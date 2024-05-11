1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Дайвинг в Средиземном море: погружение в подводный мир Аланьи
Если в Аланье вы не хотите ограничиваться только пляжным отдыхом, самое время покорить морские глубины! Овладейте навыками дайвинга и исследуйте подводный мир
Начало: Возле вашего отеля в Аланьи
«Вдоль береговой линии близ Аланьи, Сиде и Кемера расположены замечательные места для дайвинга глубиной от 3 до 40 метров, которые подходят для новичков и пользуются популярностью у опытных дайвингистов»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€55 за человека
скидка
13%
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия: Дайвинг в Средиземном море Аланьи
Дайвинг в Средиземном море Аланьи - это уникальная возможность погрузиться в мир подводных красот. Профессиональные инструкторы обеспечат безопасность и комфорт
Начало: Ваш отель
«Дайвинг — один из самых красивых и впечатляющих видов отдыха в Аланье»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 45$39 за человека
Групповая
8 часов
Дайвинг
«В свободное время можно покормить рыбок, заняться снорклингом или понырять у живописных рифов и скал»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
от $50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина11 мая 2024Все супер! Подойдет для любого уровня сложности. Доплатила индивидуальное погружение, в результате настолько понравилось, что теперь имею сертификацию дайвера и продолжаю нырять изучая этот прекрасный мир ❤️ Спасибо 🙏🏻
- ССветлана3 августа 2023Экскурсия отличная! Приветливая, позитивная команда на боте. Оборудование хорошее. Вода прозрачная, видимость отличная. Живность в виде рыб присутствует. Дочка (10
- ДДаниил14 сентября 2021Организатором тура была компания Моя Алания. Но тут на сайте купить дешевле, т. к. цены такие же (как и на улицах,
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