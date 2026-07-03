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ощущение уединённости. После моря — контраст с древним городом Сиедра: здесь уже не про релакс, а про погружение в прошлое. Прогулка по руинам даёт простор воображению: легко представить, как здесь жили люди много веков назад. Отдельно отмечу работу гида Татьяны рассказывала увлекательно, делилась лайфхаками (где лучшие ракурсы для фото, где прохладнее в жару), и при этом не навязывала лишнего. Экскурсия сбалансированная: и активно, и спокойно, и очень красиво. Если будете в этих краях — не пропустите!»