Из Паттайи на острова Ко Чанг и Ко Нгам: слоновья ферма, каяки и огненное шоу
Авторский тур в Паттайе

Насладиться заповедной природой, покормить слонов и побывать в традиционной тайской деревушке

Вас ждёт нетронутая природа двух островов: второго по величине в Таиланде Ко Чанга и Ко Нгама, который ещё недавно находился в частной собственности, а теперь открыт для посещения. Мы побываем на слоновьей ферме, где будет возможность искупаться вместе с животными.

Вы полюбуетесь световыми узорами на ночном небе во время файер-шоу, прокатитесь на каяках в уютном заливе, увидите мангровые заросли и быт классической рыбацкой деревушки с традиционными деревянными домами на сваях. А остановимся мы в отеле на пляже, где кажется, что ты на краю света.
Из Паттайи на острова Ко Чанг и Ко Нгам: слоновья ферма, каяки и огненное шоу
Из Паттайи на острова Ко Чанг и Ко Нгам: слоновья ферма, каяки и огненное шоу
Из Паттайи на острова Ко Чанг и Ко Нгам: слоновья ферма, каяки и огненное шоу
Ближайшие даты:
4
ноя
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ноя
11
ноя
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18
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$163
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.
Слонят на ферме, как правило, не больше нескольких особей, поэтому если вы гарантировано хотите покупаться с ними, сообщите об этом гиду с самого утра, чтобы он зарезервировал для вас эту услугу.
Для завтрака в первый день вам надо самостоятельно заблаговременно заказать ланч-бокс в своём отеле. Если вы не закажете ланч-бокс в своём отеле, то завтрак в первый день поездки вы оплачиваете самостоятельно.

Проживание. В отеле на пустынном малоизвестном пляже, размещение 2-местное.

Питание. В стоимость включены сытные обед и ужин в 1-й день и завтрак и обед во 2-й день. Для завтрака в 1-й день вам надо самостоятельно заблаговременно заказать ланч-бокс в своём отеле.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Переезд на Ко Чанг, посещение слоновьей фермы, огненное шоу

Встречаемся и отправляемся на остров Ко Чанг. Остановимся на завтрак и доедем до места старта паромной переправы, во время которой вы полюбуетесь завораживающими видами. В конце пути нас ждёт небольшой семейный отель на первой линии с собственным пляжем, где возникает ощущение, что находишься на краю света — настолько это место немноголюдно.

Пообедав и отдохнув после дороги, посетим Кай Бэй — популярную смотровую площадку, с которой открываются фантастические виды на море и соседние острова. Затем побываем на слоновьей ферме: вы покормите животных, а за дополнительную плату сможете покататься на них и вместе искупаться. Если вы путешествуете с детьми и на ферме будут слонята, рекомендуем заказать купание с ними — счастье в глазах ваших детей вы запомните надолго.

Вечером поужинаем и насладимся эффектным огненным шоу.

Переезд на Ко Чанг, посещение слоновьей фермы, огненное шоуПереезд на Ко Чанг, посещение слоновьей фермы, огненное шоуПереезд на Ко Чанг, посещение слоновьей фермы, огненное шоуПереезд на Ко Чанг, посещение слоновьей фермы, огненное шоуПереезд на Ко Чанг, посещение слоновьей фермы, огненное шоуПереезд на Ко Чанг, посещение слоновьей фермы, огненное шоуПереезд на Ко Чанг, посещение слоновьей фермы, огненное шоуПереезд на Ко Чанг, посещение слоновьей фермы, огненное шоуПереезд на Ко Чанг, посещение слоновьей фермы, огненное шоуПереезд на Ко Чанг, посещение слоновьей фермы, огненное шоу
2 день

Остров Ко Нгам: национальный заповедник, катание на каяках, рыбацкая деревня

Сегодня, позавтракав, отправимся исследовать остров Ко Нгам, который располагается напротив самой южной части Ко Чанга. Долгое время он был частным и только недавно передан национальному парку. Местный ландшафт очень живописен, а две параллельные горы образуют уютный залив. Мы прокатимся на каяках, посмотрим на мангровые заросли и пообедаем в ресторане с видом на море.

После обеда посетим классическую рыбацкую деревушку, жизнь которой сосредоточена у узкого пирса с традиционными деревянными домами на сваях и пришвартованными лодками, готовыми в любой момент выйти на воду. В 16:00 направимся обратно в Паттайю, куда прибудем около 21:00.

Остров Ко Нгам: национальный заповедник, катание на каяках, рыбацкая деревняОстров Ко Нгам: национальный заповедник, катание на каяках, рыбацкая деревняОстров Ко Нгам: национальный заповедник, катание на каяках, рыбацкая деревняОстров Ко Нгам: национальный заповедник, катание на каяках, рыбацкая деревня

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Все трансферы
  • Все входные билеты и платы
  • Огненное шоу
  • Питание по программе
  • Катание на каяках
  • Еда для кормления слонов
Что не входит в цену
  • Катание и купание со слонами за доплату - от 6 долларов в зависимости от продолжительности
  • Доплата за одноместное размещение - 20 долларов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Паттайя, 05:30
Завершение: Паттайя, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Паттайи

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыПерезагрузкаПрирода и пейзажиНа островаБилеты на шоуСлоныЖивотныеПрогулки на каякахВодные развлечения

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