Подарите себе идеальный вечер в Аланье, вас ждёт захватывающая поездка на джипах на закате, расслабляющая прогулка на лодке по реке Дим и завершение дня аутентичным турецким ужином под зажигательные ритмы восточного танца.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

17:00 — мы заберём вас из отеля в Аланье и отправимся в путь.

18:00 — поднимемся к Аланийской крепости, откуда открываются великолепные виды на город и побережье. Идеальный момент для ярких фотографий!

18:30 — речной круиз с пенопати. Зажигательная музыка от DJ, танцы и развлечения прямо на борту.

20:30 — на джипах по городу. Проедем по главным улицам Аланьи на открытых джипах, сделаем остановку на смотровой площадке. Здесь вас ждёт фотосессия с факелами на фоне вечерних пейзажей.

21:30 — ужин на реке Дим. Насладитесь традиционными турецкими блюдами в уютной атмосфере под открытым небом. А ещё вас ждёт живое выступление профессиональной танцовщицы.

23:00 — возвращение в отели.

Трансфер из отелей и обратно проъодит на комфортабельных минивэнах

Детские кресла не предоставляются

Минимальный возраст — 6 лет; дети младше 18 лет могут участвовать только с сопровождающими взрослыми

Экскурсия не рекомендуется людям с серьёзными проблемами опорно-двигательного аппарата или сердечно-сосудистыми заболеваниями

Дополнительно оплачиваются: