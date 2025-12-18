Открытый зоопарк Кхао Кхео – самый интересный контактный зоопарк Таиланда, расположенный в часе езды от Паттайи. Здесь посещаем несколько ареалов обитания животных – от обезьян и травоядных до крупных хищников. По зоопарку передвигаемся на шатл басе и микроавтобусе. Разрешено кормить животных (корм продаётся на месте), фотографировать, многих даже трогать!
Описание экскурсии
На этой экскурсии нас ждет увлекательное путешествие в мир дикой природы. Мы увидим:
- Парад пингвинов – незабываемое зрелище, демонстрирующее грацию и ловкость этих очаровательных птиц.
- Разнообразие фауны: олени, гиббоны, пингвины, козлы, черепахи – лишь малая часть обитателей зоопарка, с которыми можно будет познакомиться вблизи.
- Африканская зона: почувствуйте себя гостем саванны, наблюдая за ее обитателями в условиях, максимально приближенных к естественным.
- Остров лемуров (доплата 50 бат): возможность пообщаться с этими забавными и дружелюбными приматами (опционально).
- Далее мы отправимся во вторую часть зоопарка, в Wonderland, где нас ждут новые открытия.
- Австралийская зона и тапиры: редкие и интересные животные, увидеть которых – большая удача.
Тигровая зона: понаблюдайте за этими величественными хищниками с безопасного расстояния и почувствуйте мощь дикой природы. VIP экскурсия При покупке тарифа VIP — к программе добавляется обед в формате шведского стола и посещение ананасовой фермы с дегустацией свежих фруктов. Важная информация:.
Возьмите с собой: солнцезащитный крем, головной убор, фотоаппарат и деньги на сувениры и личные расходы.
• Возможна оплата экскурсии на месте:
наличными USD, THB — российской картой онлайн.
Ежедневно в 07:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном минивэне
- Русско-говорящий гид в каждом автобусе
- Билет в зоопарк
- Страхование от несчастных случаев
- Передвижение по зоопарку (шатл автобус на территории зоопарка)
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: солнцезащитный крем, головной убор, фотоаппарат и деньги на сувениры и личные расходы
- Возможна оплата экскурсии на месте:
- Наличными USD, THB
- Российской картой онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
