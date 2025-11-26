Приключение на яхте: морские пейзажи Алании Ваше морское путешествие начнётся с трансфера из отеля, откуда вы отправитесь в незабываемое путешествие вдоль побережья Алании. Во время прогулки вы увидите живописные пещеры, которые окружены тайнами и легендами: Пиратская, Влюблённых и Фосфорная пещеры впечатлят своей красотой и уникальностью. Одной из остановок станет знаменитый пляж Клеопатры, где вы сможете искупаться в кристально чистой воде, насладиться обедом на берегу и немного отдохнуть. Пенная вечеринка и купание в открытом море Для детей на борту предусмотрена развлекательная программа, а для всех гостей — зажигательная пенная вечеринка прямо на палубе. В открытом море у вас будет ещё одна возможность окунуться в его лазурные воды и ощутить полное единение с природой. Путешествие завершится возвращением в порт, после чего вас доставят обратно в отель, оставив в памяти множество ярких эмоций и прекрасных воспоминаний. Важная информация:

Возьмите с собой: купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитные очки и крем, а также головной убор.