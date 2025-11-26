Незабываемый отдых у моря, ласковый шум волн, свежий морской бриз и величественная яхта Старкрафт — одно из крупнейших судов, участвующих в морских экскурсиях.
Совершите путешествие вдоль живописного побережья Алании на роскошной яхте и ощутите всю гамму ярких эмоций и впечатлений.
Совершите путешествие вдоль живописного побережья Алании на роскошной яхте и ощутите всю гамму ярких эмоций и впечатлений.
Описание водной прогулки
Приключение на яхте: морские пейзажи Алании Ваше морское путешествие начнётся с трансфера из отеля, откуда вы отправитесь в незабываемое путешествие вдоль побережья Алании. Во время прогулки вы увидите живописные пещеры, которые окружены тайнами и легендами: Пиратская, Влюблённых и Фосфорная пещеры впечатлят своей красотой и уникальностью. Одной из остановок станет знаменитый пляж Клеопатры, где вы сможете искупаться в кристально чистой воде, насладиться обедом на берегу и немного отдохнуть. Пенная вечеринка и купание в открытом море Для детей на борту предусмотрена развлекательная программа, а для всех гостей — зажигательная пенная вечеринка прямо на палубе. В открытом море у вас будет ещё одна возможность окунуться в его лазурные воды и ощутить полное единение с природой. Путешествие завершится возвращением в порт, после чего вас доставят обратно в отель, оставив в памяти множество ярких эмоций и прекрасных воспоминаний. Важная информация:
Возьмите с собой: купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитные очки и крем, а также головной убор.
В понедельник, среду и субботу в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Прогулка по побережью Средиземноморья
- Анимация для детей и взрослых на борту
- Прогулка вдоль пляжа Клеопатры
- Пещера Пиратов, Влюбленных и Фосфорная
- Грязевая пещера
- Прогулка вдоль знаменитых пляжей региона: Улаш и Паша
- Остановки для отдыха и купания (у пляжей и в открытом море)
Что включено
- Трансфер
- Страховка
- Обед
- Билет на яхту
- Анимация на яхте
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Фото или видеосъёмка
- Алкогольные напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: В понедельник, среду и субботу в 8:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 500 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: купальные принадлежности
- Полотенце
- Солнцезащитные очки и крем
- А также головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии из Аланьи
-
18%
Водная прогулка
Морская прогулка на пиратской яхте
Отправляйтесь в незабываемое морское приключение на пиратской яхте из Аланьи. Вас ждут конкурсы, купание и обед с видом на Средиземное море
Начало: Аланья
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
27 ноя в 08:00
€18
€22 за человека
Водная прогулка
Пиратское приключение в Аланье: яхта, пещеры, пляжи и дискотека
Вперёд к приключениям! Путешествие на пиратской яхте в Аланье - это сокровищница впечатлений и морской отдых
Начало: В вашем отеле в Аланье
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
27 ноя в 09:00
29 ноя в 09:00
€18 за человека
-
15%
Водная прогулка
Волшебство вечерней Аланьи
Сафари на джипах, прогулка на яхте, пенная вечеринка и магия восточной сказки
Начало: У вашего отеля
27 апр в 16:30
2 мая в 16:30
€34
€40 за человека