Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Анталии с визитом в один из крупнейших аквариумных комплексов мира.
Мы отправимся на прогулку по историческим улочкам старого города, поднимемся на гору Тюнектепе, откуда открываются захватывающие виды, и посетим живописный Дюденский водопад.
Это путешествие подарит вам возможность насладиться природными красотами, сделать удивительные фотографии и попробовать настоящий турецкий кофе.
Мы отправимся на прогулку по историческим улочкам старого города, поднимемся на гору Тюнектепе, откуда открываются захватывающие виды, и посетим живописный Дюденский водопад.
Это путешествие подарит вам возможность насладиться природными красотами, сделать удивительные фотографии и попробовать настоящий турецкий кофе.
Описание экскурсии
Откройте для себя Анталию Анталия — это яркий и живописный курорт на побережье Средиземного моря, расположенный в самом сердце Турции. Город окружён живописными Таврскими горами и утопает в зелени пальм и цитрусовых деревьев. Вас ждут захватывающие виды на голубое море. Когда-то эта территория называлась Памфилией, и сегодня она сочетает в себе природные чудеса и историческое наследие. В нашем туре вы сможете познакомиться с городом во всей его многогранности. Вас ждет прогулка по старому городу с рассказами о его истории, поездка на гору Тюнектепе, откуда открываются потрясающие виды на Дюденский водопад. Посещение океанариума Океанариум Анталии — одно из самых впечатляющих мест в городе. Это один из крупнейших аквариумных комплексов в мире, открылся в 2012 году и по сей день привлекает туристов и местных жителей. Здесь вы сможете не только увидеть удивительный подводный мир, но и насладиться развлекательными программами, посетить кафе и рестораны, а также отдохнуть в детских игровых зонах. Здесь вы увидите даже «Снежный мир» — огромный крытый павильон, где круглый год лежит снег, несмотря на жару за окном. Важная информация:
Пожалуйста, строго соблюдайте указанное время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать опаздывающих гостей не более 5 минут, чтобы избежать задержек в программе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Океанариум в Анталии
- Гора Тюнектепе
- Дюденский водопад
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Страховка
- Обед
- Посещение Нижнего водопада Дюден
Что не входит в цену
- Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
- Напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Пожалуйста
- Строго соблюдайте указанное время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать опаздывающих гостей не более 5 минут
- Чтобы избежать задержек в программе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии из Аланьи
Водная прогулка
Морская прогулка на Сулуада
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на остров Сулуада. Насладитесь купанием в уединённых бухтах и вкусным обедом на борту катера
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 04:00
Завтра в 04:00
27 ноя в 04:00
€40 за человека
Групповая
до 25 чел.
Панорамы Аланьи
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 17:00
27 ноя в 17:00
29 ноя в 17:00
$30 за человека
Водная прогулка
Экскурсия в Тазы каньон из Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Зимний сезон только в среду и пятницу.
Завтра в 08:00
27 ноя в 08:00
$27 за человека