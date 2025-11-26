Откройте для себя Анталию Анталия — это яркий и живописный курорт на побережье Средиземного моря, расположенный в самом сердце Турции. Город окружён живописными Таврскими горами и утопает в зелени пальм и цитрусовых деревьев. Вас ждут захватывающие виды на голубое море. Когда-то эта территория называлась Памфилией, и сегодня она сочетает в себе природные чудеса и историческое наследие. В нашем туре вы сможете познакомиться с городом во всей его многогранности. Вас ждет прогулка по старому городу с рассказами о его истории, поездка на гору Тюнектепе, откуда открываются потрясающие виды на Дюденский водопад. Посещение океанариума Океанариум Анталии — одно из самых впечатляющих мест в городе. Это один из крупнейших аквариумных комплексов в мире, открылся в 2012 году и по сей день привлекает туристов и местных жителей. Здесь вы сможете не только увидеть удивительный подводный мир, но и насладиться развлекательными программами, посетить кафе и рестораны, а также отдохнуть в детских игровых зонах. Здесь вы увидите даже «Снежный мир» — огромный крытый павильон, где круглый год лежит снег, несмотря на жару за окном. Важная информация:

Пожалуйста, строго соблюдайте указанное время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать опаздывающих гостей не более 5 минут, чтобы избежать задержек в программе.