Наталия — ваш гид в Аланье

Провела экскурсии для 19 туристов

С 2008 года я много путешествовала по Турции на автомобиле по самостоятельно разработанным маршрутам. С 2022 года живу рядом с Аланьей, в Газипаше. Организовала и провела 25 туров по этой богатой природными и историческими достопримечательностями стране, с удовольствием покажу вам самые красивые и удивительные места.