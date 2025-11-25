Зеленый каньон — настоящая жемчужина с изумрудными водами, окруженными горами и сосновыми лесами. Во время нашей прогулки на лодке у вас будет возможность освежиться, искупавшись в прохладной воде. Это идеальное место для отдыха и наслаждения красотами природы, вдали от городской суеты. В тур включен вкусный обед, а для любителей рыбалки мы предоставим всё необходимое.
Описание водной прогулкиОтдых вдали от городской суеты Зеленый каньон — это уединенное природное чудо, расположенное в районе Манавгат. Его начало берет у плотины на озере Оймапынар, а прозрачная изумрудная вода, обрамленная величественными горами Тавра и уникальной растительностью, создает незабываемую атмосферу. Это место станет идеальным выбором для путешественников любого возраста, желающих насладиться покоем и природной красотой. Готовы ли вы отправиться в увлекательное путешествие на яхте, вдали от городской суеты? Увлекательное путешествие Комфортабельный автобус с кондиционером заберет вас из вашего отеля или выбранного места и доставит к началу маршрута на Зеленом озере. Вы отправитесь на экскурсию по Зеленому каньону протяженностью 12-14 км. На борту яхты можно наслаждаться солнцем, живописными пейзажами и щебетом птиц. Через пару часов прогулки будет организована остановка для купания в прохладной изумрудной воде. Вы сможете поплавать, исследовать растительность и понаблюдать за обитателями подводного мира. Развлечения и обед После купания вас ждет обед в уютном ресторане на берегу озера. В меню — разнообразные блюда, включая курицу-гриль, фрикадельки и другие аппетитные блюда, а в завершение — свежие фрукты. В свободное время можно взять рыболовные снасти или каноэ. Покатайтесь по озеру, насладитесь видами и освежитесь в чистой прохладной воде. Важная информация:
- Пожалуйста, строго соблюдайте указанное время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать опаздывающих гостей не более 5 минут, чтобы избежать задержек в программе.
- Возьмите с собой купальные принадлежности и защиту от солнца.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Вход в национальный парк «Зеленый каньон»
- Обед и безалкогольные напитки
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Фото и видео
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, строго соблюдайте указанное время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать опаздывающих гостей не более 5 минут, чтобы избежать задержек в программе
- Возьмите с собой купальные принадлежности и защиту от солнца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии из Аланьи
Водная прогулка
Зелёный каньон: прогулка на яхте с обедом, купанием и рыбалкой
Расслабленный день и идеальные фото на фоне бирюзовой воды (из Аланьи)
Начало: У вашей гостиницы
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€40 за человека
-
33%
Водная прогулка
На кораблике - по Зелёному каньону
Прогулка по воде среди гор, купание и обед на берегу - из Аланьи (всё включено)
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
Сегодня в 08:00
27 ноя в 08:00
€30
€45 за человека
-
14%
Водная прогулка
На кабриобусах - к Зелёному каньону
Горы Таурус, турецкая деревня, прогулка на кораблике и водные бои - из Аланьи
Начало: У вашего отеля
2 мар в 08:30
4 мар в 08:30
€25
€29 за человека