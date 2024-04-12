Т Татьяна Удивительный и древний Муанг Боран Отлично! В назначенное время, дружелюбно, интересно. Потрясающий парк-музей под открытым небом. Знали бы про него раньше, все последующие поездки в Таиланд выглядели бы иначе. Подойдет тем, кому интересно культурное и историческое наследие страны. Спасибо Сергею за экскурсию.

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