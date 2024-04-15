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Мини-группа
11 часов
Путешествие в мир дикой природы: Кхао Вонг и Кхао Ча Мао
Откройте для себя удивительные национальные парки Кхао Вонг и Кхао Ча Мао в Паттайе. Групповая экскурсия с русскоговорящим гидом и обедом в джунглях
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Первым делом отправимся в национальный парк Кхао Вонг, на территории которого расположен старинный пещерный буддистский монастырь»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$75 за человека
Мини-группа
13 часов
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
Завораживающее путешествие по историческим и культурным местам Таиланда ждет вас! Вас ждут храмы, монастыри и удивительный рынок
Начало: Ресепшен вашего отеля
«06:30 Сбор по отелям07:00 Выезд из города09:30 Завтрак10:30 Пещерный храм Кхао Луанг»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:30
11 июня в 06:30
13 июня в 06:30
$100 за человека
Мини-группа
13 часов
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры (из Паттайи)
Однодневное путешествие в Ратчабури подарит вам встречу с альпаками, купание в горячих источниках и удивительные пещеры
Начало: Ресепшен вашего отеля
«Заглянете в сталактитовую пещеру с десятью залами и световой подсветкой»
Расписание: во вторник и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$103 за человека
Мини-группа
9 часов
Путешествие по святыням Паттайи: от Пещерного храма до Врат ада
Приключение начинается в Паттайе: откройте тайны Пещерного храма и встретьтесь с духами Таиланда
Начало: У вашего отеля
«14:30 — Пещерный храм, дорога к которому проходит, как следует из названия, через пещеру»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$82 за человека
Мини-группа
13 часов
Таиланд изнутри: путешествие по святым местам из Паттайи
Погрузитесь в атмосферу древнего Таиланда, посетив уникальные святыни и места силы в компании единомышленников
Начало: На ресепшен вашего отеля
«05:30 Сбор по отелям и отправление из Паттайи08:00 Остановка на завтрак09:00 Пещера Короля Нарая»
Расписание: во вторник и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
$100 за человека
Мини-группа
11 часов
Неизведанные уголки провинции Чонбури: в мини-группе из Паттайи
Провинция Чонбури - фантастический регион, куда пока не добрались толпы туристов. Вы посетите древние пещеры, храмы, озера и водопады
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Посетите храм Ват Луанг Пи Сам с пещерой драгоценных камней»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$82 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна15 апреля 2024Экскурсия была интересной, динамичной и составила прекрасную альтернативу пляжному отдыху. Рекомендую к посещению!
- ММихаил30 марта 2024Все понравилось, единственный минус было мало альпаков, доступных для общения
- ЕЕкатерина17 марта 2024Были на экскурсии "Многоликий Таиланд". Хотели сказать огромное спасибо гиду Михаилу за интересный и познавательный рассказ о религии, культуре и традициях
- ВВалерия11 февраля 2024Очень интересная экскурсия. Обезьян посмотрели, в скале побывали, в джунглях погуляли, храм посетили, рыб покормили, в озере поплавали. Фёдор - отличный экскурсовод, с ним приятно завести разговор и рассказывает информацию он очень интересно.
- ООльга28 ноября 2023Экскурсия интересная и места потрясающе красивые! Приготовьтесь поберечь свои силы к концу - забираться на водопады придётся высоко:) Запаситесь удобной
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Пещеры»
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