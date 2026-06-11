Сейчас июнь — это идеальное время.

Лучшее время для этой экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная. В это время море особенно привлекательно для купания, а закаты впечатляют своей красотой. В апреле и октябре также можно насладиться прогулкой, но температура может быть ниже. В зимние месяцы экскурсия возможна, но следует учитывать более прохладную погоду и ранние закаты.

Это путешествие идеально для тех, кто хочет насладиться вечерней Аланьей.Пляж Клеопатры, крепость и морская прогулка на яхте с ужином и шоу создадут незабываемые впечатления. Вечер начнётся с отдыха на знаменитом

пляже, затем вы подниметесь на крепость с панорамным видом. Морская прогулка завершит день: ужин, музыкальное шоу и закат на борту. Это отличная возможность увидеть Аланью в новом свете и сделать яркие фотографии

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

16:00–17:20 — забираем участников из отелей

17:30 — пляж Клеопатры (25 минут)

Первая остановка — знаменитый пляж Клеопатры, один из красивейших в Турции. По легенде, Марк Антоний подарил его Клеопатре. У вас будет свободное время: можно искупаться в прозрачной воде, позагорать или посетить пещеру Дамлаташ. Это одна из самых известных карстовых пещер Турции с целебным микроклиматом и сталактитами.

18:00 — крепость и Красная башня

Следующая остановка — у крепости Аланьи. С обзорной площадки открывается панорама города и побережья. Гид расскажет об истории этих укреплений, игравших ключевую роль со времён Римской империи.

18:30 — морская прогулка на яхте (3,5 часа)

Отправление в морской круиз из порта. В программе — ужин, остановки для купания, пенная вечеринка и музыкальное шоу с профессиональной танцовщицей. Вы встретите закат на борту, наслаждаясь ритмами турецкой музыки и живописными видами на побережье.

22:30 — смотровая площадка “I ❤️ Alanya” (15 минут)

Завершающая остановка — панорамная точка, откуда открывается захватывающий вид на ночную Аланью. Это одно из лучших мест для памятных фото.

23:00–00:00 — возвращение в отель

Время зависит от расположения отеля, возможны отклонения на 15–30 минут.

Тайминг ориентировочный.

Организационные детали