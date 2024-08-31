Античный город Сиедра и водопады каньона Сападере

Услышать отголоски прошлого и полюбоваться красочными природными локациями
Мы посетим развалины впечатляющего античного города на холме. Погрузимся в историю и атмосферу этого места. Раскопки города ещё продолжаются. Так что, возможно, мы увидим археологов за работой.

А ещё проедем по долине реки Седре и побываем в каньоне Сападере, где река ниспадает живописными водопадами.
Античный город Сиедра и водопады каньона Сападере
Античный город Сиедра и водопады каньона Сападере
Античный город Сиедра и водопады каньона Сападере
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Каньон Сападере — узкое ущелье с горной бирюзовой рекой и водопадами
  • Пещера гномов со сталактитами и сталагмитами
  • Старинный каменный мост на реке Седре
  • Древний город Сиедра. Первое письменное упоминание о нём датируется 48 годом до н. э. Вы увидите сохранившиеся улицу с колоннадой, акрополь, базилику, часовню, римские термы с мозаиками на полу, огромные водные цистерны и грот с источником воды

Я расскажу подробнее о городе Сиедра, раскопки которого ведутся с 1994 года. А также поделюсь фактами из прошлого Турции и современной истории этих мест.

Кому подойдёт экскурсия

  • Любителям исторических достопримечательностей и уединённых природных локаций
  • Тем, кто способен выдержать умеренные кардионагрузки. Будут небольшие подъёмы в гору

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, билет в каньон Сападере и трансфер на автомобиле Fiat Egea или аналогичной модели
  • Дополнительно оплачиваются (по желанию) билет в пещеру гномов — 60 лир/чел. и обед
  • Заберу вас из отеля в центре Аланьи, районов Оба, Тосмур, Кестель, Махмутлар, Каргыджак, Демирташ, Газипаши. Могу забрать из других населённых пунктов за дополнительную плату
  • Проведу экскурсию для группы 4–7 человек на минивэне Volkswagen Сaravelle или аналогичном транспорте. В этом случае стоимость экскурсии составит €400/группа

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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