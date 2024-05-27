Экскурсии в Памуккале из Аланьи

Найдено 9 экскурсий в категории «Памуккале» в Аланье, цены от €35, скидки до 24%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Аланьи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
3 отзыва
Путешествие из Аланьи в Памуккале: белоснежные террасы и античный Иераполис
Вас ждет незабываемое путешествие из Аланьи в Памуккале, где вы увидите чудеса природы и окунетесь в историю древнего Иераполиса
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 02:00
11 июня в 02:00
4036 за человека
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
🚌 На автобусе
Групповая
20 часов
53 отзыва
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
Насладитесь уникальной возможностью посетить Памуккале, озеро Салда и античный город Иераполис за один день. Идеальный выбор для любителей истории и природы
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 03:00
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
от $40 за человека
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
18 часов
32 отзыва
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис
Почувствуйте себя на античном курорте, посетив Памуккале и Иераполис. Узнайте историю уникальных травертин и искупайтесь в бассейне Клеопатры
Начало: Ваш отель
Завтра в 02:00
10 июня в 03:00
от 46$35 за человека
2в1 - Памуккале и турецкие Мальдивы
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
21 отзыв
Групповая экскурсия «Памуккале и турецкие Мальдивы» из Аланьи
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес, посетив Памуккале и озеро Салда в одной поездке
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, среда, суббота с 2.45 (в зависимости от отеля)
10 июня в 02:30
12 июня в 02:30
$85 за человека
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Алании
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
18 часов
32 отзыва
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Алании
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 02:00
11 июня в 02:00
46$35 за человека
Памуккале на рассвете и воздушные шары из Аланьи
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
Групповая
20 часов
Памуккале на рассвете и воздушные шары из Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг
10 июня в 01:30
12 июня в 01:30
$250 за человека
Памуккале и озеро Сальда
Групповая
1 отзыв
Памуккале и озеро Сальда
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 01:45
$70 за человека
Памуккале
Групповая
20 часов
1 отзыв
Памуккале
Расписание: Вторник, четверг, пятница, воскресенье в 01:45
$80 за человека
Памуккале, античный город Иераполис и озеро Салда: групповая экскурсия 3 в 1
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Памуккале и Иераполис: история и купание на экскурсии из Аланьи
Погрузитесь в мир древности с экскурсией в Памуккале, Иераполис и озеро Салда - три жемчужины Аланьи
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 03:00
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ангелина
    27 мая 2024
    4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Алании
    Юлия - потрясающий гид, очень много интересного рассказала, на протяжении всей дороги) завтрак скудный, но перекусить можно с собой взять,
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    обед хороший, напитки платные. Памуккале красивое место, но слишком много народу, Клеопатру не орали, бассейн грязный да и народу много, обычный бассейн ничего такого) делают фотосессии около 300tl (с крыльями красиво получается) на ужин дали сэндвич, дорога с Алании долгая, набирайтесь терпения, в 2:30 выезд, один раз съездить самое то) 3 часа было достаточно, берите с собой spf жара, и на голову кепку или панаму, обязательно подниметесь в театр- непередаваемые эмоции)запасаетесь водой. Везде платная

  • В
    Виктория
    23 мая 2024
    2в1 - Памуккале и турецкие Мальдивы
    Все понравилось! Место, водитель, гид. Единственное, места для питания не все понравились, но это уже нюансы.
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Алании
    Экскурсия в Памуккале интересная, природа завораживающая. Удивительно красивые места, попадаешь в новый портал. Комфортный автобус, внимательный, водитель - профессионал. Юлия гид на
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    протяжении всей экскурсии делилась своими знаниями о волшебных местах Турции. Было очень приятно было слышать грамотную русскую речь, узнавать историю, общаться в приятной непринужденной обстановке. Несмотря на 18 часов, проведенные в пути, экскурсия прошла очень атмосферно! Спасибо большое организаторам, туристической фирме, стране и ее доброжелательным жителям. Процветания всем нам и солнечного неба над головой. Благодарю за прекрасно организованный отдых. С уважением, Елена, город Владивосток. 19.05.2024.

  • А
    Анастасия
    8 мая 2024
    3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
    Отлично провели время, гиды просто великолепны - отличная организация! Остались очень довольны, получили массу положительных эмоций. Очень понравился гид Вера 😻 обязательно воспользуемся спутником еще 👍
  • К
    Ксения
    5 мая 2024
    Из Аланьи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
    Очень понравилась экскурсия, гид Виктория все очень хорошо рассказывает, интересно слушать. Само памулакке ооочень красивое, бассейн Клеопатры немного опасный, но в ту погоду, в которую мы приехали, вода как раз была. Питание всю включено было. Единственный минус, что времени мало было😄
  • A
    Anna
    25 апреля 2024
    Травертины Памуккале и Античный город Иераполис
    Помукалле-это место, которое must see. Огромная территория с развалинами древнего города. Хорошая организация экскурсии. Вкусная еда. Комфортабельный автобус с очень аккуратным водителем. Надо понимать, что это групповая экскурсия (45 человек разного возраста и национальности).
  • А
    Антон
    12 ноября 2023
    4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Алании
    Все было хорошо организовано. Экскурсия Паммукале очень понравилось. Особенно стоит отметить гида Викторию
  • K
    Kayed
    27 сентября 2023
    Травертины Памуккале и Античный город Иераполис
    Поездка хорошо организована,Гид хорошо рассказывал и такой дружелюбный,еда и рестораны для стоимости поездки очень хорошо подобранны, я бы поставил 5
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    звезд,если бы последнею остановку не сделали (Дегустацию Вина), так как базар был очень не дешевый по сравнению с городскими ценами и выглядела не красиво (я не пор Вина говорю) а про все остальное, вино оставлю оценивать другим. а так молодцы я рекомендую вашу компанию. Спасибо вам

  • П
    Павел
    19 июня 2023
    Памуккале
    Грамотно организованный маршрут и профессиональная работа гида Марии оставили отличное впечатление. Подсказки гида помогли провести время в Памуккале и Иераполисе
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    максимально интересно. Посещение озера Салда не всегда возможно по погодным условиям, но нам повезло, хотя на его берегах были видны следы недавних ливней. Кроме этого, на маршруте было еще три приятных неожиданности: 1) хотя программа тура в Памуккале на сайте Tezeks.com сообщает о плановых обеде и ужине, в реальности был еще и завтрак. Господа, подправьте описание экскурсии на Вашем сайте, это добавит ей популярности! 2) в длинной экскурсии, продолжающейся почти 20 часов, было всего лишь одно посещение магазина, причем это была винодельня с дегустацией. Отличный вариант, особенно на фоне иных экскурсий, когда магазинов в программе гораздо больше, чем достопримечательностей! 3) хотя на сайте Tezeks.com стоимость купания в бассейне Клеопатры указана как 14$, на самом деле в июне 2023 было достаточно всего лишь 130 лир. Мелочь, а приятно) Большое спасибо организаторам и лично гиду Марии за отличный экскурсионный тур!

    Грамотно организованный маршрут и профессиональная работа гида Марии оставили отличное впечатление. Подсказки гида помогли провести времяГрамотно организованный маршрут и профессиональная работа гида Марии оставили отличное впечатление. Подсказки гида помогли провести времяГрамотно организованный маршрут и профессиональная работа гида Марии оставили отличное впечатление. Подсказки гида помогли провести времяГрамотно организованный маршрут и профессиональная работа гида Марии оставили отличное впечатление. Подсказки гида помогли провести времяГрамотно организованный маршрут и профессиональная работа гида Марии оставили отличное впечатление. Подсказки гида помогли провести время
  • Р
    Рада
    22 мая 2023
    2 в 1 - Памуккале и озеро Салда (без посещения магазинов)
    Крутая поездка.. масса впечатлений. Выматывает очень сильно дорога. . но поверьте, оно того стоит. Отличные ребята экскурсоводы,доброжелательные и отзывчивые. Всегда
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    ответят на все вопросы. Много рассказывали о тех местах,где бывали.. вообщем не пожалеете,если поедете. . По питанию на завтрак(макароны,огурцы,помидоры,хлеб,мед,масло,сыр,яйца вареные) и на ужин(макароны,спагетти,огурцы,помидоры,картошка с курицей,салат,арбуз, чай дополнительно купить 1$)

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Памуккале»

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  3. Травертины Памуккале и Античный город Иераполис
  4. 2в1 - Памуккале и турецкие Мальдивы
  5. 4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Алании
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Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
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