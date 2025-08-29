Мои заказы

Затерянный мир: джунгли, пещеры и водопады - из Паттайи

В рамках этой программы вы посетите пещеры с огромными сталактитами, среди которых летают летучие мыши, джунгли, в которых не видно и следа человека, а в кронах деревьев можно увидеть диких животных, а так же водопады, бегущие вниз с огромной высоты – весь этот затерянный мир, словно отгорожен от цивилизации невидимой стеной и вы сможете увидеть его собственными глазами
18 отзывов
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Паттайя: таинственные пещеры и живописные водопады В рамках нашего тура вы посетите небольшой пещерный храм и исследуете сеть карстовых пещер Као Вонг, расположенных вдоль известняковой скалы. Пещеры находятся на расстоянии нескольких сот метров друг от друга, а дороги между ними проходят через естественные джунгли. Самая большая пещера имеет огромный подземный зал шириной 7 метров и высотой около 35 метров, а внутри можно увидеть потрясающие сталагмиты и сталактиты, а также стаи летучих мышей. Всего в парке 86 пещер, из которых лишь небольшая часть доступна для посещения — мы исследуем самые известные и красивые. После обеда вас ждет путешествие по тропам легкой и умеренной сложности, окруженным невероятно красивыми джунглями. На пути будет множество мест с прекрасными видами для фотографирования, а также возможность исследовать различные уровни водопадов, доступных для общего посещения, и искупаться в естественном водном бассейне с кристально чистой водой. Важная информация:
  • Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом.
  • Программа может быть частично изменена организатором в связи с погодными условиями — часть пещер и водоёмов закрываются для доступа во время сезона дождей (с июня по ноябрь). В зависимости от погодных условий гид определяет, какие именно пещеры и водоёмы будут посещаться во время программы.
  • Программа не подойдёт людям с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Ежедневно 06:30-07:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парк и пещеры Као Вонг
  • Парк и водопад Као Чамао
Что включено
  • Услуги русскоязычного гида
  • Трансферное обслуживание по программе
  • Обед
Что не входит в цену
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк - 200 батов с чел.
Место начала и завершения?
Ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 06:30-07:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом
  • Программа может быть частично изменена организатором в связи с погодными условиями - часть пещер и водоёмов закрываются для доступа во время сезона дождей (с июня по ноябрь). В зависимости от погодных условий гид определяет, какие именно пещеры и водоёмы будут посещаться во время программы
  • Программа не подойдёт людям с проблемами опорно-двигательного аппарата
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 18 отзывах
А
Антон
29 авг 2025
Лучшая программа за эту поездку. Константину отдельное спасибо - познавательно и увлекательно, хотелось бы побольше таких гидов. Для любителей активного отдыха - must visit.
Ю
Юлия
14 авг 2025
Все было супер-волшебно круто, Константин очень объемно донес вообще информацию, вообще сама экскурсия была очень интересной. Всё супер-супер было, сына в восторге. Мы ни разу не пожалели, что выбрали эту
экскурсию. У него вообще прям экшн был такой, движ. Он говорит, мама из всех экскурсий, которые я посетил, это была самая лучшая. Ну, для парня, как говорится, подростка, конечно, не ездить по храмам и смотреть разные всякие дворцы. А вот именно вот такое движниковое событие больше по душе.

К
Каролина
6 авг 2025
Здравствуйте! Побывала на экскурсии « Затерянный мир». Нашу экскурсию сопровождал гид Константин, который рассказывал очень интересно и познавательно не много в шутливой форме, тем самым держа нас в тонусе и
положительном заряде. Перед посещением пещер предлагают сапоги за 40 батт, не отказывайтесь, иначе останетесь без своей обуви, прогулки по пещерам были не торопливые, сделали много фотографий, увидели летучих мышей. После поехали дальше, нас спросили обедаем, потом, посещение водопадов, или водопады и обед, мы все согласились после. И не пожалели, так как идти по водопадам не из простых, но очень красиво, все остановились на втором, всего их восемь, я прошла пять и то потому что времени не хватило, охрана сказала идти обратно. Так что не задерживайтесь долго на каждом. Можно сделать красивые фото. Вода прохладная, чистая, самое то, окунуться после пещер, откуда вышли все взмокшие. И на последок нас порадовали очень вкусным обедом. Однозначно рекомендую данную экскурсию, не пожалеете. Наша группа вся была в восторге. Спасибо команде.

Н
Надежда
27 июл 2025
Фантастический маршрут и великолепный гид Дэн. Очень красивые локации. Рекомендую всем, кто любит пешие тропы.
В
Владимир
19 июл 2025
Всё прошло отлично) Дождь был только на последней локации в горах, но у нас был дождевик.
С
Станислав
12 июл 2025
Незабываемая поездка: джунгли, водопады и потрясающие виды. Гид Александр рассказал много интересного о Таиланде. Очень круто и не похоже на другие экскурсии, где я был. Спасибо!
А
Алёна
7 июл 2025
Всё прошло прекрасно. Русский гид рассказывал хорошо
Ю
Юлия
28 июн 2025
Отличная поездка по джунглям, пещерам и водопадам. Наш гид Дмитрий - весёлый, информированный и очень внимательный. Были в мини-группе из четырёх человек. Совет: берите резиновые сапоги - местами вода по
колено, в кроссовках не пройдёшь. В пещерах видели летучих мышей, черепаху, лягушку, крабика и пауков; местами ползли на корточках, нужна удобная одежда. Водопад - семь уровней: я дошла до третьего и осталась купаться; часть группы поднялась до седьмого. Обед на локации очень вкусный (том ям огромной порции и с морепродуктами). День вышел насыщенным - любителям природы однозначно понравится!

М
Маргарита
16 июн 2025
Прекрасная вылазка в глубинку: джунгли, горы, пещеры. Тропический ливень только усилил впечатления. На обед была вкусная курица.
Е
Елена
24 мая 2025
Экскурсия очень понравилась. Погода была солнечной - удалось дойти до шестой ступени водопада, вид потрясающий. Программа чёткая, гид Дэн всё грамотно организовал. Рекомендую, даже несмотря на пешие участки и небольшие препятствия по пути.
Б
Борис
21 мая 2025
Великолепный тур! Гид Валерий - умный, внимательный и тактичный. Рекомендую всем.
А
Арина
21 мая 2025
Всё прошло прекрасно и без казусов☺ Спасибо вам за хороший сервис
Т
Тимофей
19 мая 2025
Погода была идеальная, гид молодец. Всё прошло хорошо!
Л
Лилия
18 мая 2025
Гид великолепен!!! Все ОТЛИЧНО Спасибо большое!
Л
Людмила
1 мая 2025
Всё понравилось, несмотря на жару. Важно: нужна обувь с хорошей фиксацией - встречаются высокие ступеньки и крупные камни. Советую всем любителям природы и умеренных нагрузок.

