Погружение в историю Демре Ваше путешествие начнется с визита в Демре — очаровательный город на побережье Средиземного моря. Это место знаменито церковью Святого Николая, где находятся реликвии Николая Чудотворца. Этот храм, важный для православных христиан, известен своей уникальной архитектурой, прекрасно сохранившимися фресками и мозаиками. Прогулка по старинным улочкам города подарит вам незабываемые впечатления, а виды на море станут отличным фоном для памятных фотографий. Древняя Мира Следующая остановка — античный город Мира, который сохранил великолепие времен Римской империи. Вы посетите внушительный амфитеатр, поражающий своими размерами и акустикой, а также другие архитектурные памятники. Здесь вы почувствуете дыхание истории и сможете представить, как выглядела жизнь в этом регионе много веков назад. Остров Кекова и его тайны Ваш маршрут продолжится на Кекове — живописном острове, известном своими подводными руинами. Когда-то здесь был процветающий город, но после сильного землетрясения часть его ушла под воду. Вы отправитесь в лодочную экскурсию, чтобы увидеть остатки древних построек, скрытые под прозрачной водой, и насладиться удивительной природой. Индивидуальный подход к вашему туру Мы предлагаем вам путешествие, разработанное специально под ваши интересы. Вы сможете выбрать наиболее интересные достопримечательности и темп экскурсии. Это будет день, насыщенный историческими открытиями, живописными видами и комфортом. Важная информация:

Это индивидуальный тур, только для вас и вашей компании (до 6 человек).