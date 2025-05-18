Экскурсии по заброшенным местам Паттайи

Найдено 3 экскурсии в категории «Заброшенные места» в Паттайе, цены от $56, скидки до 19%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Затерянный мир: путешествие по джунглям - из Паттайи
На автобусе
11 часов
-
19%
6 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Затерянный мир: путешествие по джунглям
Откройте тайны диких джунглей, исследуйте пещеры с летучими мышами и насладитесь купанием в природных бассейнах
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
26 мая в 07:00
$56$69 за человека
Затерянный мир - Кхао Вонг и Кхао Чи Мао
12 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Затерянный мир Кхао Вонг и Кхао Чи Мао: экскурсия из Паттайя
Погрузитесь в атмосферу тайских джунглей, посетите древние пещеры и встретьте уникальную природу
Начало: Холл Вашего отеля
Завтра в 07:00
26 мая в 07:00
2400 ฿ за человека
Затерянный мир: джунгли, пещеры и водопады - из Паттайи
На автобусе
11 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Затерянный мир: джунгли, пещеры и водопады - из Паттайи
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: Ежедневно 06:30-07:30
Завтра в 07:00
26 мая в 07:00
1900 ฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • а
    андрей
    18 мая 2025
    Затерянный мир: путешествие по джунглям - из Паттайи
    Великолепный тур! Гид Валерий (well). Умный. Обходительный. Внимательный! Рекомендую всем!
  • Л
    Людмила
    4 мая 2025
    Затерянный мир: путешествие по джунглям - из Паттайи
    Все понравилось несмотря на сильную жару. Для программы важна обувь, которая хорошо сидит на ноге, по пути встречаются высокие ступеньки и, иногда, большие камни. Рекомендую эту экскурсию к посещению для любителей природы, которым не чужды умеренные физические нагрузки.
  • А
    Артём
    24 апреля 2025
    Затерянный мир: путешествие по джунглям - из Паттайи
    Надо сказать, что это не совсем экскурсия в базовом её понимании. Гид - это скорее водитель-сопровождающий. Он рассказывает интересные вещи,
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    но не стоит ждать полноценного экскурсионного сопровождения Сама поездка комфортная, интересная, предназначена для любителей активного отдыха. Вы сможете познакомиться с пещерами, полными летучих мышей (они абсолютно безобидны),с густыми джунглями, любопытными обезьянами, местным колоритом и т. д Нам не повезло с погодой и по приезду на водопады удалось узнать, что такое тайский дождь. Но нас это не остановило! Впечатлений масса, день явно прожит не зря, а главное - все организовано с максимальным комфортом для туриста

    Надо сказать, что это не совсем экскурсия в базовом её понимании. Гид - это скорее водитель-сопровождающийНадо сказать, что это не совсем экскурсия в базовом её понимании. Гид - это скорее водитель-сопровождающий
  • R
    Roman731
    7 октября 2023
    Затерянный мир - Кхао Вонг и Кхао Чи Мао
    Ездили от "Дельфин тур", организаторы молодцы, всё чётко по времени, накануне написали в WhatsApp во сколько заберут от отеля, как
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    зовут гида. Хочу предупредить, что пожилым и неподготовленным физически будет тяжело. Придется лазить по камням и высоким ступеням, особенно при подъеме на водопады, имейте это ввиду. Все очень понравилось, красивые виды, джунгли, храм в пещере,очень вкусный обед! Гид Руслан много рассказывал, всегда был с нами. Рекомендую эту экскурсию к посещению.

  • К
    Котко
    22 марта 2023
    Затерянный мир - Кхао Вонг и Кхао Чи Мао
    Первая локация с пещерой и достаточно неухоженной территорией при храме - расстроила, но остаток экскурсии вернул настроение на место. Поездка очень понравилась, находились по пещерам с летучими мышами, нагулялись по заповеднику, накормили карпов своими ногами, отлично провели время. Кормили кстати очень вкусно.

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Заброшенные места»

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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в мае 2025
Сейчас в Паттайе в категории "Заброшенные места" можно забронировать 3 экскурсии от 56 до 2400 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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