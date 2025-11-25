Проведите день, наслаждаясь уникальными пейзажами и погружаясь в историю древнего мира! Вас ждет посещение знаменитого бальнеологического курорта, где вы сможете расслабиться в бассейне Клеопатры, прогуляться по древним улицам и увидеть впечатляющий амфитеатр, вмещающий до 10 тысяч человек.
А затем мы отправимся в горы, чтобы полюбоваться живописным озером Салда, известного как турецкие Мальдивы.
Описание экскурсииПотрясающее путешествие в Памуккале В нашем путешествии мы отправимся в невероятное волшебное место — Памуккале. Во время 3-часовой экскурсии гости могут заняться следующими видами активного отдыха: поплавать в бассейне Клеопатры, посетить Хлопковый замок, древний город Иераполис, чтобы узнать больше о древних достопримечательностях и их истории. Самое запоминающееся место в Памуккале — это травертины с их естественной красотой и эстетичным внешним видом. Травертины использовались в качестве термальных источников более 1000 лет и служат той же цели сегодня. Исторический Город Иераполис Иераполис был древнегреческим городом, расположенным на горячих источниках в классической Фригии на юго-западе Анатолии. Его руины находятся рядом с современным Памуккале в Турции и в настоящее время представляют собой археологический музей. На этом месте находится гробница апостола Филиппа. Озеро Салда После посещения бассейна Клеопатры мы отправимся в рай под названием Турецкие Мальдивы. Здесь у вас будет возможность сделать уникальные фотографии, а также поплавать в чистейшей воде. Озеро Салда имеет высоту 1160 метров. Это означает, что в летнее время посетители получают облегчение от сильной жары, наслаждаясь прохладным воздухом и еще более прохладной водой. Важная информация:
- Дети до 12 лет могут присоединиться к экскурсии только в сопровождении взрослых.
- Детские кресла предоставляются по запросу, уточняйте при бронировании.
- Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду.
- Не забудьте взять купальные принадлежности и защиту от солнца.
- При необходимости гид может внести изменения в экскурсию.
Ежедневно в 3:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памуккале
- Озеро Салда
- Иераполис
- Античный бассейн Клеопатры
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Услуги гида
- Питание
- Входной билет на озеро Салда
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки
- Входной билет в Памуккале - 30 EUR
- Входной билет в античный бассейн Клеопатры - 12 $
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 3:00
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
