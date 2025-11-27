Прозрачные и спокойные воды Средиземного моря идеально подходят как для новичков, так и для тех, кто уже знаком с подводным миром.
Здесь вас ждет безопасное и увлекательное погружение, ведь в этих водах нет опасных морских обитателей.
Если вы готовы открыть для себя неизведанные глубины и испытать захватывающие эмоции, присоединяйтесь к нашему приключению!
Описание водной прогулки
Удивительный подводный мир Средиземного моря • Начало вашего приключения Утро начнется с трансфера на комфортабельном автомобиле. В дороге вы сможете насладиться живописными видами, пока мы направляемся в порт Алании. Путешествие займет от часа до полутора, в зависимости от вашего расположения.
- Знакомство с командой По прибытии в порт вы встретите нашу профессиональную команду инструкторов, которые проведут вас на борт яхты. Здесь вас ждет оборудование для дайвинга и подробный инструктаж. Опытные гиды расскажут о технике безопасности, особенностях погружения и языке жестов, который вы будете использовать под водой. Не стесняйтесь задавать любые вопросы — наша команда всегда готова помочь.
- Отдых на борту Если вы решите не погружаться, можете расслабиться на яхте: понежиться на шезлонгах и насладиться напитками из бара. У нас есть все необходимое для вашего комфорта, включая туалеты и душевые.
- Первое погружение На первой остановке мы бросим якорь, и начнется ваше первое погружение. Вы погрузитесь в кристально чистые воды Средиземного моря и откроете для себя захватывающий подводный мир. Разнообразие морских обитателей и растений создаст атмосферу настоящей сказки. Это погружение продлится около 20 минут.
- Обед на борту После первого погружения вас ждет вкусный обед. Блюда и освежающие напитки наполнят вас энергией для следующего этапа приключения.
- Второе погружение На второй точке вы продолжите исследовать подводные красоты. С каждой минутой вы будете чувствовать себя все более уверенно, наслаждаясь видами морских пейзажей и ощущением невесомости в темно-синих водах.
- Подводные фотографии Не упустите шанс сохранить самые яркие впечатления от дайвинга - доверьте это профессиональному фотографу! По возвращении в порт вы сможете приобрести эти фотографии, чтобы сохранить память о своем приключении.
Возвращение домой После завершения программы мы отвезем вас обратно в отель, где вы сможете расслабиться и поделиться впечатлениями от одного из самых ярких событий вашего отдыха. Важная информация:.
Возьмите с собой: купальник, солнцезащитные очки, полотенце, головной убор и солнцезащитный крем, а также камеру для съемки незабываемых подводных мгновений.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Страховка
- 2 погружения с профессиональным инструктором
- Аренда снаряжения и гидрокостюмов
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: купальник
- Солнцезащитные очки
- Полотенце
- Головной убор и солнцезащитный крем
- А также камеру для съемки незабываемых подводных мгновений
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Аланьи
