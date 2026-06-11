Вечерняя Аланья: пляж Клеопатры, крепость и морская прогулка
Отправиться на джипах в красивые места и прокатиться на яхте с шоу-программой (всё включено)
Это путешествие идеально для тех, кто хочет насладиться вечерней Аланьей.
Пляж Клеопатры, крепость и морская прогулка на яхте с ужином и шоу создадут незабываемые впечатления. Вечер начнётся с отдыха на знаменитом читать дальшеуменьшить
пляже, затем вы подниметесь на крепость с панорамным видом. Морская прогулка завершит день: ужин, музыкальное шоу и закат на борту. Это отличная возможность увидеть Аланью в новом свете и сделать яркие фотографии
Лучшее время для этой экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная. В это время море особенно привлекательно для купания, а закаты впечатляют своей красотой. В апреле и октябре также можно насладиться прогулкой, но температура может быть ниже. В зимние месяцы экскурсия возможна, но следует учитывать более прохладную погоду и ранние закаты.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пляж Клеопатры
Крепость Аланьи
Красная башня
Описание экскурсии
16:00–17:20 — забираем участников из отелей
17:30 — пляж Клеопатры (25 минут)
Первая остановка — знаменитый пляж Клеопатры, один из красивейших в Турции. По легенде, Марк Антоний подарил его Клеопатре. У вас будет свободное время: можно искупаться в прозрачной воде, позагорать или посетить пещеру Дамлаташ. Это одна из самых известных карстовых пещер Турции с целебным микроклиматом и сталактитами.
18:00 — крепость и Красная башня
Следующая остановка — у крепости Аланьи. С обзорной площадки открывается панорама города и побережья. Гид расскажет об истории этих укреплений, игравших ключевую роль со времён Римской империи.
18:30 — морская прогулка на яхте (3,5 часа)
Отправление в морской круиз из порта. В программе — ужин, остановки для купания, пенная вечеринка и музыкальное шоу с профессиональной танцовщицей. Вы встретите закат на борту, наслаждаясь ритмами турецкой музыки и живописными видами на побережье.
Завершающая остановка — панорамная точка, откуда открывается захватывающий вид на ночную Аланью. Это одно из лучших мест для памятных фото.
23:00–00:00 — возвращение в отель
Время зависит от расположения отеля, возможны отклонения на 15–30 минут.
Тайминг ориентировочный.
Организационные детали
Экскурсия проходит на джипах с открытым верхом — это позволяет наслаждаться панорамными видами по пути
Посещение пещеры Дамлаташ не включено в стоимость и оплачивается отдельно (по желанию)
Питание: ужин на корабле входит в стоимость. Напитки включены только во время ужина
Вас будет сопровождать один из гидов нашего агентства
во вторник, четверг и субботу в 16:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
€34
Дети до 3 лет
Бесплатно
Дети до 9 лет
€22
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 16:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 1968 туристов
Я — профессионал в мире туризма. Хочу представить вам нашу компанию, в которой ваше комфортное путешествие — наш главный приоритет. Мы открываем перед вами увлекательный мир Турции и проводим экскурсии по таким регионам как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Наша команда профессиональных гидов предоставит вам разнообразные варианты программ как для групповых, так и для индивидуальных путешествий.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
3
–
2
2
1
–
D
Dmitry
Отличная экскурсия. Прокатили с ветерком на джипах, потом ещё и на яхте поплавали. Все вовремя и без спешки. Рекомендую!
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Я
Яна
Очень интересный маршрут, водитель общается и на русском и на турецком и там же на Английском языке, нет лишних остановок, все безопасно и классно
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Д
Даяна
Если вы, как и я, первый раз в Алании, то экскурсия - мастхэв!! За один день вы посмотрите почти все главные достопримечательности этого замечательно местечка и получите огромное количество положительных эмоций. В общем, советую!! P.S. Это лишь малая часть красоты, которую мы увидели.
+2
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Д
Дарья
Хорошая АКТИВНАЯ экскурсия.
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Stepan
Все супер, очень насыщенная программа!
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Роман
Все прошло замечательно. Сафари на джипах по дорогам Аланьи, особенно на серпантинах и поворотах страшно, но весело 😀. Все чётко, без задержек. Пляж Клеопатры, пещера Дамлаташ, крепость, яхта, холм Аланья. Завораживающие виды по дороге и на горе.
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