Античные города и бухты - из Аланьи

Увлекательное путешествие по древним городам и бухтам Аланьи. Прогулка по руинам, купание в бухтах и знакомство с местной кухней
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность посетить древние города Сиедра и Айтап, где сохранились амфитеатры и храмы.

Путешественники смогут насладиться купанием в Королевской бухте и бухте Делик Дениз, а также исследовать пещеру Ялан Дюня Магарасы, возраст которой насчитывает миллионы лет. Вкусный обед в местном ресторане станет приятным дополнением к насыщенному дню. Панорамные виды Газипаши оставят незабываемые впечатления
4.9
55 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Посещение древних городов
  • 🌊 Купание в живописных бухтах
  • 🍽️ Обед в местном ресторане
  • 🗺️ Уникальные панорамные виды
  • 🕳️ Исследование древней пещеры
Что можно увидеть

  • Сиедра
  • Айтап
  • Королевская бухта
  • Бухта Делик Дениз
  • Пещера Ялан Дюня Магарасы

Описание экскурсии

Сиедра. В древнем портовом городе сохранились амфитеатр, храмы и фонтаны.

Айтап (Иотапе). Вы посетите археологическую зону с руинами и панорамными видами.

Королевская бухта и бухта Делик Дениз, где вы искупаетесь в прозрачной воде. Название «Делик Дениз» переводится как «Дыра в море»: бухту окружают горы, а море можно увидеть через живописную арку.

Пещера Ялан Дюня Магарасы (Мир Обмана). Считается, что этому месту более пяти миллионов лет. Коридоры пещеры завораживают и немного пугают.

Обед в местном ресторане.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит: трансфер от и до отеля, входные билеты во все локации, обед (внимание: напитки вы берёте с собой, либо покупаете самостоятельно)
  • Экскурсия предполагает пешие переходы по сложной местности, это может не подойти людям с ограниченной подвижностью и тем, кто не любит физическую нагрузку
  • Возьмите с собой аквашузы для входа в море в Королевской бухте

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€41
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 1499 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Тимур, и я — профессионал в мире туризма с более чем пятилетним опытом. Я хочу представить вам нашу компанию, в которой ваше комфортное путешествие — наш главный
читать дальше

приоритет. Мы открываем перед вами увлекательный мир Турции и проводим экскурсии по таким регионам как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Наша команда профессиональных гидов предоставит вам разнообразные варианты программ как для групповых, так и для индивидуальных путешествий.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
50
4
3
3
2
2
1

Фотографии от путешественников

И
Ишмаева
18 ноя 2025
Очень красивый маршрут. Руины - восторг, впечатляющая бухта🥰 Гид Румяна рассказывает очень интересно, огромное ей спасибо. Уделили внимание всем. Спасибо огромное всем!
D
Daria
11 ноя 2025
Были с мужем на данной экскурсии 8-го числа, экскурсию проводила гид Румяна. Румяна рассказывала очень любопытные и необычные факты об античных городах. Слушать ее одно удовольствие, сразу видно, что человек
читать дальше

владеет информацией и разбирается в истории! Она вежливо направляла нас и следила за таймингом - приехали вовремя и уехали в отель тоже, даже успели к ужину. Еда в кафе около пещеры была достойная - горячая и вкусная, попробовали местный гранатовый соус к салату. Стоит отметить, что спуск к бухте крутой и подъем наверх тоже. Обязательно выбирайте удобную обувь и будьте осторожны внизу, ходя по камням и заходя в воду, я порезала ноги в трех местах - камни острые и скользкие. Если у вас есть аквашузы, обязательно берите с собой! После купания в бухте мы остановились в маленьком турецком кафе попить чай и съесть кусочек дыни, там же можно купить спелые фрукты. В целом, после экскурсии остались положительные впечатления БЛАГОДАРЯ Румяне и невероятно красивым локациям!!

Однако, не могу не отметить НЕПРИЯТНЫЙ момент, испортивший нам настроение и начало экскурсии напрочь! Нас с мужем первыми трансфер забрал из отеля, водитель ткнул мне свой телефон в лицо и начал говорить «доллар, доллар». Задаю водителю несколько уточняющих вопросов на английском, ответа нет - он турок и ничего не понимает. Я в свою очередь не понимаю по-турецки и что значит этот «доллар, доллар». Пишем с мужем организатору на вотсапп и спрашиваем, должны ли мы что-то заплатить водителю? Организатор полчаса игнорирует наше сообщение пока я не позвонила ему, звонок был сброшен - но хотя бы получили хоть какой-то ответ, что мы можем оплатить остаток водителю, мол, ему было сказано, что мы ему отдадим деньги. Извините, а почему нам не сообщили, кому стоит передать оплату?? Через переводчик водитель спрашивает, «а есть ли у нас вообще деньги»? Я была в шоке от такой наглости и невежливости, конечно, если мы поехали на экскурсию, то имеем возможность ее оплатить. Даю ему 100 долларов, он мол молча берет бумажку и уходит на водительское место. Спрашиваю - «а сдача? Когда вы отдадите сдачу?» В ответ ничего, затем мы через турецкий переводчик повторяем наш вопрос и нам говорят - нет сдачи. Затем машина резко останавливается, водитель заходит в салон винивэна и начинает орать “change, change” - все пассажиры в шоке, мы тоже. Он посмотрел на нас, пожал плечами и ушел на свое водительское место дальше везти нас на экскурсию. Это что за выходки вообще? Это как называется?? Более того, вечером накануне экскурсии мы списывались с организатором и я уточнила, будет ли сдача со 100 долларов, мне ответили «да, найдем». Это вы таким способом ищете сдачу? Ужас!! Затем водитель фыркнул чуть ли не кинул мне обратно стодолларовую бумажку. И только после подъема в первый античный город я рассчиталась с другим мужчиной, с вежливым и у него была сдача. Первое впечатление было просто отвратительное! Проведите беседу со своими водителями и объясните, как себя можно и нужно вести с туристами!! И уточняйте в информационном письме, кому стоит передавать оплату!

Кристина
Кристина
9 ноя 2025
Это была интересная, познавательная экскурсия.
Наш гид Румяна рассказала нам простым языком про античные города, обычаи жителей того времени, я просто как будто попала в то время и прожила пол дня
читать дальше

в античной Турции.
Особенно впечатлил город Syedra. Большой, красивый с богатой историей.

На второй остановке город был небольшой, но какие виды открывались…. 🤩🤩🤩
Не поленитесь, зайдите на вершину, это несложно, и поверьте, это того стоит.

А купание в бухте - это восторге! Я проплыла под горным навесом и мне открылась потрясающая картина на горы со стороны моря. Вода - как темно синие прозрачные чернила.
Не знаю, кого кто тут кусает, меня никто не укусил)).
И да, аквашузы тут нужны.
Не вздумайте спускаться к месту купания в сланцах. Это опасно. Ну и в целом при спуске и купании, будьте внимательны и осторожны. Ваша безопасность в ваших руках.

Но если вы хотите испытать эмоции восторга, восхищения, умиротворения, + сделать классные фото, вам сюда.
А какие красивые фотографии получились с этой экскурсии - просто шик, блеск, красота.

Очень рекомендую!

Ксения
Ксения
1 ноя 2025
Было замечательно, интересно и очень очень красиво
С
Сергей
26 окт 2025
Были 22 октября на экскурсии. Программа прошла с акцентом на древние города. Татьяна гид отлично рассказывала нам про всё, что мы видели, а местный водитель прекрасно справлялся со всеми горными
читать дальше

серпанинами. Здесь было всё супер.

Но теперь, что не понравилось.
Купание в Королевской бухте было завершающим в программе, на неё было выделено полтора часа с учетом подъема и спуска, чего не достаточно для расслабленного купания и фото (+переодевания).
Второй момент, в тот день мы обедали в кафешке у пещеры где был запланированный обед. По возвращению уже в Аланью у меня начались признаки пищевого отравления. К сожаленью, оставшийся вечер я провёл в кровати с температурой. Из косвенных признаков, что всё таки это произошло во время экскурсии это то, что в нашем автобусе еще была женщина которой поплохело по дороге дороге обратно… В общем, ситуация с едой там требует особого внимания.

Тимур
Тимур
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш отзыв и за то, что подробно поделились впечатлениями! Нам очень приятно слышать, что вам понравилась экскурсия,
читать дальше

работа гида Татьяны и профессионализм нашего водителя.

Что касается ситуации с обедом — нам действительно очень жаль, что вам пришлось столкнуться с недомоганием. За весь сезон у нас не было ни одной жалобы на качество еды в этом ресторане, поэтому ваш случай стал первым. Мы уже связались с заведением и обязательно разберёмся, чтобы выяснить, действительно ли проблема могла быть связана именно с питанием во время экскурсии.

Ваш отзыв поможет нам уделить этому вопросу особое внимание. Надеемся, вы быстро восстановились и в целом остались довольны путешествием.

Виктория
Виктория
23 окт 2025
Остались в полном восторге от экскурсии! Прекрасно организовано: всё чётко по времени, комфортный трансфер, обед в уютном ресторане. Очень понравилась гид Татьяна, рассказывала увлекательно, с интересными фактами и историями. Особенно
читать дальше

запомнились Сиедра и бухта Делик Дениз - вода кристально чистая, виды потрясающие. День пролетел на одном дыхании, получили массу впечатлений. Определённо рекомендую тем, кто хочет увидеть не только море, но и кусочек древней истории. Единственная рекомендация - не игнорируйте просьбу организаторов об удобной обуви, спуск к бухте очень крутой, в тапочках и босоножках спускаться очень тяжело и опасно.

Анастасия
Анастасия
18 окт 2025
Очень отличная экскурсия, сочетание прогулок по античным городам с купанием в море в красивых бухтах. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Румяне.
в
вииктория
17 окт 2025
Отличная организация. Спасибо, большое!
Анна
Анна
9 окт 2025
Экскурсия отличная. Посетили очень красивые места. Гид Румяна - замечательная, интересно рассказывает, отвечает на вопросы. Для меня маршрут не показался сложным, но для людей постарше в некоторых локациях было не просто. Нужна удобная обувь, а для бухты - аквашузы. День был насыщенный, интересный, много прекрасных мест, определенно рекомендую к посещению.
А
Анна
8 окт 2025
Были на данной экскурсии 7.10.25. Понравилась четкая работа организаторов, обратная связь. Забрали и привезли в отель вовремя. Сама экскурсия грамотно составлена чередуя переезды и нахождение на локациях. Это и история
читать дальше

древних городов, шикарная пещера с летучими мышами, пляж и бухта, в которую довольно трудно попасть самостоятельно. Виды замечательные и нам очень повезло с погодой, было не жарко, зато комфортно гулять. Нагрузка средняя. Обувь желательно удобную. Водители очень аккуратные, гид Румяна выше всяких похвал. Благодарю за качественный формат, захотелось еще больше узнать об истории древней Турции.

Ю
Юлия
23 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Насыщенный день. Из отеля забрали вовремя. Все чётко. Сиэдра, Антиохия, Пещера, бухта. Все замечательно. Лично для меня показался очень опасный спуск к бухте на трансфере. Потом крутой
читать дальше

спуск, когда нужно спуститься к самой бухте по тропинке. Ещё хотелось бы оставить отзыв для туристов. В воде в бухте сильно не прижиматься к камням. Так как на них находятся водоросли или моллюски. В общем какая то живность. Обожгла бедро. Пекло несколько часов. Но я сразу нанесла пантенол и выпила таблетку. Но ощущения не из приятных. Будьте внимательны. Румяне нашему гиду огромное спасибо. Все рассказывала интересно и познавательно. Отвечала нам на все интересующие вопросы. Экскурсию рекомендую.

Анна
Анна
22 сен 2025
Рекомендую данную экскурсию! Забрали от отеля точно по таймингу, за сутки связались в вотсапе. У нас была небольшая группа из 15 человек и было максимально комфортно. Сама программа экскурсии незатянутая
читать дальше

и интересная. Отдельно хочу отметить гида Румяну. Настоящий профессионал своего дела, была открыта и делилась всем. А я ещё буквально спасла меня, когда я порезала палец на ноге и у меня 15 минут шла кровь.

Экскурсию рекомендую, не пожалеете! По фото думаю понятно, как было красиво

Е
Елена
22 сен 2025
Экскурсия интересная, хорошее сочетание истории и морского отдыха, места необыкновенно красивые. Гид Румяна очень интересно и увлекательно рассказывает. Готовьтесь много ходить, побольше воды, спуск и подъем к бухте сложный, надевайте
читать дальше

удобную обувь, чтобы не скользила. Виды потрясающие, впечатления только положительные. Обед вкусный и сытный. В завершении экскурсии всех угощали арбузом и была возможность купить местных фруктов. Организаторы тоже молодцы, все подробно расскажут, на все вопросы ответят.

Н
Никулина
21 сен 2025
В целом понравилось. Сам сайт и покупка экскурсии на нём - понятные и простые. Организатор об каждом побеспокоился, всем сам позвонил, обо всём рассказал и объяснил, молодец. Забрали прям из
читать дальше

отеля. Тут никаких претензий. Но хочу написать, что маршрут ооочень! тяжёлый. Было написано, что не подойдёт людям, не любящим физические нагрузки. Это мягко сказано! Там впору спецназовцев тренировать, даже молодёжь сдавалась и не шла дальше. Сто раз подумайте. Берите много воды. Мы с внучкой выпили 6 литров и было мало. По 2 часа туда и обратно занимал трансфер, собирали и развозили людей, это очень долго. Кормили хорошо. Экскурсовод приятная женщина Румяна, рассказывала интересно. Не понравился этот непонятный завоз купаться в море. Надо было спускаться со скалы и соответственно потом лезть обратно. На пляже негде переодеться, друг друга закрывали, чтоб надеть и снять купальники. Продумайте этот момент. Обмыться после моря - тонкая струйка и большая очередь. На само купание вышло 10минут. Ну и зачем это? В конце в королевскую бухту многие даже не пошли, вид на спуск, а значит на подъём навевал ужас. Экскурсию рекомендую молодым и сильным людям, искренне любящим археологию, не боящимся жары и подъёмов в горы по камням.

K
Kristina
19 сен 2025
Экскурсия с Румяной оставила очень хорошие впечатления. Она умеет заинтересовать, подает материал понятно и живо, сразу располагает к себе. Атмосфера была дружеской и комфортной, время пролетело незаметно. Спасибо за увлекательный рассказ и внимание к группе.
