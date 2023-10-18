Провести незабываемый день среди скалистых бухт и руин античных городов недалеко от Аланьи
Небольшой городок Газипаша станет открытием даже для завсегдатаев турецких курортов.
Необычные пляжи, живописные бухты, исторические места в окружении южной природы… И это всего в 40 км от Аланьи! Я познакомлю вас с главными чудесами Газипаши: приготовьтесь увидеть голубые лагуны, банановые плантации и завораживающие закаты.
Необычные пляжи, живописные бухты, исторические места в окружении южной природы… И это всего в 40 км от Аланьи! Я познакомлю вас с главными чудесами Газипаши: приготовьтесь увидеть голубые лагуны, банановые плантации и завораживающие закаты.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Программа поездки
- Иотапе — античный город, основанный во II в. до н. э., живописно расположенный у бирюзовой бухты.
- Королевская бухта (Крал Койю или Делик Дениз) — отделена от открытого моря скалой с отверстием в виде арки. Сотни лет назад эту потайную бухту использовали пираты.
- Антиохия Ад Крагум — руины античного города на высоком холме над морем. В местных термах были найдены самые обширные древние напольные мозаики на территории Турции.
- Ялан Дунья — пещера протяженностью 450 км. Необычна тем, что в ней круглый год не холодно, около +25 градусов. В кафе рядом с пещерой можно перекусить национальными турецкими лепешками с начинкой — гёзлеме — или попробовать традиционный турецкий завтрак (необходим предварительный заказ).
- Пляж Кору — удивительное творение природы: каменные бассейны с прозрачной водой. Даже когда море штормит, вода в бассейнах остаётся спокойной.
- Пляж у Красной скалы и сквозной грот — здесь можно искупаться и сделать впечатляющие фото.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном седане Fiat Egea с кондиционером (или аналогичном) с соблюдением правил безопасности.
- Если в группе 4-7 человек, то поездка проходит на минивэне Volkswagen Сaravelle или аналоге, в этом случае стоимость 400 евро. За рулём будет опытный водитель со стажем вождения 27 лет.
- Экскурсия подойдет тем, кто любит уединённые природные и исторические места, а также способен выдержать умеренные кардионагрузки (будут небольшие подъёмы в гору).
В стоимость включено
- Поездка по маршруту с опытным водителем (автомобиль или минивэн до 7 пассажиров).
- Трансфер от/до вашего отеля из Аланьи, Оба, Тосмура, Кестея, Махмутлара, Каргыджака, Демирташа и Газипаши (из других населенных пунктов за дополнительную плату).
- Входной билет в пещеру.
- Информация по маршруту от гида без длинных лекций.
Оплачивается дополнительно
Питание.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Аланье
С 2008 года я много путешествовала по Турции на автомобиле по самостоятельно разработанным маршрутам. С 2022 года живу рядом с Аланьей, в Газипаше. Организовала и провела 25 туров по этой богатой природными и историческими достопримечательностями стране, с удовольствием покажу вам самые красивые и удивительные места.
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