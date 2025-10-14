Экскурсия Демре, Мира, Кекова — одна из интереснейших на территории Турции.
Вам предстоит увидеть пересечение четырех древних культур — римской, ликийской, византийской, эллинской.
Созерцание творений рук человека будет сопровождаться скалистыми берегами, теплыми водами Средиземного моря, маленькими аутентичными турецкими деревушками, в которых кажется, что время давно остановилось.
Описание водной прогулки
Увлекательный исторический тур Эта экскурсия является одним из лучших исторических и культурных туров для духовного развития. Мы отправимся в древние места, известные во всем мире. Кроме того, по пути мы будем наслаждаться уникальными видами! Во время нашей поездки вы увидите важные регионы, такие как Кумлуджа, известный своим фестивалем помидоров, и Финике, который известен производством апельсинов и их распространением по всему миру. Что вас ждет:
- Церковь Святого Николая — этот священный и уникальный архитектурный памятник был возведен в 4 веке и посвящен Святому Николаю, которого миллионы называют «Санта-Клаусом». В этой церкви вы увидите потрясающей красоты картины и узнаете много нового.
- Древний ликийский город Мира. Недалеко от церкви Святого Николая находится древний город Мира, а это историческое место было названо ликийцами и означает «Страна Солнца». Здесь вы можете увидеть древние ликийские гробницы, которые являются некрополем.
- Древний амфитеатр в Демре. На данный момент в Турции ровно 206 античных театров (известных), построенных во времена Римской империи. Здесь Амфитеатр Демре считается четвертым по величине из всех этих театров. Он был построен во 2 веке и вмещал ровно 10000 человек!
- Затонувший город Кекова. Согласно исследованиям, остров Кекова в древности был частью материка и являлся крупным городом. Однако со временем из-за сильных землетрясений большая часть этого города обрушилась, а вторая часть города превратилась в остров. Сегодня это древнее место, изолированное от цивилизации и не открытое для заселения из-за своего исторического значения. Вы сможете увидеть это место, путешествуя на яхте, наблюдая за подводным миром, проплывая над затонувшим городом из застекленных секций яхты. А наш гид обязательно расскажет много любопытных и интересных исторических фактов.
Замок Симена (Калекёй) расположен напротив острова Кекова. Он был построен в 13 веке и с тех пор довольно хорошо сохранился. Этот исторический памятник популярен не только своими архитектурными сооружениями, но и уникальным римским театром в замке. Важная информация:.
- Маршрут может быть немного изменен организатором экскурсии по сезонным или другим причинам. Некоторые музеи могут быть недоступны для посещения из-за ремонтных работ.
- Возьмите с собой солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, шляпу и купальники.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Святого Николая
- Древний ликийский город Мира
- Древний амфитеатр в Демре
- Затонувший город Кекова
- Замок Симена (Калекёй)
Что включено
- Трансфер от и до отеля
- Услуги гида
- Обед
- Прогулка на яхте
Что не входит в цену
- По оплате входных билетов на маршруте уточняйте у оператора
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
3
A
Artem
14 окт 2025
Сама по себе экскурсия хороша, Демре, Мира очень красивые места и дорога вдоль берега по серпантину тоже оставляет положительные впечатления. Русскоязычный гид, интересно все рассказывает и по делу, и не
