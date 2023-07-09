Отличное разнообразие обитателей Средиземного моря для рыбалки в Аланье
Тур проводится на современном оборудованном рыболовецком судне, где есть все необходимое для удачного улова. Во время поездки будет несколько остановок в наиболее рыбных местах, так что добыча гарантирована.
Помимо ловли, Вы сможете насладиться живописными пейзажами и морскими просторами, искупаться и позагорать.
Помимо ловли, Вы сможете насладиться живописными пейзажами и морскими просторами, искупаться и позагорать.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Рыбная ловля в открытом море значительно увлекательнее, чем с берега. И разнообразие обитателей намного отличается от пресных водоемов. А флора и фауна Средиземного моря особенно богата на животный мир.
Рыбалка в Аланье
Тур проводится на современном оборудованном рыболовецком судне, где есть все необходимое для удачного улова. Во время поездки будет несколько остановок в наиболее рыбных местах, так что добыча гарантирована. Помимо ловли, Вы сможете насладиться живописными пейзажами и морскими просторами, искупаться и позагорать.
Вторник, Четверг, Суббота
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из/в отель
- 5 часов рыбалки на лодке
- Рыболовные снасти
- Обед
- Что не входит
- Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
- Напитки
- Фото и видео
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, Четверг, СубботаЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти.
- Возьмите с собой: предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п.), фотоаппарат или видеокамеру, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, деньги для оплаты дополнительных услуг и покупок, воду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
9 июля 2023
Забрали нас не на автобусе,а на машине,это было приятно. Кораблик небольшой,вполне чистенький. Покататься было приятно. Но места не рыбные вообще,из всей группы людей рыбку поймал один Мужчина,у которого был свой спиннинг с блесной. Ещё пара человек по разу поймали совсем по крошечной рыбке. Ехать сюда за рыбой не стоит,если хочется просто насладиться морской прогулкой-рекомендую
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