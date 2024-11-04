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Авторский тур
2 дня
Из Паттайи на острова Ко Чанг и Ко Нгам: слоновья ферма, каяки и огненное шоу
Насладиться заповедной природой, покормить слонов и побывать в традиционной тайской деревушке
Начало: Паттайя, 05:30
4 ноя в 08:00
7 ноя в 08:00
$163 за человека
Авторский тур
3 дня
Перезагрузка на райских островах Ко Мак и Ко Кхам
Отправиться туда, где пустынные пляжи с белым песком и живёт Немо, и выбрать отдых по душе
Начало: Г. Паттайя, 06:30, точное место вы узнаете после б...
1 ноя в 08:00
2 ноя в 08:00
$230 за человека
Авторский тур
2 дня
Из Паттайи к реке Квай: отдых в термах, сплав и купание в водопадах
Посетить рынок "раскрывающихся зонтов" и деревню слонов и проехать по "дороге смерти"
Начало: Ваш отель в Паттайе, 04:30
15 июня в 04:30
22 июня в 04:30
$267 за человека
Авторский тур
2 дня
Навстречу забытой цивилизации: короткий тур из Паттайи в Камбоджу
Исследовать древний Ангкор, попробовать кхмерскую кухню и увидеть места съёмок голливудского боевика
Начало: Ваш отель в Паттайе, 06:30
15 июня в 06:30
22 июня в 06:30
$340 за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие в затерянный мир: из Паттайи в Камбоджу
Посетить многовековые кхмерские святыни, попробовать камбоджийские блюда и отыскать летучих лисиц
Начало: Ваш отель в Паттайе, 06:30
14 июня в 06:30
21 июня в 06:30
$552 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «На ноябрьские праздники»
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- Из Паттайи на острова Ко Чанг и Ко Нгам: слоновья ферма, каяки и огненное шоу
- Перезагрузка на райских островах Ко Мак и Ко Кхам
- Из Паттайи к реке Квай: отдых в термах, сплав и купание в водопадах
- Навстречу забытой цивилизации: короткий тур из Паттайи в Камбоджу
- Путешествие в затерянный мир: из Паттайи в Камбоджу
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