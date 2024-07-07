читать дальше впечатления, когда плывешь на лодке, в пещере и оказываешься внутри скалы, посреди нетронутой природы. Также купание в водопаде с карпами, сильно захватывает, что даже не замечаешь, как пролетает время. Большое спасибо.

У нас был гид Александр. Всё прошло отлично, даже лучше наших ожиданий. Александр рассказал оооочень много интересного про Тайланд. Незабываемые