Экскурсии по пещерам Паттайи

Найдено 6 экскурсий в категории «Пещеры» в Паттайе, цены от $75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в мир дикой природы
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
5 отзывов
Путешествие в мир дикой природы: Кхао Вонг и Кхао Ча Мао
Откройте для себя удивительные национальные парки Кхао Вонг и Кхао Ча Мао в Паттайе. Групповая экскурсия с русскоговорящим гидом и обедом в джунглях
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Первым делом отправимся в национальный парк Кхао Вонг, на территории которого расположен старинный пещерный буддистский монастырь»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$75 за человека
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
Завораживающее путешествие по историческим и культурным местам Таиланда ждет вас! Вас ждут храмы, монастыри и удивительный рынок
Начало: Ресепшен вашего отеля
«06:30 Сбор по отелям07:00 Выезд из города09:30 Завтрак10:30 Пещерный храм Кхао Луанг»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:30
11 июня в 06:30
13 июня в 06:30
$100 за человека
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры (из Паттайи)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры (из Паттайи)
Однодневное путешествие в Ратчабури подарит вам встречу с альпаками, купание в горячих источниках и удивительные пещеры
Начало: Ресепшен вашего отеля
«Заглянете в сталактитовую пещеру с десятью залами и световой подсветкой»
Расписание: во вторник и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$103 за человека
Путешествие по пещерам и местам обитания духов из Паттайи
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
Путешествие по святыням Паттайи: от Пещерного храма до Врат ада
Приключение начинается в Паттайе: откройте тайны Пещерного храма и встретьтесь с духами Таиланда
Начало: У вашего отеля
«14:30 — Пещерный храм, дорога к которому проходит, как следует из названия, через пещеру»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$82 за человека
Таиланд изнутри: в мини-группе из Паттайи
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Таиланд изнутри: путешествие по святым местам из Паттайи
Погрузитесь в атмосферу древнего Таиланда, посетив уникальные святыни и места силы в компании единомышленников
Начало: На ресепшен вашего отеля
«05:30 Сбор по отелям и отправление из Паттайи08:00 Остановка на завтрак09:00 Пещера Короля Нарая»
Расписание: во вторник и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
$100 за человека
Неизведанные уголки провинции Чонбури: в мини-группе из Паттайи
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
Неизведанные уголки провинции Чонбури: в мини-группе из Паттайи
Провинция Чонбури - фантастический регион, куда пока не добрались толпы туристов. Вы посетите древние пещеры, храмы, озера и водопады
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Посетите храм Ват Луанг Пи Сам с пещерой драгоценных камней»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$82 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    15 апреля 2024
    Путешествие в мир дикой природы
    Экскурсия была интересной, динамичной и составила прекрасную альтернативу пляжному отдыху. Рекомендую к посещению!
  • М
    Михаил
    30 марта 2024
    Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры (из Паттайи)
    Все понравилось, единственный минус было мало альпаков, доступных для общения
  • Е
    Екатерина
    17 марта 2024
    Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
    Были на экскурсии "Многоликий Таиланд". Хотели сказать огромное спасибо гиду Михаилу за интересный и познавательный рассказ о религии, культуре и традициях
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    Таиланда. Экскурсия организована очень грамотно, на всех точках маршрута достаточно времени чтобы все осмотреть в комфортном темпе. Интересно было увидеть, такие отдаленные и самобытные, не туристические места Таиланда. Особенно понравилась встреча заката на лодке в городе Ампхава (тайская Венеция), это точно то, что стоит увидеть в жизни)

    Были на экскурсии "Многоликий Таиланд"Были на экскурсии "Многоликий Таиланд"Были на экскурсии "Многоликий Таиланд"
  • В
    Валерия
    11 февраля 2024
    Путешествие в мир дикой природы
    Очень интересная экскурсия. Обезьян посмотрели, в скале побывали, в джунглях погуляли, храм посетили, рыб покормили, в озере поплавали. Фёдор - отличный экскурсовод, с ним приятно завести разговор и рассказывает информацию он очень интересно.
  • О
    Ольга
    28 ноября 2023
    Путешествие в мир дикой природы
    Экскурсия интересная и места потрясающе красивые! Приготовьтесь поберечь свои силы к концу - забираться на водопады придётся высоко:) Запаситесь удобной
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    обувью, поскольку далеко не везде в парке лесенки и дорожки, часто это просто каменистые тропки со скользкими камнями, но в этом есть своё очарование. Спасибо гиду за впечатления)

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Пещеры»

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  3. Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры (из Паттайи)
  4. Путешествие по пещерам и местам обитания духов из Паттайи
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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июне 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Пещеры" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 75 до 103. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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