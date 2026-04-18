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запах на судне везде, кроме открытой верхней палубы и отсутствии заявленной анимации для детей.



корабль немного уставший, как и туалет, но это не повлияло на качество поездки. было четыре остановки на искупаться-по 20 минут каждая, выдавали жилеты, были души с пресной водой. обед был очень простой, на мой взгляд-невкусный: салат с уксусом, странного вида плов из булгура без вкуса и тушёная курица. на других кораблях обычно была речная форель, салат из свежих овощей и вкусный рис. вода и газировка на корабле без ограничений, места было достаточно, но было около 150 человек вместо заявленных 50 в описании поездки. пиво, коктейли, мороженое-за дополнительную плату x3 цены и магазина, но всё можно принести с собой. также делали переводные татуировки и хну. поездка ровно прокатиться на кораблике и посмотреть на Аланию со стороны моря.