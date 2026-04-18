По следам пиратов и царицы Клеопатры: морская прогулка в Аланье
С купанием в Средиземном море
Вы отправитесь на морскую прогулку вдоль побережья Аланьи на стилизованном пиратском корабле. После выхода из порта вам откроются виды на крепость, скалы и Старый город. По пути мы посетим пляж Клеопатры, увидим Пещеру влюблённых и загадочную Пиратскую пещеру. Сделаем остановки для купания и устроим развлечения с анимацией на борту.
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 575 туристов
Я проживаю в Турции уже много лет. Вместе со своей командой обеспечиваю ваш отдых незабываемыми впечатлениями, предоставляю лучшие варианты проведения досуга в Анталье — так, чтобы вы были довольны!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Нам понравилось побыть на пиратском корабле. Было интересно и весело. Смотрели разные достопримечательности, купались, был шведский стол. Только немного было прохладно, лучше брать собой теплые вещи. А так все было отлично
Владислава
Ответ организатора:
Ольга, спасибо за обратную связь! Рады, что поездка удалась. Будем рады видеть вас снова!
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Nikolay
-Сняли 1 звезду за то, что вместо заявленного минивена приехал большой автобус, в котором было недостаточно мест и довольно грубо требовали взять оплаченного ребенка на колени. -Вторую звезду снимаем за плохой читать дальшеуменьшить
запах на судне везде, кроме открытой верхней палубы и отсутствии заявленной анимации для детей.
корабль немного уставший, как и туалет, но это не повлияло на качество поездки. было четыре остановки на искупаться-по 20 минут каждая, выдавали жилеты, были души с пресной водой. обед был очень простой, на мой взгляд-невкусный: салат с уксусом, странного вида плов из булгура без вкуса и тушёная курица. на других кораблях обычно была речная форель, салат из свежих овощей и вкусный рис. вода и газировка на корабле без ограничений, места было достаточно, но было около 150 человек вместо заявленных 50 в описании поездки. пиво, коктейли, мороженое-за дополнительную плату x3 цены и магазина, но всё можно принести с собой. также делали переводные татуировки и хну. поездка ровно прокатиться на кораблике и посмотреть на Аланию со стороны моря.
Владислава
Ответ организатора:
Николай, спасибо за обратную связь! Разрешите разъяснить некоторые моменты. Запах влажности на палубе скорее всего связан с климатическими условиями. Особенно читать дальшеуменьшить
летом, воздух Алании достигает 70% влажности только на суше. Рада, что вы тем не менее нашли комфортное для себя место. Кухня на борту, характерная для местной. На славянский язык турецкие блюда могут показаться непривычными. По сути, вами описанный ланч соответствовал описанию. А анимация для детей не была заявлена в программе. Касательно нехватки места в автобусе передала информацию выше, проработаем этот момент. Просим прощения за такую ситуацию. Надеюсь, все же ваш день принес больше положительных моментов. Ждем вас снова!
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