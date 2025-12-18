На этой экскурсии нас ждет увлекательное путешествие в мир дикой природы. Мы увидим:

Парад пингвинов – незабываемое зрелище, демонстрирующее грацию и ловкость этих очаровательных птиц.

Разнообразие фауны: олени, гиббоны, пингвины, козлы, черепахи – лишь малая часть обитателей зоопарка, с которыми можно будет познакомиться вблизи.

Африканская зона: почувствуйте себя гостем саванны, наблюдая за ее обитателями в условиях, максимально приближенных к естественным.

Остров лемуров (доплата 50 бат): возможность пообщаться с этими забавными и дружелюбными приматами (опционально).

Далее мы отправимся во вторую часть зоопарка, в Wonderland, где нас ждут новые открытия.

Австралийская зона и тапиры: редкие и интересные животные, увидеть которых – большая удача.

Тигровая зона: понаблюдайте за этими величественными хищниками с безопасного расстояния и почувствуйте мощь дикой природы. VIP экскурсия При покупке тарифа VIP — к программе добавляется обед в формате шведского стола и посещение ананасовой фермы с дегустацией свежих фруктов. Важная информация:.

Возьмите с собой: солнцезащитный крем, головной убор, фотоаппарат и деньги на сувениры и личные расходы.

• Возможна оплата экскурсии на месте:

наличными USD, THB — российской картой онлайн.