1 чел.
По популярности
скидка
53%
Групповая
6.5 часов
Пиратское приключение на яхте в Аланье: экскурсия с обедом
Вас ждет незабываемое путешествие на пиратской яхте с играми, танцами и остановками на лучших пляжах
Начало: У вашего отеля
«Мы сделаем остановки на пляжах Клеопатры и Черепах, где вы сможете отдохнуть и искупаться»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30€14 за человека
Групповая
5 часов
Пиратское приключение в Аланье: яхта, пещеры, пляжи и дискотека
Вперёд к приключениям! Путешествие на пиратской яхте в Аланье - это сокровищница впечатлений и морской отдых
Начало: В вашем отеле в Аланье
«Обогнув мыс, наше судно отправится на чудесный пляж Клеопатры»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€20 за человека
Групповая
6.5 часов
Пиратское приключение в Аланье: яхта, море и дельфины
Исследуйте живописное побережье Аланьи с борта настоящей пиратской яхты, наслаждаясь солнцем и морем
Начало: Ваш отель
«Обогнув мыс, наше судно доставит вас на великолепный пляж Клеопатры, на котором всегда прозрачная вода, даже во время волн»
Расписание: Ежедневно с 09:30 до 15:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$20 за человека
Круиз
5 часов
Круиз на яхте Starcraft в Аланье: полный релакс и развлечения
Приглашаем вас в морское приключение на борту яхты Starcraft с услугой «всё включено» - незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель
«Возьмите с собой все как на пляж и наличные на расходы»
Расписание: Среда, Суббота с 10-16:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
от $38 за человека
Групповая
3.5 часа
Групповая экскурсия Панорамы Аланьи: история, природа и архитектура
Откройте великолепие Аланьи, её исторические памятники и живописные виды, в комфортной групповой экскурсии
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
«В начале пути заглянем в целебную пещеру Дамлаташ (остановка 30 минут, на выбор посещение пещеры или пляжа Клеопатка), покатаемся на джипах по достопримечательностям города и в заключении экскурсии — посетим панорамную площадку Алании»
Расписание: Каждый день в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $25 за человека
Групповая
14 часов
Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы из Аланьи
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
«Благодаря белым песчаным пляжам и чистейшей воде эту местность стали называть «Турецкими Мальдивами»»
28 июня в 03:00
2 июля в 03:00
$50 за человека
Групповая
6 часов
Морская прогулка на дневной яхте Starcraft
Начало: Ваш отель
«Мы сделаем остановку на пляже с лазурным берегом и множеством пещер, где у вас будет возможность искупаться в чистейшей воде открытого моря»
Расписание: Понедельник, среда, суббота (с 9:00 до 15:30)
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий31 мая 2024Хорошая экскурсия, чтобы посмотреть Аланью со стороны моря За время прогулки на корабле несколько раз останавливались для купания в открытом море.
- ММарина26 мая 2024Экскурсия отличная, но хотелось бы музыку более танцевальную и не только турецкую) в целом классно, все понравилось.
- ИИгорь23 мая 2024Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))
- ММаксим23 мая 2024Прошло все не плохо
- ААлина11 мая 2024Экскурсия - одна их лучших развлекательных программ! Благодарю за такой насыщенный день: вами, организаторами, проделана огромная работа! Восхищает то, как можно
- ММадина5 мая 2024Круиз на яхте Старкрафт это супер. Море эмоций и впечатлений которые останутся на долго в памяти. Супер Марио восхитил своим
- ВВиктория1 ноября 2023Вчера с дочерью 11 лет прокатились на пиратской яхте. Конечно, это не экскурсия, а развлекательная прогулка:) И она прошла отлично.
- AAnzor10 октября 2023Всё прошло супер! Забрали с отеля, привезли обратно. Капитан Баба очень весёлый мужик, бодрил и веселил всех!
- ЕЕлена30 сентября 2023Хочу поблагодарить, экскурсовода Романа, за интересную экскурсию. Мне очень всё понравилась.
- ААлина30 сентября 2023Я благодарю судьбу и передаю Огромнейшее спасибо за организацию данной экскурсии!!! Мы поехали первый раз с маленьким ребенком 3 годика. И
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Пляжи»
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