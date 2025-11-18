Эта экскурсия предлагает уникальную возможность посетить древние города Сиедра и Айтап, где сохранились амфитеатры и храмы.
Путешественники смогут насладиться купанием в Королевской бухте и бухте Делик Дениз, а также исследовать пещеру Ялан Дюня Магарасы, возраст которой насчитывает миллионы лет. Вкусный обед в местном ресторане станет приятным дополнением к насыщенному дню. Панорамные виды Газипаши оставят незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Посещение древних городов
- 🌊 Купание в живописных бухтах
- 🍽️ Обед в местном ресторане
- 🗺️ Уникальные панорамные виды
- 🕳️ Исследование древней пещеры
Что можно увидеть
- Сиедра
- Айтап
- Королевская бухта
- Бухта Делик Дениз
- Пещера Ялан Дюня Магарасы
Описание экскурсии
Сиедра. В древнем портовом городе сохранились амфитеатр, храмы и фонтаны.
Айтап (Иотапе). Вы посетите археологическую зону с руинами и панорамными видами.
Королевская бухта и бухта Делик Дениз, где вы искупаетесь в прозрачной воде. Название «Делик Дениз» переводится как «Дыра в море»: бухту окружают горы, а море можно увидеть через живописную арку.
Пещера Ялан Дюня Магарасы (Мир Обмана). Считается, что этому месту более пяти миллионов лет. Коридоры пещеры завораживают и немного пугают.
Обед в местном ресторане.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит: трансфер от и до отеля, входные билеты во все локации, обед (внимание: напитки вы берёте с собой, либо покупаете самостоятельно)
- Экскурсия предполагает пешие переходы по сложной местности, это может не подойти людям с ограниченной подвижностью и тем, кто не любит физическую нагрузку
- Возьмите с собой аквашузы для входа в море в Королевской бухте
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€41
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 1499 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Тимур, и я — профессионал в мире туризма с более чем пятилетним опытом. Я хочу представить вам нашу компанию, в которой ваше комфортное путешествие — наш главный
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Фотографии от путешественников
И
Ишмаева
18 ноя 2025
Очень красивый маршрут. Руины - восторг, впечатляющая бухта🥰 Гид Румяна рассказывает очень интересно, огромное ей спасибо. Уделили внимание всем. Спасибо огромное всем!
D
Daria
11 ноя 2025
Были с мужем на данной экскурсии 8-го числа, экскурсию проводила гид Румяна. Румяна рассказывала очень любопытные и необычные факты об античных городах. Слушать ее одно удовольствие, сразу видно, что человек
Кристина
9 ноя 2025
Это была интересная, познавательная экскурсия.
Наш гид Румяна рассказала нам простым языком про античные города, обычаи жителей того времени, я просто как будто попала в то время и прожила пол дня
Ксения
1 ноя 2025
Было замечательно, интересно и очень очень красиво
С
Сергей
26 окт 2025
Были 22 октября на экскурсии. Программа прошла с акцентом на древние города. Татьяна гид отлично рассказывала нам про всё, что мы видели, а местный водитель прекрасно справлялся со всеми горными
Тимур
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш отзыв и за то, что подробно поделились впечатлениями! Нам очень приятно слышать, что вам понравилась экскурсия,
Виктория
23 окт 2025
Остались в полном восторге от экскурсии! Прекрасно организовано: всё чётко по времени, комфортный трансфер, обед в уютном ресторане. Очень понравилась гид Татьяна, рассказывала увлекательно, с интересными фактами и историями. Особенно
Анастасия
18 окт 2025
Очень отличная экскурсия, сочетание прогулок по античным городам с купанием в море в красивых бухтах. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Румяне.
в
вииктория
17 окт 2025
Отличная организация. Спасибо, большое!
Анна
9 окт 2025
Экскурсия отличная. Посетили очень красивые места. Гид Румяна - замечательная, интересно рассказывает, отвечает на вопросы. Для меня маршрут не показался сложным, но для людей постарше в некоторых локациях было не просто. Нужна удобная обувь, а для бухты - аквашузы. День был насыщенный, интересный, много прекрасных мест, определенно рекомендую к посещению.
А
Анна
8 окт 2025
Были на данной экскурсии 7.10.25. Понравилась четкая работа организаторов, обратная связь. Забрали и привезли в отель вовремя. Сама экскурсия грамотно составлена чередуя переезды и нахождение на локациях. Это и история
Ю
Юлия
23 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Насыщенный день. Из отеля забрали вовремя. Все чётко. Сиэдра, Антиохия, Пещера, бухта. Все замечательно. Лично для меня показался очень опасный спуск к бухте на трансфере. Потом крутой
Анна
22 сен 2025
Рекомендую данную экскурсию! Забрали от отеля точно по таймингу, за сутки связались в вотсапе. У нас была небольшая группа из 15 человек и было максимально комфортно. Сама программа экскурсии незатянутая
Е
Елена
22 сен 2025
Экскурсия интересная, хорошее сочетание истории и морского отдыха, места необыкновенно красивые. Гид Румяна очень интересно и увлекательно рассказывает. Готовьтесь много ходить, побольше воды, спуск и подъем к бухте сложный, надевайте
Н
Никулина
21 сен 2025
В целом понравилось. Сам сайт и покупка экскурсии на нём - понятные и простые. Организатор об каждом побеспокоился, всем сам позвонил, обо всём рассказал и объяснил, молодец. Забрали прям из
K
Kristina
19 сен 2025
Экскурсия с Румяной оставила очень хорошие впечатления. Она умеет заинтересовать, подает материал понятно и живо, сразу располагает к себе. Атмосфера была дружеской и комфортной, время пролетело незаметно. Спасибо за увлекательный рассказ и внимание к группе.
