Замечательный вариант, чтобы отдохнуть от суеты, наблюдая за чайками и любуясь необъятным морским горизонтом. Манящие волны и легкий бриз подарят вам ощущения гармонии и спокойствия.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Выбираете прогулку на яхте, но не можете определиться? Специальное предложение для тех, кто не любит шумные компании, пенные вечеринки и хочет спокойно насладиться морскими пейзажами. Никакой анимации! Только Вы, море и умиротворяющая музыка. Ничто не будет отвлекать Вас от созерцания природы. Замечательный вариант, чтобы отдохнуть от суеты, наблюдая за чайками и любуясь необъятным морским горизонтом. Манящие волны и легкий бриз подарят вам ощущения гармонии и спокойствия. Обед и напитки включены в стоимость. Экскурсия проводится с 9:00 до 15:00 Возьмите с собой купальник, полотенце, солнцезащитные очки и крем. По нашему маршруту будет несколько остановок для купания. Вы сможете поплавать в открытом море и даже встретить дельфинов. Проплывем мимо красивых пещер и познакомимся с морскими окрестностями. Важная информация: По нашему маршруту будет несколько остановок для купания. Вы сможете поплавать в открытом море и даже встретить дельфинов. Проплывем мимо красивых пещер и познакомимся с морскими окрестностями.
с 9:00 до 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|$25
|Детский (от 5 до 11 лет)
|$15
|Детский (от 0 до 4-х лет)
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Обед
- Безалкогольные напитки
- Страховка
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: с 9:00 до 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Свяжитесь с нами WatsApp или Viber +79175863997 и мы сообщим вам точное время
- Когда за вами приедет трансфер
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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