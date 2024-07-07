11 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие в мир дикой природы: Кхао Вонг и Кхао Ча Мао
Откройте для себя удивительные национальные парки Кхао Вонг и Кхао Ча Мао в Паттайе. Групповая экскурсия с русскоговорящим гидом и обедом в джунглях
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
$80 за человека
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальный тур из Паттайи в Камбоджу (2 дня/1 ночь)
Увидеть «сердце» древнего королевства: знаменитые храмы, джунгли и плавучие деревни
Начало: По месту вашего проживания в Паттайе
Завтра в 08:30
9 сен в 08:30
$1 480 за всё до 2 чел.
13 часов
Водная прогулка
Река Квай: двухдневная экскурсия из Паттайи (всё включено)
Комфортное путешествие в мир джунглей, дикой природы, термальных источников и водопадов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
9 сен в 04:30
$128 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 июля 2024У нас был гид Александр. Всё прошло отлично, даже лучше наших ожиданий. Александр рассказал оооочень много интересного про Тайланд. Незабываемые
- ААнна15 апреля 2024Экскурсия была интересной, динамичной и составила прекрасную альтернативу пляжному отдыху. Рекомендую к посещению!
- ВВалерия11 февраля 2024Очень интересная экскурсия. Обезьян посмотрели, в скале побывали, в джунглях погуляли, храм посетили, рыб покормили, в озере поплавали. Фёдор - отличный экскурсовод, с ним приятно завести разговор и рассказывает информацию он очень интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Джунгли»
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