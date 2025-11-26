Мои заказы

Морская прогулка на райский остров Сулуада из Аланьи

Отправьтесь в путешествие, которое подарит вам незабываемые впечатления.

Остров Сулуада, известный как «Турецкие Мальдивы», поражает своей природной красотой, кристально чистой водой и уютными пляжами. Вы искупаетесь в самых живописных местах и понежитесь под ласковым солнцем.
Описание водной прогулки

Райский уголок: «Турецкие Мальдивы» Погрузитесь в атмосферу природного рая, посетив знаменитый остров Сулуада. Этот уголок средиземноморской природы поражает своей первозданной красотой, белоснежными пляжами и кристально чистой водой, где даже сквозь толщу морской глади можно рассмотреть рыбок, плавающих у ваших ног. Красоты природы по пути к острову Сулуада Маршрут пролегает через уникальные природные зоны, где запрещено строительство, чтобы сохранить места обитания редких видов, таких как черепахи Каретта-Каретта. Если повезет, вы сможете увидеть этих удивительных созданий в их естественной среде! Остров Сулуада — жемчужина программы На острове вас ждет захватывающее сочетание белого песка, прозрачной воды и расслабляющей атмосферы. Здесь вы поплаваете в кристально чистых водах, сделаете потрясающие фотографии, полюбуетесь красотой природы и проведете время в тишине и покое. Обед с видом на море После активного отдыха вас ждет вкусный обед прямо на борту. Это идеальное время, чтобы восстановить силы и подготовиться к следующим приключениям. Бухта Аксеки и Пещера Любви Следующая остановка — залив Аксеки, где находится знаменитая Пещера Любви. Легенда гласит, что прохладная вода пещеры связана со слезами девушки, разлученной с любимым. Несмотря на грустную историю, это место подарит вам невероятные эмоции — плавание в прохладной воде поможет освежиться и наполниться энергией. Важная информация:
Возьмите с собой: купальные принадлежности, полотенце и солнцезащитные средства.

В понедельник, среду, субботу. Точное время зависит от нахождения вашего отеля

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Сулуада
  • Бухта Аксеки
  • Пещера Любви
Что включено
  • Трансфер
  • Прогулка на яхте целый день
  • Обед
Что не входит в цену
  • Завтрак
  • Все напитки на яхте (кроме чая)
  • Личные расходы (фото, сувениры, мороженое и т. д.)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

