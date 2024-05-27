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максимально интересно. Посещение озера Салда не всегда возможно по погодным условиям, но нам повезло, хотя на его берегах были видны следы недавних ливней. Кроме этого, на маршруте было еще три приятных неожиданности: 1) хотя программа тура в Памуккале на сайте Tezeks.com сообщает о плановых обеде и ужине, в реальности был еще и завтрак. Господа, подправьте описание экскурсии на Вашем сайте, это добавит ей популярности! 2) в длинной экскурсии, продолжающейся почти 20 часов, было всего лишь одно посещение магазина, причем это была винодельня с дегустацией. Отличный вариант, особенно на фоне иных экскурсий, когда магазинов в программе гораздо больше, чем достопримечательностей! 3) хотя на сайте Tezeks.com стоимость купания в бассейне Клеопатры указана как 14$, на самом деле в июне 2023 было достаточно всего лишь 130 лир. Мелочь, а приятно) Большое спасибо организаторам и лично гиду Марии за отличный экскурсионный тур!