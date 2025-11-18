читать дальше

владеет информацией и разбирается в истории! Она вежливо направляла нас и следила за таймингом - приехали вовремя и уехали в отель тоже, даже успели к ужину. Еда в кафе около пещеры была достойная - горячая и вкусная, попробовали местный гранатовый соус к салату. Стоит отметить, что спуск к бухте крутой и подъем наверх тоже. Обязательно выбирайте удобную обувь и будьте осторожны внизу, ходя по камням и заходя в воду, я порезала ноги в трех местах - камни острые и скользкие. Если у вас есть аквашузы, обязательно берите с собой! После купания в бухте мы остановились в маленьком турецком кафе попить чай и съесть кусочек дыни, там же можно купить спелые фрукты. В целом, после экскурсии остались положительные впечатления БЛАГОДАРЯ Румяне и невероятно красивым локациям!!



Однако, не могу не отметить НЕПРИЯТНЫЙ момент, испортивший нам настроение и начало экскурсии напрочь! Нас с мужем первыми трансфер забрал из отеля, водитель ткнул мне свой телефон в лицо и начал говорить «доллар, доллар». Задаю водителю несколько уточняющих вопросов на английском, ответа нет - он турок и ничего не понимает. Я в свою очередь не понимаю по-турецки и что значит этот «доллар, доллар». Пишем с мужем организатору на вотсапп и спрашиваем, должны ли мы что-то заплатить водителю? Организатор полчаса игнорирует наше сообщение пока я не позвонила ему, звонок был сброшен - но хотя бы получили хоть какой-то ответ, что мы можем оплатить остаток водителю, мол, ему было сказано, что мы ему отдадим деньги. Извините, а почему нам не сообщили, кому стоит передать оплату?? Через переводчик водитель спрашивает, «а есть ли у нас вообще деньги»? Я была в шоке от такой наглости и невежливости, конечно, если мы поехали на экскурсию, то имеем возможность ее оплатить. Даю ему 100 долларов, он мол молча берет бумажку и уходит на водительское место. Спрашиваю - «а сдача? Когда вы отдадите сдачу?» В ответ ничего, затем мы через турецкий переводчик повторяем наш вопрос и нам говорят - нет сдачи. Затем машина резко останавливается, водитель заходит в салон винивэна и начинает орать “change, change” - все пассажиры в шоке, мы тоже. Он посмотрел на нас, пожал плечами и ушел на свое водительское место дальше везти нас на экскурсию. Это что за выходки вообще? Это как называется?? Более того, вечером накануне экскурсии мы списывались с организатором и я уточнила, будет ли сдача со 100 долларов, мне ответили «да, найдем». Это вы таким способом ищете сдачу? Ужас!! Затем водитель фыркнул чуть ли не кинул мне обратно стодолларовую бумажку. И только после подъема в первый античный город я рассчиталась с другим мужчиной, с вежливым и у него была сдача. Первое впечатление было просто отвратительное! Проведите беседу со своими водителями и объясните, как себя можно и нужно вести с туристами!! И уточняйте в информационном письме, кому стоит передавать оплату!