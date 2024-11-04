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Авторский тур
2 дня
Из Паттайи на острова Ко Чанг и Ко Нгам: слоновья ферма, каяки и огненное шоу
Насладиться заповедной природой, покормить слонов и побывать в традиционной тайской деревушке
Начало: Паттайя, 05:30
4 ноя в 08:00
7 ноя в 08:00
$163 за человека
Авторский тур
3 дня
Как в рекламе шоколада: пляжный релакс на райском острове Ко Куд
Понежиться на белоснежном песке, увидеть подводный мир и почувствовать единение с природой
Начало: Ваш отель в Паттайе, 06:30
11 июня в 06:30
12 июня в 06:30
$200 за человека
Авторский тур
2 дня
Из Паттайи к реке Квай: отдых в термах, сплав и купание в водопадах
Посетить рынок "раскрывающихся зонтов" и деревню слонов и проехать по "дороге смерти"
Начало: Ваш отель в Паттайе, 04:30
15 июня в 04:30
22 июня в 04:30
$267 за человека
Авторский тур
3 дня
Релакс в «Кокосовой лагуне»: тур с выездом из Паттайи
Отдохнуть на острове Ко Куд, искупаться в чаше каскадного водопада и полежать в гамаке у моря
Начало: Г. Паттайя, 05:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$212 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Перезагрузка»
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