Откройте для себя настоящий дух Сиама в одном ярком, насыщенном и удивительно вкусном дне.
Катание на слонах, древние племена, храмы, тайская кухня, шоу и традиционные обычаи — всё, что делает Таиланд неповторимым. Экскурсия идеально подходит для всей семьи и дарит живые эмоции. Погружение в культуру происходит легко, интересно и незабываемо.
Описание экскурсииПогружение в культуру Сиама Экскурсия «Знакомство с Сиамом» открывает перед вами многогранный мир Таиланда — его историю, религию, традиции и богатую кухню. В течение одного дня вы испытаете десятки эмоций: от катания на слонах и кормления крокодилов до знакомства с племенами Карен и Лису, где можно увидеть уникальный образ жизни и старинные традиции. Белый Храм станет великолепной фотолокацией и местом, где вы сможете поучаствовать в ритуалах на удачу. Атмосфера праздника и вкуса Дегустации сопровождают вас весь день: сладкий манго с клейким рисом, шведский стол из фруктов, тайские блюда — Падтай, лапша, Сом Там и многое другое. Вас ждут катание на традиционных речных лодках, обряды Лой Кратонг, прогулка в карете и знакомство с божествами тайского фольклора. Кульминацией станет яркий праздник Сонгкран, где можно повеселиться, танцуя и обливаясь водой в лучших традициях Нового Года. Эмоции, традиции и незабываемое шоу Завершает день красочное драг-шоу — яркое, динамичное и запоминающееся зрелище, которое проходит прямо во время ужина. Эта экскурсия сочетает познавательность, веселье и гастрономию, создавая полноценное и гармоничное приключение для всей семьи. «Знакомство с Сиамом» — это насыщенный праздник культуры, впечатлений и новых открытий.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белый храм
- Жилье племен Карен и Лису
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Входные билеты
- Обед
- Русскоязычный гид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл Вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
