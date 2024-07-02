Приглашаем вас отправиться в Зеленый каньон — одно из самых живописных мест в Таврских горах.
Вас ждет прогулка на яхте по изумрудному водохранилищу, где вы увидите пятую по величине плотину Оймапинар, а еще вас ждет обед и рыбалка.
Вас ждет прогулка на яхте по изумрудному водохранилищу, где вы увидите пятую по величине плотину Оймапинар, а еще вас ждет обед и рыбалка.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Приглашаем вас отправиться в Зеленый каньон — одно из самых живописных мест в Таврских горах. Вас ждет прогулка на яхте по изумрудному водохранилищу, где вы увидите пятую по величине плотину Оймапинар, а еще вас ждет обед и рыбалка. Важная информация:
- Это обзорная экскурсия по Каньону, она не предусматривает сопровождение исторического экскурсоводом. На корабле присутствует куратор группы, который говорит на английском, немецком, польском и русском языках. Он курирует группу по питанию, времени проведения, решению возникших вопросов, а также дает короткую информацию о местах, в которых вы находитесь;
- С ноября по апрель (в зимний сезон) на яхте нет русскоговорящего куратора группы. Информацию гостям дают на английском, немецком или польском языках;
- Детям до 4 лет (оформленных без оплаты) персональное питание и отдельное кресло в транспорте не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе с родителями (на руках) и кушают порции своих родителей. Если Вы хотите чтобы ваш ребенок занимал отдельное кресло в транспорте и имел персональную порцию питания, оформите вашего ребенка с оплатой;
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
- App (Viber, Telegram), по которому организатор может связаться с Вами;
- Районы Алании, в которых есть трансфер на экскурсию: Kargıcak, Mahmutlar, Kestel, Tosmur, Oba, Alanya, Konaklı, Payallar, Türkler, Avsallar, Incekum, Okurcalar.
07:00 — 09:00 трансфер в регионе Алания. Районы Алании, в которых есть трансфер на экскурсию: Kargıcak, Mahmutlar, Kestel, Tosmur, Oba, Alanya, Konaklı, Payallar, Türkler, Avsallar, Incekum, Okurcalar
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|От 8 лет и старше (с безлимитными напитками)
|$33.30
|Дети от 4 до 8 лет (с безлимитными напитками)
|$19
|Дети до 3 лет (без посадочного места в трансфере)
|$0
|Дети до 3 лет (с посадочным местом в трансфере)
|$19
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красивейший Грин Каньон (Зеленый Каньон)
- Великолепные горы Торос
- Проедите и увидите плотину Оймапынар, которая и создала Зеленый Каньон
- Разнообразную растительность ущелья, где и находится Грин Каньон
- Неописуемого цвета воды Грин Каньона, которые образовывают 27 горных рек
Что включено
- Трансфер от и до вашего места проживания
- Услуги англо/русскоговорящего куратора группы на яхте
- Прогулка на яхте по Зеленому Каньону
- Обед (рыба/котлеты/курица, рис, салат)
- Рыболовные снасти: удочка
- Безлимитные напитки на Яхте: кола, фанта, вода, айран, сок, чай, кофе и т. д
- Безлимитные напитки в Ресторане во время Обеда: кола, фанта, вода, айран, сок, чай, кофе и т.д.
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Мороженое, Фото и т.п.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завершение: Доставим вас к вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: 07:00 — 09:00 трансфер в регионе Алания. Районы Алании, в которых есть трансфер на экскурсию: Kargıcak, Mahmutlar, Kestel, Tosmur, Oba, Alanya, Konaklı, Payallar, Türkler, Avsallar, Incekum, Okurcalar
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- РЕКОМЕНДУЕМ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
- Удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем
- Принадлежности для купания: купальник / плавки, тапочки, полотенце
- Видео/фотокамеру
- Деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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