положительном заряде. Перед посещением пещер предлагают сапоги за 40 батт, не отказывайтесь, иначе останетесь без своей обуви, прогулки по пещерам были не торопливые, сделали много фотографий, увидели летучих мышей. После поехали дальше, нас спросили обедаем, потом, посещение водопадов, или водопады и обед, мы все согласились после. И не пожалели, так как идти по водопадам не из простых, но очень красиво, все остановились на втором, всего их восемь, я прошла пять и то потому что времени не хватило, охрана сказала идти обратно. Так что не задерживайтесь долго на каждом. Можно сделать красивые фото. Вода прохладная, чистая, самое то, окунуться после пещер, откуда вышли все взмокшие. И на последок нас порадовали очень вкусным обедом. Однозначно рекомендую данную экскурсию, не пожалеете. Наша группа вся была в восторге. Спасибо команде.