Описание экскурсии

Выбираете прогулку на яхте, но не можете определиться? Специальное предложение для тех, кто не любит шумные компании, пенные вечеринки и хочет спокойно насладиться морскими пейзажами. Никакой анимации! Только Вы, море и умиротворяющая музыка. Ничто не будет отвлекать Вас от созерцания природы. Замечательный вариант, чтобы отдохнуть от суеты, наблюдая за чайками и любуясь необъятным морским горизонтом. Манящие волны и легкий бриз подарят вам ощущения гармонии и спокойствия. Обед и напитки включены в стоимость. Экскурсия проводится с 9:00 до 15:00 Возьмите с собой купальник, полотенце, солнцезащитные очки и крем. По нашему маршруту будет несколько остановок для купания. Вы сможете поплавать в открытом море и даже встретить дельфинов. Проплывем мимо красивых пещер и познакомимся с морскими окрестностями. Важная информация: По нашему маршруту будет несколько остановок для купания. Вы сможете поплавать в открытом море и даже встретить дельфинов. Проплывем мимо красивых пещер и познакомимся с морскими окрестностями.