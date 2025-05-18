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но не стоит ждать полноценного экскурсионного сопровождения Сама поездка комфортная, интересная, предназначена для любителей активного отдыха. Вы сможете познакомиться с пещерами, полными летучих мышей (они абсолютно безобидны),с густыми джунглями, любопытными обезьянами, местным колоритом и т. д Нам не повезло с погодой и по приезду на водопады удалось узнать, что такое тайский дождь. Но нас это не остановило! Впечатлений масса, день явно прожит не зря, а главное - все организовано с максимальным комфортом для туриста