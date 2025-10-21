Вы подниметесь к храму на вершине горы и познакомитесь с легендами военного прошлого «Дороги смерти».
Вас ждёт ночь в плавучем отеле на реке, купание в водопадах, сплав и прогулки среди природных ландшафтов, которые делают этот регион одним из самых живописных в Таиланде.
Описание экскурсии
Примерный тайминг поездки:
День 1
4:00–5:30 — Сбор группы в Паттайе
8:00 — Плавучий рынок Дамноен Садуак. Прогулка на лодке по крупнейшему плавучему рынку в Юго-Восточной Азии
11:30 — Обед (европейский шведский стол)
12:30 — Водопад Эраван. Отдых 3–3,5 часа на живописном 7-уровневом водопаде протяжённостью 1700 м и высотой более 800 м. Возможность искупаться и насладиться природой национального парка
16:30 — Термальные источники. Релакс в бассейнах под открытым небом с природной минеральной водой (30–40 минут)
18:00 — Заселение в плавучий отель на реке. Комфортабельные номера с кондиционером, горячей водой и бесплатным Wi-Fi. На территории есть бассейн
19:00 — Ужин в отеле (шведский стол в традиционном тайском стиле)
День 2
7:00–9:00 — Завтрак в отеле (шведский стол)
9:00 — Сплав по реке. Путешествие на большом плоту 3 км против течения, затем сплав в спасательных жилетах 3 км вниз по течению
10:30 — Выселение из отеля
11:15 — Водопад Са Йок Нои. Одна из самых известных достопримечательностей национального парка Сай Йок
11:45 — «Дорога смерти». Мемориал с японским паровозом — напоминание о строительстве тайско-бирманской железной дороги во время Второй мировой войны
13:30 — Обед (традиционная тайская кухня)
15:30 — Храм Ват Там Сыа. Подъём на вершину горы к храму исполнения желаний. Панорамные виды и пещера с нетленным монахом
20:00–21:00 — Возвращение в Паттайю
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на большом или микроавтобусе (зависит от количества путешественников), катание на лодке по плавучему рынку, сплав на плоту, питание по программе (1 день — обед и ужин; 2 день — завтрак и обед)
- Дополнительно оплачиваются входные билеты и проживание в отеле: при двух-трёхместном — 1540 батов с чел. (для детей ниже 120 см — 1270 батов), при одноместном заселении — 2040 батов с чел.
- Доплата за экскурсию осуществляется в день проведения только в тайских батах или заранее рублёвым переводом
- Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
Особенности формата
- Возможен выезд на программу из Паттайи, а завершение в Бангкоке или наоборот
- Мы оставляем за собой право менять порядок посещения мест в программе и не несём ответственности за частичное невыполнение программы из-за плохих погодных условий или задержки, связанные с пробками в праздничные дни
- Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату
Дополнительные расходы в отеле, по желанию
- Массаж — ~300 батов в час
- Баня на дровах — ~300 батов
ежедневно в 04:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (рост выше 120 см)
|$72
|Детский (рост ниже 120 см)
|$52
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Программа очень насыщенная, с 4 утра возможно часа 2, пока собирали группу можно было посидеть, посмотреть
Мы сожалеем, что не было сплава, но вы должны понять, что безопасность превыше всего.
В плохих погодных условиях и минимальной