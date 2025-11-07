Откройте для себя красоту Зелёного каньона в увлекательном путешествии из Аланьи. Вас ждёт прогулка по изумрудным водам, отдых на палубе, освежающее купание и обед в ресторане на берегу. Вы насладитесь тишиной, пейзажами гор и лесов, узнаете интересные факты о каньоне и зарядитесь энергией природы.

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Можно с детьми

Описание экскурсии

7:00–9:00 — сбор и трансфер из отелей Аланьи до водохранилища Оймапынар. В пути вас ждут живописные пейзажи гор и лесов

9:30 — остановка у водохранилища Оймапынар — пятого по величине в Турции

10:00–12:00 — прогулка на кораблике по Зелёному каньону. Наслаждайтесь тишиной, панорамными видами и свежим воздухом

11:00–11:45 — остановка для купания в прозрачных водах озера

12:30–13:30 — обед в ресторане на берегу: рыба или куриный шашлык, гарниры и салаты

13:30–14:30 — свободное время для отдыха, купания или прогулки по окрестностям

14:30–15:15 — санитарная пауза и остановка в текстильном магазине для небольшого шопинга

16:00–17:30 — возвращение в отель

Организационные детали