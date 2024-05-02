Как в рекламе шоколада: пляжный релакс на райском острове Ко Куд
Авторский тур в Паттайе

Понежиться на белоснежном песке, увидеть подводный мир и почувствовать единение с природой

Отправляемся из Паттайи на удивительный по красоте тропический остров Ко Куд, который часто называют тайским Баунти.

Здесь нет ночных клубов, зато есть множество пляжей с ослепительно белоснежным коралловым песком, чистейшей изумрудной водой и богатым подводным миром. Сюда едут за расслабленным отдыхом наедине с природой и восстановлением сил вдали от суеты.

Будем любоваться приливами на рассвете, плавать среди разноцветных рыбок с маской и созерцать закаты, от которых захватывает дух.
Как в рекламе шоколада: пляжный релакс на райском острове Ко Куд
Как в рекламе шоколада: пляжный релакс на райском острове Ко Куд
Как в рекламе шоколада: пляжный релакс на райском острове Ко Куд
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$200
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Полную оплату тура необходимо внести не позднее чем за 2 дня до его начала.

Проживание. Двух- или трёхместное размещение в бунгало. Отель расположен на первой линии, все номера имеют вид на Сиамский залив. *Фото отеля взято с сайта Tripadvisor.ru.

Питание. В стоимость тура включены завтраки, остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Ко Куд

Ранним утром заберём вас из отеля в Паттайе и к 13:00 доберёмся до пирса, откуда стартует скоростной паром на Ко Куд. В 14:30 разместимся в отеле на острове, оставшийся день будет свободен. Можно покататься на качелях у самой кромки воды, понежиться в гамаке с коктейлем, поплавать на каяке или заняться снорклингом.

Прибытие на Ко КудПрибытие на Ко КудПрибытие на Ко КудПрибытие на Ко КудПрибытие на Ко КудПрибытие на Ко Куд
2 день

День отдыха

Сегодня — день релакса на райском острове. За доплату желающие могут отправиться на массаж в отеле, заняться дайвингом или рыбалкой, арендовать сапборд или мотобайк.

На Ко Куде можно осмотреть буддистский храм Золотого колокольчика, вход для всех свободный. На прилегающей территории живут любопытные обезьянки, которые будут рады лакомствам. А в рыбацкой деревне Ао Салад, где расположен храм, стоит отведать свежайшие морепродукты.

Также можно пешком сквозь джунгли или на каяке через мангровые заросли отправиться в национальный парк. Здесь рассыпаны живописные каскадные водопады с естественными лагунами, где желающие смогут освежиться.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыхаДень отдыхаДень отдыха
3 день

Завершающий день

После завтрака будет время отдохнуть на пляже. Заберём вас из отеля в 12:30 и отправимся в обратный путь. В Паттайю прибудем к 19:00.

Завершающий деньЗавершающий деньЗавершающий деньЗавершающий деньЗавершающий день

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы
  • Проживание
  • Завтраки
  • Специальные сборы
  • Wi-Fi в отеле
  • Аренда каяков
  • Маски для снорклинга
Что не входит в цену
  • Перелёт в Паттайю и обратно
  • Обеды и ужины - 28 $ за человека
  • Алкогольные напитки
  • Экскурсии
  • Рыбалка
  • Массаж
  • Аренда мотобайка
  • Дайвинг
  • Доплата за одноместное размещение - 56 $
Где начинаем и завершаем?
Начало: ваш отель в Паттайе, 06:30
Завершение: ваш отель в Паттайе, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Паттайи

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхРомантическиеПляжиОстроваВсе туры3-дневные турыПерезагрузкаТаиландПрирода и пейзажиРайский остров

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