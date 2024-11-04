Насладиться заповедной природой, покормить слонов и побывать в традиционной тайской деревушке
Вы полюбуетесь световыми узорами на ночном небе во время файер-шоу, прокатитесь на каяках в уютном заливе, увидите мангровые заросли и быт классической рыбацкой деревушки с традиционными деревянными домами на сваях. А остановимся мы в отеле на пляже, где кажется, что ты на краю света.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$163
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Слонят на ферме, как правило, не больше нескольких особей, поэтому если вы гарантировано хотите покупаться с ними, сообщите об этом гиду с самого утра, чтобы он зарезервировал для вас эту услугу.
Для завтрака в первый день вам надо самостоятельно заблаговременно заказать ланч-бокс в своём отеле. Если вы не закажете ланч-бокс в своём отеле, то завтрак в первый день поездки вы оплачиваете самостоятельно.
Проживание. В отеле на пустынном малоизвестном пляже, размещение 2-местное.
Питание. В стоимость включены сытные обед и ужин в 1-й день и завтрак и обед во 2-й день. Для завтрака в 1-й день вам надо самостоятельно заблаговременно заказать ланч-бокс в своём отеле.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Переезд на Ко Чанг, посещение слоновьей фермы, огненное шоу
Встречаемся и отправляемся на остров Ко Чанг. Остановимся на завтрак и доедем до места старта паромной переправы, во время которой вы полюбуетесь завораживающими видами. В конце пути нас ждёт небольшой семейный отель на первой линии с собственным пляжем, где возникает ощущение, что находишься на краю света — настолько это место немноголюдно.
Пообедав и отдохнув после дороги, посетим Кай Бэй — популярную смотровую площадку, с которой открываются фантастические виды на море и соседние острова. Затем побываем на слоновьей ферме: вы покормите животных, а за дополнительную плату сможете покататься на них и вместе искупаться. Если вы путешествуете с детьми и на ферме будут слонята, рекомендуем заказать купание с ними — счастье в глазах ваших детей вы запомните надолго.
Вечером поужинаем и насладимся эффектным огненным шоу.
Остров Ко Нгам: национальный заповедник, катание на каяках, рыбацкая деревня
Сегодня, позавтракав, отправимся исследовать остров Ко Нгам, который располагается напротив самой южной части Ко Чанга. Долгое время он был частным и только недавно передан национальному парку. Местный ландшафт очень живописен, а две параллельные горы образуют уютный залив. Мы прокатимся на каяках, посмотрим на мангровые заросли и пообедаем в ресторане с видом на море.
После обеда посетим классическую рыбацкую деревушку, жизнь которой сосредоточена у узкого пирса с традиционными деревянными домами на сваях и пришвартованными лодками, готовыми в любой момент выйти на воду. В 16:00 направимся обратно в Паттайю, куда прибудем около 21:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Услуги русскоговорящего гида
- Все трансферы
- Все входные билеты и платы
- Огненное шоу
- Питание по программе
- Катание на каяках
- Еда для кормления слонов
Что не входит в цену
- Катание и купание со слонами за доплату - от 6 долларов в зависимости от продолжительности
- Доплата за одноместное размещение - 20 долларов