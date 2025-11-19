Путешествие в сердце природы: скрытые каналы, мангровые заросли и уникальные истории. Увлекательное приключение для всех возрастов
Эта экскурсия подарит возможность увидеть Таиланд с другой стороны.
Путешествие на лодке по скрытым каналам и прогулка через мангровые заросли позволят ощутить гармонию с природой.
Узнайте о культурных и исторических особенностях региона, насладитесь свежими морепродуктами и расслабьтесь в природной зоне. Это уникальная возможность почувствовать настоящую свободу и вдохновение
6 причин купить эту экскурсию
🌿 Погружение в природу
🚤 Путешествие на лодке
🍽️ Свежие морепродукты
📸 Яркие фотомоменты
🧘 Полная перезагрузка
👨👩👧👦 Подходит для всех
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения этой экскурсии - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и прохладная. В марте и апреле также можно насладиться путешествием, но стоит учитывать более высокие температуры. С мая по октябрь возможны дожди, однако это время прекрасно подходит для тех, кто хочет избежать большого наплыва туристов и насладиться зеленью джунглей в полном расцвете.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мангровый лес
Морской корабль
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Паттайи. Комфортабельный автомобиль заберёт вас из отеля. По дороге обсудим тайскую культуру, природу и мифы 10:00 — мангровый лес. Пересядем на лодку и отправимся в неспешное плавание по сердцу зелёных джунглей. Поймаем волшебный момент тишины и полной перезагрузки 11:00 — прогулка по мостикам. Выйдем на деревянные тропы, которые проведут над водой. Всё будто шепчет: «Остановись и почувствуй» 12:00 — морской корабль. Окажемся на борту настоящего судна и сделаем яркие фото. Здесь чувствуются мощь и свобода 13:00 — обед в местном ресторане. Морепродукты, овощи и кокосы — тут всегда всё свежее. Есть вегетарианское меню по запросу 14:30 — зелёная перезагрузка. Финальная точка — природная зона с дорожками, цветами, байдарками и велосипедами. Здесь можно активно отдохнуть или просто расслабиться в гамаке. И заново собрать себя — спокойного, счастливого, настоящего 16:30 — выезд в Паттайю. По дороге — делимся впечатлениями и наслаждаемся послевкусием дня 17:30 — возвращение в отель
Тайминг примерный и может меняться при вашем желании.
О чём поговорим в поездке:
Кто такие хранители леса на воде и почему мангровые деревья — настоящие герои борьбы с климатическими катастрофами
Почему тайские рыбаки называют мангры живыми аптеками и как листья этих деревьев спасают от укусов змей
Кто такие люди-крабы и почему в древних тайских сказаниях они считались потомками духа воды
Каким образом обычная лодка может стать единственным «автомобилем» в мире, где нет дорог
И многое другое
Организационные детали
Поездка пройдёт на автомобиле Honda HR-V или другой аналогичной модели
Маршрут лёгкий, подойдёт для участников с любой физической подготовкой
Возрастные ограничения: 5+
Дополнительно оплачиваются аренда велосипедов и байдарок, а также обед — по желанию. В меню — морепродукты, мясные блюда или вегетарианский вариант на выбор
В поездке вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Паттайе
Провели экскурсии для 570 туристов
Я — основатель агентства туристического консьерж-сервиса и автор эксклюзивных туров по Таиланду: от однодневных маршрутов до недельных программ отдыха. Открываю страну так, как её показывают только избранным.
Мои экскурсии охватывают Таиланд читать дальше
от Паттайи и Бангкока до живописного Чиангмая. Это больше, чем поездки — это персональный доступ к закрытым барам, скрытым местам, легендам, ритуалам и вкусам, которые остаются за кадром у большинства путешественников.
Со мной вы увидите Таиланд глазами человека, для которого он стал домом, и почувствуете, что каждая поездка — это не просто экскурсия, а VIP-путешествие в другую реальность.