Катание на слонах, древние племена, храмы, тайская кухня, шоу и традиционные обычаи — всё, что делает Таиланд неповторимым. Экскурсия идеально подходит для всей семьи и дарит живые эмоции. Погружение в культуру происходит легко, интересно и незабываемо.

Описание экскурсии Погружение в культуру Сиама Экскурсия «Знакомство с Сиамом» открывает перед вами многогранный мир Таиланда — его историю, религию, традиции и богатую кухню. В течение одного дня вы испытаете десятки эмоций: от катания на слонах и кормления крокодилов до знакомства с племенами Карен и Лису, где можно увидеть уникальный образ жизни и старинные традиции. Белый Храм станет великолепной фотолокацией и местом, где вы сможете поучаствовать в ритуалах на удачу. Атмосфера праздника и вкуса Дегустации сопровождают вас весь день: сладкий манго с клейким рисом, шведский стол из фруктов, тайские блюда — Падтай, лапша, Сом Там и многое другое. Вас ждут катание на традиционных речных лодках, обряды Лой Кратонг, прогулка в карете и знакомство с божествами тайского фольклора. Кульминацией станет яркий праздник Сонгкран, где можно повеселиться, танцуя и обливаясь водой в лучших традициях Нового Года. Эмоции, традиции и незабываемое шоу Завершает день красочное драг-шоу — яркое, динамичное и запоминающееся зрелище, которое проходит прямо во время ужина. Эта экскурсия сочетает познавательность, веселье и гастрономию, создавая полноценное и гармоничное приключение для всей семьи. «Знакомство с Сиамом» — это насыщенный праздник культуры, впечатлений и новых открытий.

