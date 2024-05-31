Пляжи Аланьи

Найдено 7 экскурсий в категории «Пляжи» в Аланье, цены от €14, скидки до 53%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
🛥 На яхте
скидка
53%
Групповая
6.5 часов
20 отзывов
Пиратское приключение на яхте в Аланье: экскурсия с обедом
Вас ждет незабываемое путешествие на пиратской яхте с играми, танцами и остановками на лучших пляжах
Начало: У вашего отеля
«Мы сделаем остановки на пляжах Клеопатры и Черепах, где вы сможете отдохнуть и искупаться»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3014 за человека
На пиратской яхте - к лучшим пляжам Аланьи
🛥 На яхте
Групповая
5 часов
2 отзыва
Пиратское приключение в Аланье: яхта, пещеры, пляжи и дискотека
Вперёд к приключениям! Путешествие на пиратской яхте в Аланье - это сокровищница впечатлений и морской отдых
Начало: В вашем отеле в Аланье
«Обогнув мыс, наше судно отправится на чудесный пляж Клеопатры»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 за человека
На пиратской яхте по Средиземному морю
🛥 На яхте
Групповая
6.5 часов
87 отзывов
Пиратское приключение в Аланье: яхта, море и дельфины
Исследуйте живописное побережье Аланьи с борта настоящей пиратской яхты, наслаждаясь солнцем и морем
Начало: Ваш отель
«Обогнув мыс, наше судно доставит вас на великолепный пляж Клеопатры, на котором всегда прозрачная вода, даже во время волн»
Расписание: Ежедневно с 09:30 до 15:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$20 за человека
Круиз на яхте Starcraft по системе «всё включено»
🛥 На яхте
Круиз
5 часов
26 отзывов
Круиз на яхте Starcraft в Аланье: полный релакс и развлечения
Приглашаем вас в морское приключение на борту яхты Starcraft с услугой «всё включено» - незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель
«Возьмите с собой все как на пляж и наличные на расходы»
Расписание: Среда, Суббота с 10-16:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
от $38 за человека
Панорамы Аланьи
Групповая
3.5 часа
36 отзывов
Групповая экскурсия Панорамы Аланьи: история, природа и архитектура
Откройте великолепие Аланьи, её исторические памятники и живописные виды, в комфортной групповой экскурсии
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
«В начале пути заглянем в целебную пещеру Дамлаташ (остановка 30 минут, на выбор посещение пещеры или пляжа Клеопатка), покатаемся на джипах по достопримечательностям города и в заключении экскурсии — посетим панорамную площадку Алании»
Расписание: Каждый день в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $25 за человека
Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы из Аланьи
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
2 отзыва
Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы из Аланьи
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
«Благодаря белым песчаным пляжам и чистейшей воде эту местность стали называть «Турецкими Мальдивами»»
28 июня в 03:00
2 июля в 03:00
$50 за человека
Морская прогулка на дневной яхте Starcraft
🛥 На яхте
Групповая
6 часов
Морская прогулка на дневной яхте Starcraft
Начало: Ваш отель
«Мы сделаем остановку на пляже с лазурным берегом и множеством пещер, где у вас будет возможность искупаться в чистейшей воде открытого моря»
Расписание: Понедельник, среда, суббота (с 9:00 до 15:30)
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    31 мая 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
    Хорошая экскурсия, чтобы посмотреть Аланью со стороны моря За время прогулки на корабле несколько раз останавливались для купания в открытом море.
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    Вода чистая, волн почти нет. Самые смелые - прыгают с палубы в воду) но можно и спокойно спустится в воду по лестнице Также команда корабля проводит всякие мероприятия, типа пенной дискотеки или шоу spider man’a По поводу еды: на шведском столе были спагетти в томатном соусе, овощной салат, жареная курица и булочка. Но готовьтесь к большой очереди Из платного, что вы можете купить: - Алкогольные напитки - Мороженное (во время остановки подплывает другой катер и начинают продавать мороженное) - вареную кукурузу - сделать временное тату - сфотографироваться с попугаем Прикольная экскурсия, за такую цену так вообще шикарно) уже порекомендовал всем своим близким посетить, если будут возле Аланьи

  • М
    Марина
    26 мая 2024
    На пиратской яхте по Средиземному морю
    Экскурсия отличная, но хотелось бы музыку более танцевальную и не только турецкую) в целом классно, все понравилось.
  • И
    Игорь
    23 мая 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
    Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))
    Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))
  • М
    Максим
    23 мая 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
    Прошло все не плохо
    Прошло все не плохоПрошло все не плохоПрошло все не плохо
  • А
    Алина
    11 мая 2024
    Круиз на яхте Starcraft по системе «всё включено»
    Экскурсия - одна их лучших развлекательных программ! Благодарю за такой насыщенный день: вами, организаторами, проделана огромная работа! Восхищает то, как можно
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    так сбалансированно организовать мероприятие, чтобы на 100% отработать каждую деталь: маршрут, плейлист, танцы, обед и многое другое! Огромное спасибо за ребят, которые были на яхте: они настоящие профессионалы своего дела и энтузиасты! Процветания вам и довольных клиентов!

  • М
    Мадина
    5 мая 2024
    Круиз на яхте Starcraft по системе «всё включено»
    Круиз на яхте Старкрафт это супер. Море эмоций и впечатлений которые останутся на долго в памяти. Супер Марио восхитил своим
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    прыжком с высоты,это было круто и зрелищно. Спасибо всей команде Старкрафт и турагенству Спутник за возможность качественно отдохнуть и повеселиться. Всех благ вам и побольше довольных клиентов.

  • В
    Виктория
    1 ноября 2023
    На пиратской яхте - к лучшим пляжам Аланьи
    Вчера с дочерью 11 лет прокатились на пиратской яхте. Конечно, это не экскурсия, а развлекательная прогулка:) И она прошла отлично.
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    Водитель встретил нас в отеле, по дороге заехали ещё в пару отелей, забрали туристов оттуда. Приехали на причал, загрузились на яхту. Первая остановка для купания напротив красной башни и аланийской гавани, посмотрели, полюбовались, искупались. Потом остановка для купания напротив пляжа Клеопатры, потом обед (курица, рис или макароны, салат). Потом ещё одна остановка для купания. Там же продевали мороженное в дыне, необычно и вкусно, 8 евро за порцию. На обратной дороге была пенная дискотека. Для смыва пены после дискотеки ещё раз остановились для купания в море:). На причале встретил водитель, отвёл до машины, развез по отелям. Я человек мнительно- волнительный, очень боялась за обратный трансфер:) но все организовано отлично! Спасибо организаторам, водителю трансфера, команде яхты Admiral black. Если отдыхаете в Алании и близлежащих посёлках смело рекомендую данную прогулку. За 20 евро за экскурсию (первый взнос оплатила бонусом от сайта)получили море впечатлений. Трансфер от нашего отеля 6 евро, но нас везли из посёлка Окуджалар.

    Вчера с дочерью 11 лет прокатились на пиратской яхте. Конечно, это не экскурсия, а развлекательная прогулка:)Вчера с дочерью 11 лет прокатились на пиратской яхте. Конечно, это не экскурсия, а развлекательная прогулка:)Вчера с дочерью 11 лет прокатились на пиратской яхте. Конечно, это не экскурсия, а развлекательная прогулка:)Вчера с дочерью 11 лет прокатились на пиратской яхте. Конечно, это не экскурсия, а развлекательная прогулка:)Вчера с дочерью 11 лет прокатились на пиратской яхте. Конечно, это не экскурсия, а развлекательная прогулка:)Вчера с дочерью 11 лет прокатились на пиратской яхте. Конечно, это не экскурсия, а развлекательная прогулка:)Вчера с дочерью 11 лет прокатились на пиратской яхте. Конечно, это не экскурсия, а развлекательная прогулка:)
  • A
    Anzor
    10 октября 2023
    На пиратской яхте - к лучшим пляжам Аланьи
    Всё прошло супер! Забрали с отеля, привезли обратно. Капитан Баба очень весёлый мужик, бодрил и веселил всех!
  • Е
    Елена
    30 сентября 2023
    Панорамы Аланьи
    Хочу поблагодарить, экскурсовода Романа, за интересную экскурсию. Мне очень всё понравилась.
  • А
    Алина
    30 сентября 2023
    Панорамы Аланьи
    Я благодарю судьбу и передаю Огромнейшее спасибо за организацию данной экскурсии!!! Мы поехали первый раз с маленьким ребенком 3 годика. И
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    данная программа удовлетворила ВСЕ наши желания! Нам нужно было 1 Не днём, а после солнцепёка И детского сон часа 2 Быструю экскурсию 3 Посмотреть за раз максимально много всего. Всё прошло просто идеально! Хорошо съездили с маленьким ребенком. В машине так же были ещё дети, им тоже понравилось всё быстро пройти и домой. Смотрите время, кому надо больше

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Пляжи»

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