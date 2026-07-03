Вас ждет необычная экскурсия по «нетуристическим» местам — она отлично подойдет для тех, кто хочет вдоволь насладиться красотой морской природы и увидеть нетронутые туристической цивилизацией места.
Сказочные безлюдные бухты, развалины античного города, панорамная площадка, где с отвесной скалы открывается вид чарующие морские пейзажи, — вы еще долго будете вспоминать это удивительное приключение!
Сказочные безлюдные бухты, развалины античного города, панорамная площадка, где с отвесной скалы открывается вид чарующие морские пейзажи, — вы еще долго будете вспоминать это удивительное приключение!
Описание экскурсии
Газипаша находиться в 70 километрах от Алании. Древние города, вдоль побережья, проливают на историю этого региона. Во время тура вы увидете древние развалины старинных городов, сможете искупаться в чудесной бухте старинного города айтап. Тропический сад, и пещера, возрастом 5 миллионов лет, входит в числе увлекательных достопримечательностей. Жемчужиной нашего путешествия является древний город Антиохия. Посетив этот город, вы сможете насладиться красотами древнего города, окунуться в мир Спокойствия и умиротворения. От морского бриза и чистого воздуха кружится голова. Деликденз это красивая и уединенная бухта. Она расположена между утесами, образуя уникальное место для купания. Важная информация:
• Способы оплаты на месте:
наличными USD, EUR, местная валюта — российской картой онлайн.
Среда, воскресенье
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Античный город Сиедра
- Бухта Делик Дениз
- Пещера «Ложный мир»
Что включено
- Трансфер
- Посещение мест по программе
- Обед
- Русскоговорящий сопровождающий
Что не входит в цену
- Напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, воскресенье
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Способы оплаты на месте:
- Наличными USD, EUR, местная валюта
- Российской картой онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 59 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
«„Сказочное приключение“ полностью оправдало название: бухты Газипаши — как открытки, только лучше, потому что ты внутри этой картинки. Вода настолько прозрачная, что видно каждый камешек на дне, а скалы создают
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А
Нам очень понравилось, рекомендуем тем, кто любит историю и древности. Плюс отвозят на дальний, очень красивый пляж у скал и в бухту, где безумно красиво, но места дикие (не оборудовано
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М
Приключение было сказочным. Такой красоты не видели никогда. Гид Румяна интересно рассказывала историю древних городов. Исторические познания чередовались с плаванием в прекрасных бухтах. Богдан, организатор и водитель этого тура, правильно распределил время и виртуозно вел автомобиль по горным дорогам, поэтому много интересного успели посмотреть. Рекомендуем всем посетить эту экскурсию.
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Л
Очень понравилась как сама экскурсия, так и четкая организация! Потрясающей красоты места, замечательный гид Татьяна и водитель-профессионал Богдан. Нас было всего человек 12-13 в группе. Достаточно времени выделено было на купание, на осмотр пещеры, на обед. Очень интересный рассказ Татьяны послушали о древнем городе Сиедра.
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Т
Удивительно интересная экскурсия. Гид Татьяна настоящий профессионал своего дела - так интресно про исторические события в Турции мне не рассказывали даже на историческом факультете. А какие виды я сегодня увидела, просто словами не передать. Красиво, вкусно,интересно и с душой! Благодарю организаторов от всей души ❤️
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Т
Локации с великолепными видами. Гид Румяна прекрасно владеет материалом и,что очень важно, по-настоящему влюблена в своё дело. Это сильно подкупает. Водитель тоже справился со своей задачей на отлично. Маршрут не лёгкий, особенно тяжело было в 40 градусную жару. Но места того стоили. Очень рекомендую!
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