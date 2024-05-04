Главные экскурсионные места в Паттайе

Найдено 8 экскурсий в категории «Популярные места» в Паттайе, цены от $34. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
Групповая
7 часов
8 отзывов
Популярное предложение
Активный день на островах Паттайи: полный отдых и приключения
Проведите незабываемый день в компании новых друзей, исследуя уникальные острова и погружаясь в мир тропического рая
Начало: У вашего отеля в Паттайе
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:00
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
$55 за человека
Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия в Бангкок из Паттайи: вечерний круиз и храмы
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку из Паттайи! Откройте для себя величие города на речном круизе
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$110 за человека
Удивительный и древний Муанг Боран
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Удивительный и древний Муанг Боран
Оказаться в самом необычном музее Таиланда и лучше узнать страну
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$160 за всё до 4 чел.
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Паттайи
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
6 отзывов
Аюттайя из Паттайи: историческое путешествие в мини-группе
Погрузитесь в историю Сиама с экскурсией в Аюттайю, где древние руины расскажут свои тайны
Начало: У вашего отеля в Паттайе
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:30
10 июня в 06:30
12 июня в 06:30
$83 за человека
Тропический сад Нонг Нуч
🚗 На машине
Мини-группа
5.5 часов
15 отзывов
Путешествие в Тропический сад Нонг Нуч - Жемчужина Паттайи
Погрузитесь в мир тропической флоры и уникальных экспозиций, посетив сады Нонг Нуч в Паттайе
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$34 за человека
Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
23 отзыва
Групповая экскурсия в Паттайе: Лучшие места Чонбури
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Паттайи с эксклюзивным доступом к уникальным местам
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$58 за человека
Голубая лагуна - уединённый пляж
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
Голубая лагуна Паттайя: эксклюзивный отдых на уединённом пляже
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и чистоты на эксклюзивном пляже Голубая лагуна, окружённом живописными пейзажами
Начало: Холл Вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
600฿ за человека
Древний Сиам - формат «всё включено»
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия в Древний Сиам из Паттайи с гидом
Погрузитесь в мир тайских легенд и архитектуры с экскурсией в Древний Сиам, полная программа с обедом
Начало: Из вашего отеля в Паттайе
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 10:00
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    4 мая 2024
    Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
    Все было супер! Отличный сопровождающий Айдар! Всем рекомендую мероприятие!
  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
    Экскурсия понравилась,от маршрута до организации. Михаил был внимателен ко всем туристам. Получила адреналин на смотровой площадке Skywalk со стеклянным полом,релакс при кормлении черепашек в храме. Прогулка по набережной порадовала.
  • В
    Виктория
    18 апреля 2024
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Все понравилось, было хорошо организовано и внимательно со стороны гида
  • А
    Алексей
    16 апреля 2024
    Тропический сад Нонг Нуч
    Спасибо за отличную экскурсию, Домиру большое спасибо, молодец отлично, всё и интересно и позновательно, узнали много интересного, нам понравилось, очень красиво. Спасибо большое вам всем, мы были на трех экскурсиях, все на высшем уровне, так держать!!!!
  • А
    Алексей
    14 апреля 2024
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Спасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомил, за всю экскурсию мы так не устали как на обратном пути. Спасибо большое за экскурсию и особенно нашему гиду Доре!!!!!!
    Спасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомил
  • Т
    Татьяна
    12 апреля 2024
    Удивительный и древний Муанг Боран
    Отлично! В назначенное время, дружелюбно, интересно. Потрясающий парк-музей под открытым небом. Знали бы про него раньше, все последующие поездки в Таиланд выглядели бы иначе. Подойдет тем, кому интересно культурное и историческое наследие страны. Спасибо Сергею за экскурсию.
  • а
    андрей
    3 апреля 2024
    Тропический сад Нонг Нуч
    Добрый! Экскурсия сегодня понравилась. Очень интересен оказался, вопреки ожиданиям, сам обьект. Достаточно разнообразен. Профессионально работал гид по имени Дамир. С
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    увлечением рассказал всё что знает, был очень заинтересован в наших впечатлениях и был крайне внимателен ко всей группе. Молодец! Хочется пожелать ему успеха! Спасибо! 🤝🙋🏻‍♂️

  • Ю
    Юлия
    20 марта 2024
    Тропический сад Нонг Нуч
    Очень красивый сад, расположенный на огромной территории. Посмотрели все заявленные в программе локации. Будет интересно всем: и мужчинам (гараж с
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    коллекцией автомобилей не оставит равнодушными), и женщинам (восхищаться цветами здесь можно бесконечно), и детям (представлена целая долина динозавров). Единственное, в первый час экскурсии темп был очень быстрым, возможно, чтобы мы вовремя успели на Шоу слонов.

  • Е
    Елена
    18 марта 2024
    Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
    Экскурсия замечательная, Мы в восторге, острова прекрасные, водичка лазурная, Иван и Айдар очень классные, веселые и доброжелательные)
    Экскурсия замечательная, Мы в восторге, острова прекрасные, водичка лазурная, Иван и Айдар очень классные, веселые и доброжелательные)Экскурсия замечательная, Мы в восторге, острова прекрасные, водичка лазурная, Иван и Айдар очень классные, веселые и доброжелательные)
  • А
    Анастасия
    11 марта 2024
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Экскурсия замечательная: за целый день мы не успели заскучать, программа насыщенная и разнообразная - тебе показывают и храмы, и дикие
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    места, и зоопарки, и плантации устриц, ананасов, знакомя с местной флорой и фауной как культивируемой, так и дикорастущей. Гид постарался на славу, нигде не подгонял но при этом группа не выбилась из графика, все были счастливы и довольны поездкой, насколько могу судить о впечатлениях своих спутников.

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Популярные места»

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  1. Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
  2. Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
  3. Удивительный и древний Муанг Боран
  4. Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Паттайи
  5. Тропический сад Нонг Нуч
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Муанг Боран
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июне 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Популярные места" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 34 до 600. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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