Подарите себе идеальный вечер в Аланье, вас ждёт захватывающая поездка на джипах на закате, расслабляющая прогулка на лодке по реке Дим и завершение дня аутентичным турецким ужином под зажигательные ритмы восточного танца.
Описание экскурсии
17:00 — мы заберём вас из отеля в Аланье и отправимся в путь.
18:00 — поднимемся к Аланийской крепости, откуда открываются великолепные виды на город и побережье. Идеальный момент для ярких фотографий!
18:30 — речной круиз с пенопати. Зажигательная музыка от DJ, танцы и развлечения прямо на борту.
20:30 — на джипах по городу. Проедем по главным улицам Аланьи на открытых джипах, сделаем остановку на смотровой площадке. Здесь вас ждёт фотосессия с факелами на фоне вечерних пейзажей.
21:30 — ужин на реке Дим. Насладитесь традиционными турецкими блюдами в уютной атмосфере под открытым небом. А ещё вас ждёт живое выступление профессиональной танцовщицы.
23:00 — возвращение в отели.
Организационные детали
- Трансфер из отелей и обратно проъодит на комфортабельных минивэнах
- Детские кресла не предоставляются
- Минимальный возраст — 6 лет; дети младше 18 лет могут участвовать только с сопровождающими взрослыми
- Экскурсия не рекомендуется людям с серьёзными проблемами опорно-двигательного аппарата или сердечно-сосудистыми заболеваниями
Дополнительно оплачиваются:
- напитки на борту лодки (примерно €2–3 за порцию)
- напитки во время ужина (примерно €2–3 за порцию)
- личные расходы на фотографии и видео (по желанию)
во вторник, пятницу и воскресенье в 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€38
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Дети в возрасте от 6 до 9 лет
|€28
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом отеле Аланьи
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Булент — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
С 2019 года я работаю в туристической сфере. В районе Алании управляю своим собственным бизнесом. Моя цель — предложить местным и иностранным путешественникам незабываемые впечатления и наилучшим образом представить природные
