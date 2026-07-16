Отправляйтесь с нами туда, где горы встречаются с изумрудной водой, а воздух пропитан прохладой даже в жару.
Вас ждёт 2,5 часа чистого релакса: прогулка на комфортабельной яхте по самому глубокому каньону Турции, купание в бухте, рыбалка с борта. А затем — посещение античного Сиде и погружение в историю древних руин.
Вас ждёт 2,5 часа чистого релакса: прогулка на комфортабельной яхте по самому глубокому каньону Турции, купание в бухте, рыбалка с борта. А затем — посещение античного Сиде и погружение в историю древних руин.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из отеля в Аланье
10:00 — прогулка на яхте, рыбалка — выдадим вам необходимые снасти и наживку
11:30 — остановка в бухте для плавания 30 мин
12:15 — прибытие в порт
12:30 — обед на берегу в формате шведского стола
13:30 — отправление в Сиде
14:00–15:30 — свободное время в Сиде: прогуляетесь у храма Аполлона и сделаете фото среди античных руин
15:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- Забираем от входа в отель (Аланья, Сиде, Белек, Анталья) на комфортабельном автобусе с кондиционером
- В стоимость включены страховка, снасти для рыбалки, обед и безлимитные безалкогольные напитки на борту
- Яхта оснащена всеми средствами безопасности и спасжилетами. Перед посадкой — инструктаж
- С вами будет гид из нашей команды
во вторник и пятницу в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|€35
|Дети 4-10 лет
|€22
|Дети до 3-х лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамал — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 558 туристов
Мы — экскурсионное агентство в Аланьи. Более 15 лет радуем наших клиентов экскурсиями и развлечениями в Турции по доступным ценам. Помогаем им сделать отдых ярким и запоминающимся. Главный наш принцип — ответственность перед каждым клиентом и бережный подход.
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