Когда: 07:00 — 09:00 трансфер в регионе Алания. Районы Алании, в которых есть трансфер на экскурсию: Kargıcak, Mahmutlar, Kestel, Tosmur, Oba, Alanya, Konaklı, Payallar, Türkler, Avsallar, Incekum, Okurcalar

Экскурсия длится около 8 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала