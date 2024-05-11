Дайвинг и купание с маской в Аланье

Найдено 3 экскурсии в категории «Подводное плавание» в Аланье, цены от €39, скидки до 13%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дайвинг в Средиземном море
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
6 отзывов
Дайвинг в Средиземном море: погружение в подводный мир Аланьи
Если в Аланье вы не хотите ограничиваться только пляжным отдыхом, самое время покорить морские глубины! Овладейте навыками дайвинга и исследуйте подводный мир
Начало: Возле вашего отеля в Аланьи
«Вдоль береговой линии близ Аланьи, Сиде и Кемера расположены замечательные места для дайвинга глубиной от 3 до 40 метров, которые подходят для новичков и пользуются популярностью у опытных дайвингистов»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
55 за человека
Дайвинг в голубых водах Аланьи
🚌 На автобусе
скидка
13%
Групповая
6 часов
31 отзыв
Групповая экскурсия: Дайвинг в Средиземном море Аланьи
Дайвинг в Средиземном море Аланьи - это уникальная возможность погрузиться в мир подводных красот. Профессиональные инструкторы обеспечат безопасность и комфорт
Начало: Ваш отель
«Дайвинг — один из самых красивых и впечатляющих видов отдыха в Аланье»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 45$39 за человека
Дайвинг
Групповая
8 часов
1 отзыв
Дайвинг
«В свободное время можно покормить рыбок, заняться снорклингом или понырять у живописных рифов и скал»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
от $50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    11 мая 2024
    Дайвинг в Средиземном море
    Все супер! Подойдет для любого уровня сложности. Доплатила индивидуальное погружение, в результате настолько понравилось, что теперь имею сертификацию дайвера и продолжаю нырять изучая этот прекрасный мир ❤️ Спасибо 🙏🏻
    Все супер!Все супер!Все супер!
  • С
    Светлана
    3 августа 2023
    Дайвинг в Средиземном море
    Экскурсия отличная! Приветливая, позитивная команда на боте. Оборудование хорошее. Вода прозрачная, видимость отличная. Живность в виде рыб присутствует. Дочка (10
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    лет) с удовольствием снорклила. Для дайверов с сертификатом - нырялка в прибрежных пещерах. Дайв-гид пообещал при удачном истечении обстоятельств увидеть тюлениху с тюлененком в пещере. И - о чудо! - мы их видели! 🤗 Море эмоций! Спасибо команде и Трипстер за отлично проведённое время.

  • Д
    Даниил
    14 сентября 2021
    Дайвинг
    Организатором тура была компания Моя Алания. Но тут на сайте купить дешевле, т. к. цены такие же (как и на улицах,
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    но у официального туроператора считаю взять надежнее), но на сентябрь 2021 действует Кэшбек 4% от ЛетиШопс и промокод WELCOMEBON на 5%. В итоге скидка почти 10% получается На Дайвинг нас вывезли на двух яхтах. Точки старта и погружений располагались совсем рядом от нашего отеля Laguna Beach. Даже хотел доплыть до отеля на прямую, чтобы не ждать трансфера:) Не знаю, как будет у вас. Проходит все следующим образом: вывозят на 2 яхтах до точки один не далеко от места старта. Яхты швартуют рядом, можно ходить между ними. Нас было 65 человек, разибили на 15 групп по 5 На каждую групп по два инструктора, помогают во всем, даже нажимают что надо за тебя. Остается только грести ластами. Пока одна группа ныряет, остальные купаются, загорают (возьмите обязательно солнцезащитный крем) В первой точке давали кормить рыб хлебом и потом предлагали купить фото видео за 40$ Красиво, но я не стал брать На погружение всех 15 групп уходит примерно час, может больше. Так что это время будете коротать, как можете. Других развлечений там нет. На второй остановке уже большая глубина, поплавали по дну рядом с полуостровом. В целом впечатления от дайвинга: мне, даже как опытному плавцу было не так просто. 1) Тяжелое оборудование (но тяжелое оно только на поверхности) 2) Дышать ртом, носом нельзя, он в маске. Сначала перехватывало дыхание, так что потренируйтесь подышать ртом медленно и глубоко на берегу. 3) Трубка тяжелая, выпадывает изо рта. Аж скулы устали держать. Но на глубине уравновешивается давлением. 4) Высокое давление при втором погружении. Реально закладывает уши. У кого проблемы с давлением - думаю лучше не стоит. В целом не просто, но не стоит паниковать и действовать по советам инструктора. Все ныряли, никто не утонул) Еще такой момент: когда будете нырять с яхты, снимайте с себя часы и украшения. От удара от воду потерял серебряную цепь:( Почему то на месте об этом не предупреждают В конце под музыку и танцы раздали сертификаты о погружении В целом прикольное, увлекательное занятие, но для здоровых физически и морально (без паники) людей

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Подводное плавание»

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Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "Подводное плавание" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 55 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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