Понежиться на белоснежном песке, увидеть подводный мир и почувствовать единение с природой
Здесь нет ночных клубов, зато есть множество пляжей с ослепительно белоснежным коралловым песком, чистейшей изумрудной водой и богатым подводным миром. Сюда едут за расслабленным отдыхом наедине с природой и восстановлением сил вдали от суеты.
Будем любоваться приливами на рассвете, плавать среди разноцветных рыбок с маской и созерцать закаты, от которых захватывает дух.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$200
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Полную оплату тура необходимо внести не позднее чем за 2 дня до его начала.
Проживание. Двух- или трёхместное размещение в бунгало. Отель расположен на первой линии, все номера имеют вид на Сиамский залив. *Фото отеля взято с сайта Tripadvisor.ru.
Питание. В стоимость тура включены завтраки, остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Прибытие на Ко Куд
Ранним утром заберём вас из отеля в Паттайе и к 13:00 доберёмся до пирса, откуда стартует скоростной паром на Ко Куд. В 14:30 разместимся в отеле на острове, оставшийся день будет свободен. Можно покататься на качелях у самой кромки воды, понежиться в гамаке с коктейлем, поплавать на каяке или заняться снорклингом.
День отдыха
Сегодня — день релакса на райском острове. За доплату желающие могут отправиться на массаж в отеле, заняться дайвингом или рыбалкой, арендовать сапборд или мотобайк.
На Ко Куде можно осмотреть буддистский храм Золотого колокольчика, вход для всех свободный. На прилегающей территории живут любопытные обезьянки, которые будут рады лакомствам. А в рыбацкой деревне Ао Салад, где расположен храм, стоит отведать свежайшие морепродукты.
Также можно пешком сквозь джунгли или на каяке через мангровые заросли отправиться в национальный парк. Здесь рассыпаны живописные каскадные водопады с естественными лагунами, где желающие смогут освежиться.
Завершающий день
После завтрака будет время отдохнуть на пляже. Заберём вас из отеля в 12:30 и отправимся в обратный путь. В Паттайю прибудем к 19:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы
- Проживание
- Завтраки
- Специальные сборы
- Wi-Fi в отеле
- Аренда каяков
- Маски для снорклинга
Что не входит в цену
- Перелёт в Паттайю и обратно
- Обеды и ужины - 28 $ за человека
- Алкогольные напитки
- Экскурсии
- Рыбалка
- Массаж
- Аренда мотобайка
- Дайвинг
- Доплата за одноместное размещение - 56 $