Экскурсии по Аланье на машине с гидом

Найдено 9 экскурсий в категории «На машине» в Аланье, цены от €44, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Аланьи - в Тазы каньон и древний Аспендос
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
5 отзывов
Из Аланьи в Тазы каньон и Аспендос: экскурсия в горную Турцию
Исследуйте сокровища Турции: от величественного Тазы каньона до древнего Аспендоса в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
424 за всё до 4 чел.
Из Аланьи - в старинный Сиде
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Из Аланьи в Сиде: древнеримский амфитеатр, водопад и мечеть
Погрузитесь в историю Сиде, насладитесь красотой водопада Манавгат и узнайте тайны мечети Кулийе
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Полёт на параплане над Аланьей
🚗 На машине
🪂 На параплане
Групповая
1 час
9 отзывов
Параглайдинг в Аланье: незабываемое приключение над морем
Параглайдинг в Аланье - это уникальная возможность увидеть город с высоты птичьего полета. Опытные инструкторы обеспечат безопасность и комфорт
Начало: На пляже Клеопатры
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
79 за человека
Аланья и её древняя крепость
🚌 На автобусе
🚗 На машине
Мини-группа
3.5 часа
5 отзывов
Аланья: Путешествие в прошлое с посещением крепости и пещеры
Погрузитесь в вековую историю Аланьи, исследуя древнюю крепость и уникальные исторические объекты
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
97 за человека
Бирюзовые бухты Газипаши
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Бирюзовые бухты Газипаши: Путешествие по сокровищам природы и истории
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по бирюзовым бухтам и античным руинам Газипаши, всего в 40 км от Аланьи
31 авг в 09:00
1 сен в 09:00
299 за всё до 7 чел.
«Аэропорт - отель»: трансфер в Аланью
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
30 минут
«Аэропорт - отель»: трансфер в Аланью
Начать отпуск с приятных эмоций и без лишних волнений добраться до отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
135122 за всё до 5 чел.
Выгодный трансфер в Аланье
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Аланье
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 05:00
10 июня в 00:00
44 за всё до 3 чел.
Из Аланьи в Анамур
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Из Аланьи в Анамур
По живописному средиземноморскому побережью - к руинам крепости и античного города
31 авг в 08:00
1 сен в 08:00
300 за всё до 7 чел.
Античный город Сиедра и водопады каньона Сападере
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Античный город Сиедра и водопады каньона Сападере
Услышать отголоски прошлого и полюбоваться красочными природными локациями
31 авг в 09:00
1 сен в 09:00
299285 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sergei
    1 июня 2024
    Аланья и её древняя крепость
    Нам очень понравилось! Фират замечательный гид и прекрасный порядочный человек! Мы в последний момент изменили маршрут, потому что узнали от
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    гида, что на Экскурсию в Тазы наш путь туда обратно займет минимум 6 часов. По этому мы попросили сделать нам экскурсию в Аланью. Это было просто великолепно! Мы были в крепости, посетили красную башню и судоверфи. Услышали много интересных историй и легенд. Пообедали в великолепном колоритном турецком ресторанчике прямо на озере. Очень большое впечатление произвела пещера со сталактитами. Экскурсия длилась больше шести часов, но мы даже не заметили как пролетело время. Еще раз большое спасибо! Самые лучшие рекомендации!

  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    Аланья и её древняя крепость
    С удовольствием расскажу о нашей экскурсии по Аланьи. Поездку планировали заранее. . До отпуска. Так как жили в отеле на
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    окраине Махмутлара, то, конечно же, решили побывать в Аланьи, погулять по крепости… Рассматривали индивидуальную экскурсию. Поездка с Фыратом заявлен как групповая, но не более 6 человек. . Поехали с сыном вдвоем, получилась индивидуальная экскурсия, а это значит - сплошные плюсы. Очень комфортный трансфер, рассказ о городах (откуда-куда ехали) по дороге. Фырат внимательный и заботливый экскурсовод! Замечательная была прогулка по крепости… Очень чувствуется разница между групповой экскурсией и частной! Благодаря Фырату узнали очень много интересного о крепости, о проживании в ней в древности, об исламе и обычаях, быте… Удалось побывать в музее - восстановленном доме турецкой семьи. И все это без толчеи, под интересные рассказы. . Затем уехали в порт. . Там продолжилась экскурсия, обследовали красную башню. Погуляли без спешки. Впечатления замечательные! Кстати, оплатили поездку рублями через перевод, так как была возможности перевести на российскую карту! Очень советую посетить Аланью с Фыратом! P. S. Вечером отдыхающие в отеле рассказывали об этой же, но групповой поездке. Я убедилась, что все сделала правильно!))

  • В
    Вера
    28 мая 2024
    Аланья и её древняя крепость
    Провели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. Заранее попросили сделать акцент на крепости, и всё получилось самым удачным образом. Однозначно рекомендуем эту программу. Фирату огромное спасибо!!!
    Провели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. ЗаранееПровели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. ЗаранееПровели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. ЗаранееПровели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. Заранее
  • А
    Альберт
    12 мая 2024
    Бирюзовые бухты Газипаши
    Добрый день,провели отличный день с замечательными экскурсоводами,получили массу положительных эмоций,ценную информации как исторической,так и о жизни современных людей в Турции! Всем рекомендую посетить эти не туристические места и насладиться этой не забываемой красотой!
  • А
    Анна
    29 апреля 2024
    Из Аланьи - в Тазы каньон и древний Аспендос
    Прекрасная хорошо организованная и продуманная экскурсия на отличном автомобиле в удивительной красоты Тазы-каньон и древний Аспендос. Наш гид Ахмед великолепный рассказчик. По пути посмотрели много интересных мест. Время пролетело незаметно. Обязательно рекомендуем!
    Прекрасная хорошо организованная и продуманная экскурсия на отличном автомобиле в удивительной красоты Тазы-каньон и древний АспендосПрекрасная хорошо организованная и продуманная экскурсия на отличном автомобиле в удивительной красоты Тазы-каньон и древний АспендосПрекрасная хорошо организованная и продуманная экскурсия на отличном автомобиле в удивительной красоты Тазы-каньон и древний Аспендос
  • Н
    Наталья
    24 апреля 2024
    Бирюзовые бухты Газипаши
    Удивительная и очень познавательная экскурсия. Узнали и увидели очень много новой информации. Заехали в труднодоступные и фантастически красивые места, поднимались
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    на высокую гору,изучали развалины древней Антиохии, плавали в Королевской бухте, спускались под землю в пещеру, посетили все пляжи Газипаши, ехали по горной дороге через банановые плантации и фруктовые сады, вдыхая чарующие ароматы. Впечатления переполняют! Замечательные гиды! Рекомендуем всем всем! В этой поездке вы сможете в полной мере прочувствовать эту богатую историей и событиями землю. И увидеть необыкновенной красоты горы, скалы, бухты южного побережья Малой Азии.

    Удивительная и очень познавательная экскурсия. Узнали и увидели очень много новой информации. Заехали в труднодоступные иУдивительная и очень познавательная экскурсия. Узнали и увидели очень много новой информации. Заехали в труднодоступные иУдивительная и очень познавательная экскурсия. Узнали и увидели очень много новой информации. Заехали в труднодоступные иУдивительная и очень познавательная экскурсия. Узнали и увидели очень много новой информации. Заехали в труднодоступные иУдивительная и очень познавательная экскурсия. Узнали и увидели очень много новой информации. Заехали в труднодоступные иУдивительная и очень познавательная экскурсия. Узнали и увидели очень много новой информации. Заехали в труднодоступные иУдивительная и очень познавательная экскурсия. Узнали и увидели очень много новой информации. Заехали в труднодоступные иУдивительная и очень познавательная экскурсия. Узнали и увидели очень много новой информации. Заехали в труднодоступные иУдивительная и очень познавательная экскурсия. Узнали и увидели очень много новой информации. Заехали в труднодоступные иУдивительная и очень познавательная экскурсия. Узнали и увидели очень много новой информации. Заехали в труднодоступные и
  • Е
    Елена
    23 апреля 2024
    Бирюзовые бухты Газипаши
    15.04.2024г. мы побывали на данной экскурсии. Наталья и ее муж Сергей - замечательные гиды, мы посетили все места, которые хотели
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    увидеть, особенно запомнилось чаепитие на вершине горы на развалинах древнего города, было очень атмосферно. Очень красивые завораживающие места. В компании с приятными людьми мы чудесно провели время.

    15.04.2024г. мы побывали на данной экскурсии. Наталья и ее муж Сергей - замечательные гиды, мы посетили15.04.2024г. мы побывали на данной экскурсии. Наталья и ее муж Сергей - замечательные гиды, мы посетили15.04.2024г. мы побывали на данной экскурсии. Наталья и ее муж Сергей - замечательные гиды, мы посетили15.04.2024г. мы побывали на данной экскурсии. Наталья и ее муж Сергей - замечательные гиды, мы посетили15.04.2024г. мы побывали на данной экскурсии. Наталья и ее муж Сергей - замечательные гиды, мы посетили
  • Н
    Наталья
    4 ноября 2023
    Из Аланьи - в Тазы каньон и древний Аспендос
    Благодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничный Тазы каньон без очередей
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    и людей вокруг. Попили горячий чай с видом на реку, потом отправились смотреть древний трубопровод, там прогулялись по апельсиновым рощам, попили свежевыжатый сок и отправились в невероятной красоты амфитеатр в Сиде, каждому стоит там побывать! Вечером в этом старинном театре проходит выступление Огни Анатолии. Нам понравилось, что экскурсия проходила в очень спокойном формате, везде были без очередей, все посмотрели, увидели и остались очень довольны. Из моментов, хотелось бы больше исторических интересных рассказов про места. Но, для публики кому просто хочется погулять, развеяться и насладиться интересными местами то, что нужно

    Благодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничныйБлагодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничныйБлагодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничныйБлагодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничныйБлагодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничныйБлагодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничныйБлагодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничныйБлагодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничныйБлагодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничный
  • А
    Алена
    19 августа 2023
    Из Аланьи - в Тазы каньон и древний Аспендос
    Очень понравилась экскурсия! Супер комфортно, отличный гид.
  • D
    Dias
    4 марта 2023
    Полёт на параплане над Аланьей
    Прекрасное времяпровождение. Однозначно рекомендую! Инструктор Хасан профессионал своего дела и интересный собеседник. Спасибо за прекрасные впечатления и эмоции!

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «На машине»

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  5. Бирюзовые бухты Газипаши
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