В рамках этой программы вы посетите пещеры с огромными сталактитами, среди которых летают летучие мыши, джунгли, в которых не видно и следа человека, а в кронах деревьев можно увидеть диких животных, а так же водопады, бегущие вниз с огромной высоты – весь этот затерянный мир, словно отгорожен от цивилизации невидимой стеной и вы сможете увидеть его собственными глазами
Описание экскурсииПаттайя: таинственные пещеры и живописные водопады В рамках нашего тура вы посетите небольшой пещерный храм и исследуете сеть карстовых пещер Као Вонг, расположенных вдоль известняковой скалы. Пещеры находятся на расстоянии нескольких сот метров друг от друга, а дороги между ними проходят через естественные джунгли. Самая большая пещера имеет огромный подземный зал шириной 7 метров и высотой около 35 метров, а внутри можно увидеть потрясающие сталагмиты и сталактиты, а также стаи летучих мышей. Всего в парке 86 пещер, из которых лишь небольшая часть доступна для посещения — мы исследуем самые известные и красивые. После обеда вас ждет путешествие по тропам легкой и умеренной сложности, окруженным невероятно красивыми джунглями. На пути будет множество мест с прекрасными видами для фотографирования, а также возможность исследовать различные уровни водопадов, доступных для общего посещения, и искупаться в естественном водном бассейне с кристально чистой водой. Важная информация:
- Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом.
- Программа может быть частично изменена организатором в связи с погодными условиями — часть пещер и водоёмов закрываются для доступа во время сезона дождей (с июня по ноябрь). В зависимости от погодных условий гид определяет, какие именно пещеры и водоёмы будут посещаться во время программы.
- Программа не подойдёт людям с проблемами опорно-двигательного аппарата.
Ежедневно 06:30-07:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк и пещеры Као Вонг
- Парк и водопад Као Чамао
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Трансферное обслуживание по программе
- Обед
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк - 200 батов с чел.
Место начала и завершения?
Ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
А
Антон
29 авг 2025
Лучшая программа за эту поездку. Константину отдельное спасибо - познавательно и увлекательно, хотелось бы побольше таких гидов. Для любителей активного отдыха - must visit.
Ю
Юлия
14 авг 2025
Все было супер-волшебно круто, Константин очень объемно донес вообще информацию, вообще сама экскурсия была очень интересной. Всё супер-супер было, сына в восторге. Мы ни разу не пожалели, что выбрали эту
К
Каролина
6 авг 2025
Здравствуйте! Побывала на экскурсии « Затерянный мир». Нашу экскурсию сопровождал гид Константин, который рассказывал очень интересно и познавательно не много в шутливой форме, тем самым держа нас в тонусе и
Н
Надежда
27 июл 2025
Фантастический маршрут и великолепный гид Дэн. Очень красивые локации. Рекомендую всем, кто любит пешие тропы.
В
Владимир
19 июл 2025
Всё прошло отлично) Дождь был только на последней локации в горах, но у нас был дождевик.
С
Станислав
12 июл 2025
Незабываемая поездка: джунгли, водопады и потрясающие виды. Гид Александр рассказал много интересного о Таиланде. Очень круто и не похоже на другие экскурсии, где я был. Спасибо!
А
Алёна
7 июл 2025
Всё прошло прекрасно. Русский гид рассказывал хорошо
Ю
Юлия
28 июн 2025
Отличная поездка по джунглям, пещерам и водопадам. Наш гид Дмитрий - весёлый, информированный и очень внимательный. Были в мини-группе из четырёх человек. Совет: берите резиновые сапоги - местами вода по
М
Маргарита
16 июн 2025
Прекрасная вылазка в глубинку: джунгли, горы, пещеры. Тропический ливень только усилил впечатления. На обед была вкусная курица.
Е
Елена
24 мая 2025
Экскурсия очень понравилась. Погода была солнечной - удалось дойти до шестой ступени водопада, вид потрясающий. Программа чёткая, гид Дэн всё грамотно организовал. Рекомендую, даже несмотря на пешие участки и небольшие препятствия по пути.
Б
Борис
21 мая 2025
Великолепный тур! Гид Валерий - умный, внимательный и тактичный. Рекомендую всем.
А
Арина
21 мая 2025
Всё прошло прекрасно и без казусов☺ Спасибо вам за хороший сервис
Т
Тимофей
19 мая 2025
Погода была идеальная, гид молодец. Всё прошло хорошо!
Л
Лилия
18 мая 2025
Гид великолепен!!! Все ОТЛИЧНО Спасибо большое!
Л
Людмила
1 мая 2025
Всё понравилось, несмотря на жару. Важно: нужна обувь с хорошей фиксацией - встречаются высокие ступеньки и крупные камни. Советую всем любителям природы и умеренных нагрузок.
