1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Удивительный и древний Муанг Боран
Оказаться в самом необычном музее Таиланда и лучше узнать страну
«Город-музей Муанг Боран раскинулся на окраине Бангкока, заняв внушительную территорию — около 80 га»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
$160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Роскошная Аюттайя и королевская резиденция Банг Па-Ин: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по двум королевским резиденциям Таиланда: Аюттайе и Банг Па-Ин. Погружение в историю и культуру древнего Сиама
«Вы осмотрите китайский домик, сам дворец, где обычно проживает королевская чета, и музей старинных карет, а потом даже подниметесь на астрономическую башню»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
$224 за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия в Древний Сиам из Паттайи с гидом
Погрузитесь в мир тайских легенд и архитектуры с экскурсией в Древний Сиам, полная программа с обедом
Начало: Из вашего отеля в Паттайе
«Храм-музей Эраван, символом которого является огромная медная скульптура трёхглавого слона, стоящая посреди сада с живописными каналами»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
$90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна12 апреля 2024Отлично! В назначенное время, дружелюбно, интересно. Потрясающий парк-музей под открытым небом. Знали бы про него раньше, все последующие поездки в Таиланд выглядели бы иначе. Подойдет тем, кому интересно культурное и историческое наследие страны. Спасибо Сергею за экскурсию.
- ООльга29 апреля 2023Большое спасибо Сергею за эту красивую экскурсию! . Мы увидели древнюю Аюттайю(очень впечатлило!) и живописную королевскую резиденцию. А обедали, как
- AAlexey1 декабря 2022Входной билет в 3D-галерею Art in Paradise в ПаттайеОчень прикольное место! Если у вас есть чувство юмора и хорошая фантазия - это для вас! Сотни бесподобных фоток с дополненной реальностью вам обеспечены!
- ККанЦлер11 ноября 2022Входной билет в 3D-галерею Art in Paradise в ПаттайеБерите с собой бахилы, придется ходить босиком! Правило музея. Спрей - антисептик для ног и аромасалфетки были так же обещанны,
- ААлиса7 января 2022Входной билет в 3D-галерею Art in Paradise в Паттайе3D галерея в Паттайе отличное место где можно сделать отличные фото. Нам очень понравилось! Будете в Паттайе обязательно посетите это место. Вы будете довольны когда у Вас будут классные фото. Рекомендуем. Времени много не займёт, примерно 1-1,5 часа.
- ААнна14 ноября 2019Отличная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Музеи»
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