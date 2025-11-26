Мои заказы

Морская прогулка вдоль побережья Алании на яхте Старкрафт

Незабываемый отдых у моря, ласковый шум волн, свежий морской бриз и величественная яхта Старкрафт — одно из крупнейших судов, участвующих в морских экскурсиях.

Совершите путешествие вдоль живописного побережья Алании на роскошной яхте и ощутите всю гамму ярких эмоций и впечатлений.
Описание водной прогулки

Приключение на яхте: морские пейзажи Алании Ваше морское путешествие начнётся с трансфера из отеля, откуда вы отправитесь в незабываемое путешествие вдоль побережья Алании. Во время прогулки вы увидите живописные пещеры, которые окружены тайнами и легендами: Пиратская, Влюблённых и Фосфорная пещеры впечатлят своей красотой и уникальностью. Одной из остановок станет знаменитый пляж Клеопатры, где вы сможете искупаться в кристально чистой воде, насладиться обедом на берегу и немного отдохнуть. Пенная вечеринка и купание в открытом море Для детей на борту предусмотрена развлекательная программа, а для всех гостей — зажигательная пенная вечеринка прямо на палубе. В открытом море у вас будет ещё одна возможность окунуться в его лазурные воды и ощутить полное единение с природой. Путешествие завершится возвращением в порт, после чего вас доставят обратно в отель, оставив в памяти множество ярких эмоций и прекрасных воспоминаний. Важная информация:
Возьмите с собой: купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитные очки и крем, а также головной убор.

В понедельник, среду и субботу в 8:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Прогулка по побережью Средиземноморья
  • Анимация для детей и взрослых на борту
  • Прогулка вдоль пляжа Клеопатры
  • Пещера Пиратов, Влюбленных и Фосфорная
  • Грязевая пещера
  • Прогулка вдоль знаменитых пляжей региона: Улаш и Паша
  • Остановки для отдыха и купания (у пляжей и в открытом море)
Что включено
  • Трансфер
  • Страховка
  • Обед
  • Билет на яхту
  • Анимация на яхте
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Фото или видеосъёмка
  • Алкогольные напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: В понедельник, среду и субботу в 8:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 500 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой: купальные принадлежности
  • Полотенце
  • Солнцезащитные очки и крем
  • А также головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Аланьи

