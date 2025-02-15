Буддийский парк Ват Пхо Лой – туры в Паттайе

Найдено 3 тура в категории «Буддийский парк Ват Пхо Лой» в Паттайе, цены от 3900 ฿. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Двухдневное путешествие на реку Квай
На автобусе
1 день 16 часов
7 отзывов
Двухдневное путешествие на реку Квай
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 4:30.
21 апр в 04:30
22 апр в 04:30
3900 ฿ за человека
Путешествие в сердце природы и культуры! Река Квай + Тайский Экспресс
На автобусе
1 день 16 часов
6 отзывов
Madagascar Экспресс: групповая экскурсия по островам Паттайи
Проведите незабываемый день, путешествуя по трём живописным островам Паттайи с Madagascar Экспресс
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: с 23 ноября, ежедневно
22 апр в 03:30
23 апр в 03:30
3900 ฿ за человека
Камбоджа, Сием Реап. Ангкор Ват и Пном Кулен (3 дня/2 ночи)
На автобусе
3 дня
Камбоджа, Сием Реап. Ангкор Ват и Пном Кулен (3 дня/2 ночи)
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: ежедневно
Завтра в 06:00
20 апр в 06:00
17 000 ฿ за человека

Последние отзывы на туры

  • Ч
    Чулпан
    15 февраля 2025
    Двухдневное путешествие на реку Квай
    Программа очень насыщенная и познавательная! Было много активностей,скучать не приходилось. Самое интересное начинается на 2-й день. Показалось, что поездка к
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    железным путям было уже лишнее. А еще было бы лучше, если б обед был до слонов. К этому времени все были уже голодные,так как завтрак рано утром. Хотелось бы более комфортабельные минивены за такие деньги. А еще отдельно хочется отметить гида Руслана. Человек настолько сильно любит свою работу и эти места, что слушая его рассказы невольно начинаешь проживать эти истории. Все было очень интересно,познавательно, а главное без воды и не нудно. Все-таки от гида зависит настрой группы,да и в целом сама экскурсионная программа!

  • А
    Анастасия
    23 января 2025
    Двухдневное путешествие на реку Квай
    Экскурсия на Квай очень понравилась. Был удобный автобус, смогли поспать впервые в дороге, отличная организация, гиду отдельное спасибо - просто
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    восторг, ощущение, что с профессиональным ведущим из программы о путешествиях поездили! На водопадах успели подняться до последнего 7-го уровня, но если будут сомнения, оставайтесь на 4-5 - ничего не потеряете. В отеле на Квае рекомендую брать все процедуры - нам все понравилось. Единственное что не очень зашло - купание со слонами. Несмотря на то, что нас уверяли что о них заботятся, видны раны у слонов от крюков погонщиков. Когда купаешься, кругом плавает слоновий навоз, если слон кидает, думаешь только о том, чтобы в него не влететь. Экскурсия супер, рекомендую!

  • А
    Александр
    13 декабря 2024
    Двухдневное путешествие на реку Квай
    Отличное путешествие! Много положительных эмоций, ярких фото! Экскурсоводы потрясающие, автобус очень удобный, гостиница чистая, персонал приветливый. Спасибо вам за организацию!

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Буддийский парк Ват Пхо Лой»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Двухдневное путешествие на реку Квай
  2. Путешествие в сердце природы и культуры! Река Квай + Тайский Экспресс
  3. Камбоджа, Сием Реап. Ангкор Ват и Пном Кулен (3 дня/2 ночи)
Сколько стоит тур в Паттайе в апреле 2025
Сейчас в Паттайе в категории "Буддийский парк Ват Пхо Лой" можно забронировать 3 тура от 3900 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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