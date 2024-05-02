Сегодня — день релакса на райском острове. За доплату желающие могут отправиться на массаж в отеле, заняться дайвингом или рыбалкой, арендовать сапборд или мотобайк.

На Ко Куде можно осмотреть буддистский храм Золотого колокольчика, вход для всех свободный. На прилегающей территории живут любопытные обезьянки, которые будут рады лакомствам. А в рыбацкой деревне Ао Салад, где расположен храм, стоит отведать свежайшие морепродукты.

Также можно пешком сквозь джунгли или на каяке через мангровые заросли отправиться в национальный парк. Здесь рассыпаны живописные каскадные водопады с естественными лагунами, где желающие смогут освежиться.