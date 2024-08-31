Мы посетим развалины впечатляющего античного города на холме. Погрузимся в историю и атмосферу этого места. Раскопки города ещё продолжаются. Так что, возможно, мы увидим археологов за работой.
А ещё проедем по долине реки Седре и побываем в каньоне Сападере, где река ниспадает живописными водопадами.
А ещё проедем по долине реки Седре и побываем в каньоне Сападере, где река ниспадает живописными водопадами.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Каньон Сападере — узкое ущелье с горной бирюзовой рекой и водопадами
- Пещера гномов со сталактитами и сталагмитами
- Старинный каменный мост на реке Седре
- Древний город Сиедра. Первое письменное упоминание о нём датируется 48 годом до н. э. Вы увидите сохранившиеся улицу с колоннадой, акрополь, базилику, часовню, римские термы с мозаиками на полу, огромные водные цистерны и грот с источником воды
Я расскажу подробнее о городе Сиедра, раскопки которого ведутся с 1994 года. А также поделюсь фактами из прошлого Турции и современной истории этих мест.
Кому подойдёт экскурсия
- Любителям исторических достопримечательностей и уединённых природных локаций
- Тем, кто способен выдержать умеренные кардионагрузки. Будут небольшие подъёмы в гору
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, билет в каньон Сападере и трансфер на автомобиле Fiat Egea или аналогичной модели
- Дополнительно оплачиваются (по желанию) билет в пещеру гномов — 60 лир/чел. и обед
- Заберу вас из отеля в центре Аланьи, районов Оба, Тосмур, Кестель, Махмутлар, Каргыджак, Демирташ, Газипаши. Могу забрать из других населённых пунктов за дополнительную плату
- Проведу экскурсию для группы 4–7 человек на минивэне Volkswagen Сaravelle или аналогичном транспорте. В этом случае стоимость экскурсии составит €400/группа
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Аланье
Провела экскурсии для 19 туристов
С 2008 года я много путешествовала по Турции на автомобиле по самостоятельно разработанным маршрутам. С 2022 года живу рядом с Аланьей, в Газипаше. Организовала и провела 25 туров по этой богатой природными и историческими достопримечательностями стране, с удовольствием покажу вам самые красивые и удивительные места.Задать вопрос
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