствовать настоящую свободу и вдохновение

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения этой экскурсии - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и прохладная. В марте и апреле также можно насладиться путешествием, но стоит учитывать более высокие температуры. С мая по октябрь возможны дожди, однако это время прекрасно подходит для тех, кто хочет избежать большого наплыва туристов и насладиться зеленью джунглей в полном расцвете.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.