Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию в Газипашу, где вы сможете насладиться красотой бирюзовых бухт и изучить античные руины, укрывающие в себе тысячелетнюю историю.Газипаша, находящаяся всего в 40 километрах от Аланьи,

поражает своими живописными пляжами и уединенными бухтами, которые были свидетелями пиратских походов и древних цивилизаций. Вы увидите Иотапе - античный город, расположенный у бирюзовой бухты, Королевскую бухту с её потайными уголками, а также Антиохию Ад Крагум с уникальными мозаиками. Пещера Ялан Дунья и пляж Кору станут идеальными местами для фотографий и отдыха. Наша экскурсия включает комфортный трансфер, опытного водителя и множество незабываемых впечатлений. Это идеальный выбор для тех, кто ценит красоту природы и богатство истории

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения «Бирюзовые бухты Газипаши» - с июня по сентябрь. В эти месяцы стоит тёплая и сухая погода, что делает поездку комфортной и приятной. Апрель, май и октябрь также подходят для экскурсии, но возможны дожди и более прохладные вечера. В зимние месяцы посещение возможно, но стоит учитывать, что пещера открыта только по выходным, и погода может быть менее предсказуемой.

Сейчас август — это идеальное время.