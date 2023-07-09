Рыбная ловля в открытом море значительно увлекательнее, чем с берега. И разнообразие обитателей намного отличается от пресных водоемов. А флора и фауна Средиземного моря особенно богата на животный мир.

Рыбалка в Аланье

Тур проводится на современном оборудованном рыболовецком судне, где есть все необходимое для удачного улова. Во время поездки будет несколько остановок в наиболее рыбных местах, так что добыча гарантирована. Помимо ловли, Вы сможете насладиться живописными пейзажами и морскими просторами, искупаться и позагорать.