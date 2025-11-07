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На кораблике - по Зелёному каньону

Прогулка по воде среди гор, купание и обед на берегу - из Аланьи (всё включено)
Откройте для себя красоту Зелёного каньона в увлекательном путешествии из Аланьи.

Вас ждёт прогулка по изумрудным водам, отдых на палубе, освежающее купание и обед в ресторане на берегу.

Вы насладитесь тишиной, пейзажами гор и лесов, узнаете интересные факты о каньоне и зарядитесь энергией природы.
5
2 отзыва
На кораблике - по Зелёному каньону
На кораблике - по Зелёному каньону
На кораблике - по Зелёному каньону

Описание экскурсии

7:00–9:00 — сбор и трансфер из отелей Аланьи до водохранилища Оймапынар. В пути вас ждут живописные пейзажи гор и лесов

9:30 — остановка у водохранилища Оймапынар — пятого по величине в Турции

10:00–12:00 — прогулка на кораблике по Зелёному каньону. Наслаждайтесь тишиной, панорамными видами и свежим воздухом

11:00–11:45 — остановка для купания в прозрачных водах озера

12:30–13:30 — обед в ресторане на берегу: рыба или куриный шашлык, гарниры и салаты

13:30–14:30 — свободное время для отдыха, купания или прогулки по окрестностям

14:30–15:15 — санитарная пауза и остановка в текстильном магазине для небольшого шопинга

16:00–17:30 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Поедем на автобусе туристического класса или микроавтобусе Volkswagen Crafter с кондиционером
  • В стоимость входят прохладительные напитки на корабле и обед в ресторане (рыба или куриный шашлык, рис, салат и другие закуски). Алкогольные напитки оплачиваются отдельно по желанию
  • Вместимость лодки — до 110 человек, на борту будут гости из Германии, Англии и других стран. Для вас будет работать аудиогид на русском языке
  • С вами поедет водитель нашей команды

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 110 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехмет
Мехмет — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1148 туристов
Мы организуем экскурсии в Анталье, Аланье и Стамбуле для русскоговорящих путешественников. Наша цель — обеспечить наилучшее качество и высокий уровень сервиса по доступным ценам.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Евгений
Неплохая экскурсия по соотношению цена-качество, у отельных гидов было дороже почти в два раза. До обеда все было по плану, после обеда обещали продолжение, но потом все свернули и развезли
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по отелям). В принципе, нам хватило красивых видов и шикарных фотографий, а купаться все равно было холодно). Обед неплохой, голодными не остались, чай также входил в стоимость. На кораблике чай и кофе по желанию бесплатно. Нам пониавилось, рекомендую. Первый раз брали через трипстер и не пожалели, все понятно, удобно, приветственный кэшбек, очень здорово и по приемлемой цене.

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А
Всё супер, всем рекомендую. Большая благодарность гиду Анастасии, всё рассказала и показала.
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