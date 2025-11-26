Индивидуальная экскурсия Демре, Мира, Кекова — одна из интереснейших на территории Турции. Если вы не хотите ехать с группой, то этот вариант для вас. Вы увидите пересечение четырех древних культур — римской, ликийской, византийской, эллинской.
Созерцание творений рук человека будет сопровождаться скалистыми берегами, теплыми водами Средиземного моря и маленькими аутентичными турецкими деревушками.
Описание водной прогулки
Погружение в историю Демре Ваше путешествие начнется с визита в Демре — очаровательный город на побережье Средиземного моря. Это место знаменито церковью Святого Николая, где находятся реликвии Николая Чудотворца. Этот храм, важный для православных христиан, известен своей уникальной архитектурой, прекрасно сохранившимися фресками и мозаиками. Прогулка по старинным улочкам города подарит вам незабываемые впечатления, а виды на море станут отличным фоном для памятных фотографий. Древняя Мира Следующая остановка — античный город Мира, который сохранил великолепие времен Римской империи. Вы посетите внушительный амфитеатр, поражающий своими размерами и акустикой, а также другие архитектурные памятники. Здесь вы почувствуете дыхание истории и сможете представить, как выглядела жизнь в этом регионе много веков назад. Остров Кекова и его тайны Ваш маршрут продолжится на Кекове — живописном острове, известном своими подводными руинами. Когда-то здесь был процветающий город, но после сильного землетрясения часть его ушла под воду. Вы отправитесь в лодочную экскурсию, чтобы увидеть остатки древних построек, скрытые под прозрачной водой, и насладиться удивительной природой. Индивидуальный подход к вашему туру Мы предлагаем вам путешествие, разработанное специально под ваши интересы. Вы сможете выбрать наиболее интересные достопримечательности и темп экскурсии. Это будет день, насыщенный историческими открытиями, живописными видами и комфортом. Важная информация:
Это индивидуальный тур, только для вас и вашей компании (до 6 человек).
Каждый день в 6:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Демре
- Город Мира
- Остров Кекова
- Церковь Святого Николая
- Амфитеатр Миры
- Мируская базилика
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Услуги русскоговорящего гида
- Обед
- Входные билеты по маршруту
- Прогулка на групповой яхте в Кекова
Что не входит в цену
- Напитки
- Завтрак
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 6:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Это индивидуальный тур
- Только для вас и вашей компании (до 6 человек)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
