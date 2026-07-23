Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию в Газипашу, где вы сможете насладиться красотой бирюзовых бухт и изучить античные руины, укрывающие в себе тысячелетнюю историю.
Газипаша, находящаяся всего в 40 километрах от Аланьи,
Газипаша, находящаяся всего в 40 километрах от Аланьи,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Живописные бирюзовые бухты
- 🏛 Античные города и руины
- 🌿 Уникальные природные объекты
- 🚗 Комфортный транспорт и опытный водитель
- 📸 Возможность сделать впечатляющие фото
- 🍽 Вкусная турецкая кухня
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения «Бирюзовые бухты Газипаши» - с июня по сентябрь. В эти месяцы стоит тёплая и сухая погода, что делает поездку комфортной и приятной. Апрель, май и октябрь также подходят для экскурсии, но возможны дожди и более прохладные вечера. В зимние месяцы посещение возможно, но стоит учитывать, что пещера открыта только по выходным, и погода может быть менее предсказуемой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Иотапе
- Королевская бухта
- Антиохия Ад Крагум
- Ялан Дунья
- Пляж Кору
- Пляж у Красной скалы
Описание экскурсии
Программа поездки
- Иотапе — античный город, основанный во II в. до н. э., живописно расположенный у бирюзовой бухты.
- Королевская бухта (Крал Койю или Делик Дениз) — отделена от открытого моря скалой с отверстием в виде арки. Сотни лет назад эту потайную бухту использовали пираты.
- Антиохия Ад Крагум — руины античного города на высоком холме над морем. В местных термах были найдены самые обширные древние напольные мозаики на территории Турции.
- Ялан Дунья — пещера протяженностью 450 м. Необычна тем, что в ней круглый год не холодно, около +25 градусов. В кафе рядом с пещерой можно перекусить национальными турецкими лепешками с начинкой — гёзлеме — или попробовать традиционный турецкий завтрак (необходим предварительный заказ).
- Пляж Кору — удивительное творение природы: каменные бассейны с прозрачной водой. Даже когда море штормит, вода в бассейнах остаётся спокойной.
- Пляж у Красной скалы и сквозной грот — здесь можно искупаться и сделать впечатляющие фото.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном седане Fiat Egea с кондиционером (или аналогичном) с соблюдением правил безопасности.
- Если в группе 4-7 человек, то поездка проходит на минивэне Volkswagen Сaravelle или аналоге, в этом случае стоимость €520.
- За рулём будет опытный водитель с большим стажем вождения.
- Экскурсия подойдет тем, кто любит уединённые природные и исторические места, а также способен выдержать умеренные кардионагрузки (будут небольшие подъёмы в гору).
- В зимний период посещение пещеры возможно только по субботам и воскресеньям.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
В стоимость включено
- Поездка по маршруту с опытным водителем (автомобиль или минивэн до 7 пассажиров).
- Трансфер от/до вашего отеля из центра Аланьи, Оба, Тосмура, Кестеля, Махмутлара, Каргыджака, Демирташа и Газипаши (из других населенных пунктов за дополнительную плату).
- Входной билет в пещеру.
- Информация по маршруту от гида без длинных лекций.
Оплачивается дополнительно
Питание.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 173 туристов
С 2008 года я много путешествовала по Турции на автомобиле по самостоятельно разработанным маршрутам. С 2019 года организую туры и экскурсии по этой богатой природными и историческими достопримечательностями стране. Живу рядом с Аланьей, в Газипаше. Мы с моей командой русскоязычных гидов с удовольствием покажем вам самые красивые и удивительные места. Ждём вас на наших экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Замечательная экскурсия. Хочется отметить организацию мероприятия, все очень четко и вовремя. Наталия все подробно и доступно объясняет 🙂 Гид Вячеслав замечательный, вежливый, интересно рассказывает. Сама экскурсия тоже понравилась, сочетает в себе исторические места и природные красоты. Спасибо
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Спасибо Вячеславу за интересный маршрут и гостеприимство! Места, действительно, уникальные! Остается надеяться, что эти природные жемчужины сохранятся, несмотря на деятельность человека. Желаем вам удачи и процветания!
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Е
Спасибо большое за экскурсию. Дети в полном восторге. Уставшие, но довольные.
Столько прекрасных труднодоступных мест увидели, это дорогого стоит.
Всё продумано настолько, что даже неожиданно для нас пикник организовался, давно хотели.
Отдельное спасибо Вячеславу за терпение к моим детям-болтунам и за фото, видео
Столько прекрасных труднодоступных мест увидели, это дорогого стоит.
Всё продумано настолько, что даже неожиданно для нас пикник организовался, давно хотели.
Отдельное спасибо Вячеславу за терпение к моим детям-болтунам и за фото, видео
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Е
Экскурсия очень насыщенная, интересная, потрясающе красивая природа! ❤️Бухты напомнили мой любимую Испанию, Канары) Тенерифе, Лансароте и тд. Я там могу сидеть часами, смотреть на океан🌊 Вячеслав очень чуткий, предупредительный, знает столько интересных мест! Вообще удивительно, что в маленькой Газипаше столько сокровищ😍 Антиохия ад Крагум понравилась, надеюсь, туристы ее не испортят. Маки и виды, покой и море, сливающееся с небом) Спасибо!
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С
Наталья и Сергей благодарим вас отлично проведённый день.
Организация на отличном уровне все четко всегда на связи. Посмотрели красивейшие места куда наверное сами и никогда не доехали бы. Пикник в красивом месте купание в бирюзовых водах.
Комфортный автомобиль комфортное общение. Спасибо от нашей компании и успеха!!
Организация на отличном уровне все четко всегда на связи. Посмотрели красивейшие места куда наверное сами и никогда не доехали бы. Пикник в красивом месте купание в бирюзовых водах.
Комфортный автомобиль комфортное общение. Спасибо от нашей компании и успеха!!
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M
Отличная экскурсия и потрясающий Вячеслав, который интересно рассказывал, не дёргал, не торопил, вкусно накормил и позаботился обо всех потребностях! Локации очень красивые, все соответствует программе, но можно было менять время
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