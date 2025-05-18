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19%
Мини-группа
до 12 чел.
Затерянный мир: путешествие по джунглям
Откройте тайны диких джунглей, исследуйте пещеры с летучими мышами и насладитесь купанием в природных бассейнах
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
26 мая в 07:00
$56
$69 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Затерянный мир Кхао Вонг и Кхао Чи Мао: экскурсия из Паттайя
Погрузитесь в атмосферу тайских джунглей, посетите древние пещеры и встретьте уникальную природу
Начало: Холл Вашего отеля
Завтра в 07:00
26 мая в 07:00
2400 ฿ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Затерянный мир: джунгли, пещеры и водопады - из Паттайи
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: Ежедневно 06:30-07:30
Завтра в 07:00
26 мая в 07:00
1900 ฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- аандрей18 мая 2025Великолепный тур! Гид Валерий (well). Умный. Обходительный. Внимательный! Рекомендую всем!
- ЛЛюдмила4 мая 2025Все понравилось несмотря на сильную жару. Для программы важна обувь, которая хорошо сидит на ноге, по пути встречаются высокие ступеньки и, иногда, большие камни. Рекомендую эту экскурсию к посещению для любителей природы, которым не чужды умеренные физические нагрузки.
- ААртём24 апреля 2025Надо сказать, что это не совсем экскурсия в базовом её понимании. Гид - это скорее водитель-сопровождающий. Он рассказывает интересные вещи,
- RRoman7317 октября 2023Ездили от "Дельфин тур", организаторы молодцы, всё чётко по времени, накануне написали в WhatsApp во сколько заберут от отеля, как
- ККотко22 марта 2023Первая локация с пещерой и достаточно неухоженной территорией при храме - расстроила, но остаток экскурсии вернул настроение на место. Поездка очень понравилась, находились по пещерам с летучими мышами, нагулялись по заповеднику, накормили карпов своими ногами, отлично провели время. Кормили кстати очень вкусно.
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Заброшенные места»
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