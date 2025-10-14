Увлекательный исторический тур Эта экскурсия является одним из лучших исторических и культурных туров для духовного развития. Мы отправимся в древние места, известные во всем мире. Кроме того, по пути мы будем наслаждаться уникальными видами! Во время нашей поездки вы увидите важные регионы, такие как Кумлуджа, известный своим фестивалем помидоров, и Финике, который известен производством апельсинов и их распространением по всему миру. Что вас ждет:

Церковь Святого Николая — этот священный и уникальный архитектурный памятник был возведен в 4 веке и посвящен Святому Николаю, которого миллионы называют «Санта-Клаусом». В этой церкви вы увидите потрясающей красоты картины и узнаете много нового.

Древний ликийский город Мира. Недалеко от церкви Святого Николая находится древний город Мира, а это историческое место было названо ликийцами и означает «Страна Солнца». Здесь вы можете увидеть древние ликийские гробницы, которые являются некрополем.

Древний амфитеатр в Демре. На данный момент в Турции ровно 206 античных театров (известных), построенных во времена Римской империи. Здесь Амфитеатр Демре считается четвертым по величине из всех этих театров. Он был построен во 2 веке и вмещал ровно 10000 человек!

Затонувший город Кекова. Согласно исследованиям, остров Кекова в древности был частью материка и являлся крупным городом. Однако со временем из-за сильных землетрясений большая часть этого города обрушилась, а вторая часть города превратилась в остров. Сегодня это древнее место, изолированное от цивилизации и не открытое для заселения из-за своего исторического значения. Вы сможете увидеть это место, путешествуя на яхте, наблюдая за подводным миром, проплывая над затонувшим городом из застекленных секций яхты. А наш гид обязательно расскажет много любопытных и интересных исторических фактов.

Замок Симена (Калекёй) расположен напротив острова Кекова. Он был построен в 13 веке и с тех пор довольно хорошо сохранился. Этот исторический памятник популярен не только своими архитектурными сооружениями, но и уникальным римским театром в замке. Важная информация:.

