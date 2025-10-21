читать дальше

прошло мимо нас, просто по причине плохой работы микрофона. Экскурсия очень объемная и это великолепно. Но есть моменты, которые растянуты во времени: подъем к храму, походы в аптеку и дегустация вин, а на самое главное на водопад Эраван - времени не хватило. Также наша группа не спускалась по реке, потому что организаторы посчитали погодой не приемлемой. Что, конечно, сказалось на общем впечатлении от экскурсии. И везде, в самых интересных местах (водопады, слоны, источники) - везде торопят просто невозможно. Самые запоминающие моменты - плавучий рынок, водопад Эраван (все уровни интересные, но самые крутые 7, 6 и 3). На втором плавает очень много людей. 7 очень высоко - крутые ступени, подъем занимает около часа, может больше. Рассчитывайте силы, остаётся мало времени, чтобы поплавать. Вечером в отеле поплавать не успеете в бассейне. Потому что жёсткий тайминг. Приезжаете к 18 часам, ужин тут же. И надо идти на массаж. Мы брали массаж 2 часа тайский + 1 час с маслами. Массаж крутой. Он стоит своих денег. Но пока нам с 19 до 22 делали массаж, бассейн закрылся. Поэтому поплавать больше не удалось. А на следующее утро сплав отменили, нас завезли на второй водопад и предложили там искупаться, но там реально грязная лужа. Сам водопад вверху красивый, но купаться там не вариант. Катание на слонах прошло отлично. Дети купались на слонах. Для детей интересно. Для взрослых не самое впечатляющее мероприятие. И обязательно берите с собой баты, потому что еда, которую предлагают на все включено не самая вкусная. И везде нужны доп. вложения: жилеты на водопадах - платные, с собой пронести воду на водопады - доп. плата, чаевые погонщикам слонов за фотографии, еда для слонов и т. д. очень много времени съедает дорога, потому что все мероприятие находится очень далеко. В целом экскурсия интересная, если бы работали все составляющие и в автобусе работал микрофон