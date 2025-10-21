Мои заказы

Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня из Паттайи)

Исследуйте заповедные уголки Таиланда - от древних храмов до термальных источников
Канчанабури — это гармония дикой природы, истории и буддийских святынь.

Вы подниметесь к храму на вершине горы и познакомитесь с легендами военного прошлого «Дороги смерти».

Вас ждёт ночь в плавучем отеле на реке, купание в водопадах, сплав и прогулки среди природных ландшафтов, которые делают этот регион одним из самых живописных в Таиланде.
Время начала: 04:30

Описание экскурсии

Примерный тайминг поездки:

День 1

4:00–5:30 — Сбор группы в Паттайе
8:00Плавучий рынок Дамноен Садуак. Прогулка на лодке по крупнейшему плавучему рынку в Юго-Восточной Азии
11:30 — Обед (европейский шведский стол)
12:30Водопад Эраван. Отдых 3–3,5 часа на живописном 7-уровневом водопаде протяжённостью 1700 м и высотой более 800 м. Возможность искупаться и насладиться природой национального парка
16:30Термальные источники. Релакс в бассейнах под открытым небом с природной минеральной водой (30–40 минут)
18:00 — Заселение в плавучий отель на реке. Комфортабельные номера с кондиционером, горячей водой и бесплатным Wi-Fi. На территории есть бассейн
19:00 — Ужин в отеле (шведский стол в традиционном тайском стиле)

День 2

7:00–9:00 — Завтрак в отеле (шведский стол)
9:00Сплав по реке. Путешествие на большом плоту 3 км против течения, затем сплав в спасательных жилетах 3 км вниз по течению
10:30 — Выселение из отеля
11:15Водопад Са Йок Нои. Одна из самых известных достопримечательностей национального парка Сай Йок
11:45«Дорога смерти». Мемориал с японским паровозом — напоминание о строительстве тайско-бирманской железной дороги во время Второй мировой войны
13:30 — Обед (традиционная тайская кухня)
15:30Храм Ват Там Сыа. Подъём на вершину горы к храму исполнения желаний. Панорамные виды и пещера с нетленным монахом
20:00–21:00 — Возвращение в Паттайю

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на большом или микроавтобусе (зависит от количества путешественников), катание на лодке по плавучему рынку, сплав на плоту, питание по программе (1 день — обед и ужин; 2 день — завтрак и обед)
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты и проживание в отеле: при двух-трёхместном — 1540 батов с чел. (для детей ниже 120 см — 1270 батов), при одноместном заселении — 2040 батов с чел.
  • Доплата за экскурсию осуществляется в день проведения только в тайских батах или заранее рублёвым переводом
  • Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды

Особенности формата

  • Возможен выезд на программу из Паттайи, а завершение в Бангкоке или наоборот
  • Мы оставляем за собой право менять порядок посещения мест в программе и не несём ответственности за частичное невыполнение программы из-за плохих погодных условий или задержки, связанные с пробками в праздничные дни
  • Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату

Дополнительные расходы в отеле, по желанию

  • Массаж — ~300 батов в час
  • Баня на дровах — ~300 батов

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (рост выше 120 см)$72
Детский (рост ниже 120 см)$52
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид
Леонид — ваша команда гидов в Паттайе
Провели экскурсии для 772 туристов
Здравствуйте! Наша команда специализируется на проведении обзорных, исторических и аутентичных программ по территории центрального Таиланда. Некоторые из членов команды прожили в Таиланде более 15 лет и свободно говорят на тайском
читать дальше

и английском языках, знают и могут рассказать о нём на уровне местных жителей. Также мы организовываем индивидуальные экскурсии по вашему запросу и интересу и предоставляем услуги сопровождающего-переводчика для посещения различных мест и уголков Таиланда.

Отзывы и рейтинг

Анастасия
Анастасия
21 окт 2025
Это наверное самая топовая экскурсия из тех, на которых я была. Куча впечатлений и эмоций!
Программа очень насыщенная, с 4 утра возможно часа 2, пока собирали группу можно было посидеть, посмотреть
читать дальше

в окошко, а часов с 6 началась экскурсия. Катались на лодочке, на плоту, миллион раз купались, кормили слонов, слоны нам показывали шоу. По приезду в отель программа не заканчивается, потому что там за вполне приемлемую цену предлагают тайский массаж. В общем 2 дня скучать не придётся.
Водопад Эраван- это волшебство. Я до этого видела много водопадов и была к ним хладнокровна, даже не думала, что мне настолько там понравится! Совет туристам- не расслабляйтесь и бегите сразу на 7 уровень. Вся красота там.
В общем отличная экскурсия! Спасибо гиду Елене за прекрасное время!

О
Ольга
2 сен 2025
Парк с водопадами нереальной красоты. Время на реке Квай среди джунглей - умиротворяющее и незабываемое. Трансфер был комфортным, еда по пути и в отеле простая и вкусная. Программа очень насыщенная.
читать дальше

Единственный минус -- оказалось включено посещение неэтичной деревни слонов на обратном пути. Мы отказались от этой части программы и настоятельно рекомендуем поступить так же всем, кто заботится о благополучии животных. Настоятельно уточняйте заранее, включено ли это в ваш тур, и можете ли вы это пропустить. Лучше отправиться в этичный заповедник слонов, адреса можно найти онлайн.

Сергей
Сергей
26 авг 2025
Мы взяли эту экскурсию с семьей и вообще не разочаровалась. Организация была превосходная! Программа была насыщенная. Понравился больше всего водопад Эраван, ну и,конечно, же река Квай. Отель был с выходом
читать дальше

в реку. Понравилась территория отеля, массаж, еда в отеле. С нами была гид Татьяна. Очень живая, эрудированная, позитивная. Она создала праздник и сделала все, чтобы мы не скучали во время долгих переездов. Спасибо Вам, Татьяна. Также, спасибо организатору, Леониду, который был на связи. Обязательно рекомендую эту экскурсию!!!!

Е
Екатерина
27 июл 2025
Содержание экскурсии отличное. Но всем кто ехал во второй половине автобуса очень плохо было слышно экскурсовода. И ничего не помогало исправить ситуацию, Елена (экскурсовод- знаток своего дела), но 70% информации
читать дальше

прошло мимо нас, просто по причине плохой работы микрофона. Экскурсия очень объемная и это великолепно. Но есть моменты, которые растянуты во времени: подъем к храму, походы в аптеку и дегустация вин, а на самое главное на водопад Эраван - времени не хватило. Также наша группа не спускалась по реке, потому что организаторы посчитали погодой не приемлемой. Что, конечно, сказалось на общем впечатлении от экскурсии. И везде, в самых интересных местах (водопады, слоны, источники) - везде торопят просто невозможно. Самые запоминающие моменты - плавучий рынок, водопад Эраван (все уровни интересные, но самые крутые 7, 6 и 3). На втором плавает очень много людей. 7 очень высоко - крутые ступени, подъем занимает около часа, может больше. Рассчитывайте силы, остаётся мало времени, чтобы поплавать. Вечером в отеле поплавать не успеете в бассейне. Потому что жёсткий тайминг. Приезжаете к 18 часам, ужин тут же. И надо идти на массаж. Мы брали массаж 2 часа тайский + 1 час с маслами. Массаж крутой. Он стоит своих денег. Но пока нам с 19 до 22 делали массаж, бассейн закрылся. Поэтому поплавать больше не удалось. А на следующее утро сплав отменили, нас завезли на второй водопад и предложили там искупаться, но там реально грязная лужа. Сам водопад вверху красивый, но купаться там не вариант. Катание на слонах прошло отлично. Дети купались на слонах. Для детей интересно. Для взрослых не самое впечатляющее мероприятие. И обязательно берите с собой баты, потому что еда, которую предлагают на все включено не самая вкусная. И везде нужны доп. вложения: жилеты на водопадах - платные, с собой пронести воду на водопады - доп. плата, чаевые погонщикам слонов за фотографии, еда для слонов и т. д. очень много времени съедает дорога, потому что все мероприятие находится очень далеко. В целом экскурсия интересная, если бы работали все составляющие и в автобусе работал микрофон

Леонид
Леонид
Ответ организатора:
Екатерина, здравствуйте!

Мы сожалеем, что не было сплава, но вы должны понять, что безопасность превыше всего.
В плохих погодных условиях и минимальной
читать дальше

видимости невозможно обеспечить вашу безопасность, и мы не можем рисковать вашей жизнью и жизнью других гостей, как бы обидно вам это не было.

Я пытался связался с вами по этому вопросу, но вы, к сожалению, лишили меня возможности коммуникации.

Что касается дегустации, то замечу, что когда вы находитесь в отеле, вас никто не может заставить идти на дегустацию настоек:) Есть желание - посещаете, нет желания - не посещаете, тратя время по своему усмотрению.

По Эравану у нас самое длительное посещение из всех организаторов, у вас было более 3-х часов, это даже больше, чем указано в описании, в связи с чем искренне непонятно, в чем заключается ваше недовольство.
Ни у одного другого организатора более длительного посещения нет, возможно, вам больше подошла бы индивидуальная программа, а не групповая.

Что до массажа, то в описании указано, что он производится за доп. плату.
Бассейны в отелях Таиланда с 8-10 вечера недоступны для купания (запрет) -- это закон страны, а не прихоть отеля.

Надеюсь, что следующие экскурсии принесут только положительные эмоции.

А
Анна
1 июл 2025
Я рада, что побывала на этой программе. Это лучшая экскурсия, на которой я была за время отдыха. Программа очень насыщенная, рассчитана она на два дня с ночевкой в отеле, расположенном в джунглях. Программа обязательна к посещению, особенно для тех, кто в первый раз в Таиланде. Посещаемые места невероятно красивы. Гид также заслуживает всяческих похвал — интересно, весело, познавательно.
Д
Даниил
17 июн 2025
Гид Равиль был просто великолепен, по-моему, никого не оставил равнодушным, хотя многие на экскурсии были не первый раз — интересно, весело, познавательно. Молодец!!! По организации все тоже было отлично.

