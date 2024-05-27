1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
13 часов
Путешествие из Аланьи в Памуккале: белоснежные террасы и античный Иераполис
Вас ждет незабываемое путешествие из Аланьи в Памуккале, где вы увидите чудеса природы и окунетесь в историю древнего Иераполиса
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 02:00
11 июня в 02:00
40€36 за человека
Групповая
20 часов
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
Насладитесь уникальной возможностью посетить Памуккале, озеро Салда и античный город Иераполис за один день. Идеальный выбор для любителей истории и природы
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 03:00
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
от $40 за человека
скидка
24%
Групповая
18 часов
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис
Почувствуйте себя на античном курорте, посетив Памуккале и Иераполис. Узнайте историю уникальных травертин и искупайтесь в бассейне Клеопатры
Начало: Ваш отель
Завтра в 02:00
10 июня в 03:00
от 46$35 за человека
Групповая
18 часов
Групповая экскурсия «Памуккале и турецкие Мальдивы» из Аланьи
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес, посетив Памуккале и озеро Салда в одной поездке
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, среда, суббота с 2.45 (в зависимости от отеля)
10 июня в 02:30
12 июня в 02:30
$85 за человека
скидка
24%
Групповая
18 часов
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Алании
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 02:00
11 июня в 02:00
46$35 за человека
Групповая
20 часов
Памуккале на рассвете и воздушные шары из Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг
10 июня в 01:30
12 июня в 01:30
$250 за человека
Групповая
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 01:45
$70 за человека
Групповая
20 часов
Расписание: Вторник, четверг, пятница, воскресенье в 01:45
$80 за человека
Групповая
13 часов
Памуккале и Иераполис: история и купание на экскурсии из Аланьи
Погрузитесь в мир древности с экскурсией в Памуккале, Иераполис и озеро Салда - три жемчужины Аланьи
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 03:00
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина27 мая 2024Юлия - потрясающий гид, очень много интересного рассказала, на протяжении всей дороги) завтрак скудный, но перекусить можно с собой взять,
- ВВиктория23 мая 2024Все понравилось! Место, водитель, гид. Единственное, места для питания не все понравились, но это уже нюансы.
- ЕЕлена20 мая 2024Экскурсия в Памуккале интересная, природа завораживающая. Удивительно красивые места, попадаешь в новый портал. Комфортный автобус, внимательный, водитель - профессионал. Юлия гид на
- ААнастасия8 мая 2024Отлично провели время, гиды просто великолепны - отличная организация! Остались очень довольны, получили массу положительных эмоций. Очень понравился гид Вера 😻 обязательно воспользуемся спутником еще 👍
- ККсения5 мая 2024Очень понравилась экскурсия, гид Виктория все очень хорошо рассказывает, интересно слушать. Само памулакке ооочень красивое, бассейн Клеопатры немного опасный, но в ту погоду, в которую мы приехали, вода как раз была. Питание всю включено было. Единственный минус, что времени мало было😄
- AAnna25 апреля 2024Помукалле-это место, которое must see. Огромная территория с развалинами древнего города. Хорошая организация экскурсии. Вкусная еда. Комфортабельный автобус с очень аккуратным водителем. Надо понимать, что это групповая экскурсия (45 человек разного возраста и национальности).
- ААнтон12 ноября 2023Все было хорошо организовано. Экскурсия Паммукале очень понравилось. Особенно стоит отметить гида Викторию
- KKayed27 сентября 2023Поездка хорошо организована,Гид хорошо рассказывал и такой дружелюбный,еда и рестораны для стоимости поездки очень хорошо подобранны, я бы поставил 5
- ППавел19 июня 2023Грамотно организованный маршрут и профессиональная работа гида Марии оставили отличное впечатление. Подсказки гида помогли провести время в Памуккале и Иераполисе
- РРада22 мая 20232 в 1 - Памуккале и озеро Салда (без посещения магазинов)Крутая поездка.. масса впечатлений. Выматывает очень сильно дорога. . но поверьте, оно того стоит. Отличные ребята экскурсоводы,доброжелательные и отзывчивые. Всегда
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