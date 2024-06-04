1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
13 часов
Путешествие из Аланьи в Памуккале: белоснежные террасы и античный Иераполис
Вас ждет незабываемое путешествие из Аланьи в Памуккале, где вы увидите чудеса природы и окунетесь в историю древнего Иераполиса
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 02:00
11 июня в 02:00
40€36 за человека
Мини-группа
3.5 часа
Аланья: Путешествие в прошлое с посещением крепости и пещеры
Погрузитесь в вековую историю Аланьи, исследуя древнюю крепость и уникальные исторические объекты
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€97 за человека
скидка
8%
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия: сафари к каньону Сападере с битвой из водяных пистолетов
Увлекательное сафари на открытом автобусе к каньону Сападере. Вас ждут водяные битвы, купание в горной реке, посещение Пещеры гномов и турецкой деревни
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25€23 за человека
Групповая
20 часов
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
Насладитесь уникальной возможностью посетить Памуккале, озеро Салда и античный город Иераполис за один день. Идеальный выбор для любителей истории и природы
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 03:00
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
от $40 за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия в The Land Of Legends из Аланьи: семейное приключение
Погрузитесь в мир веселья и адреналина в The Land Of Legends, где каждый найдет развлечение по душе
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от $95 за человека
скидка
24%
Групповая
18 часов
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис
Почувствуйте себя на античном курорте, посетив Памуккале и Иераполис. Узнайте историю уникальных травертин и искупайтесь в бассейне Клеопатры
Начало: Ваш отель
Завтра в 02:00
10 июня в 03:00
от 46$35 за человека
Групповая
5 часов
Незабываемое вечернее шоу-карнавал в парке The Land of Legends
Погрузитесь в атмосферу волшебства и фантазий в парке Тhe Land of Legends. Яркие карнавалы, фейерверки и шоу поющих фонтанов ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, среда, суббота с 18:00 до 23:00
Сегодня в 18:00
11 июня в 18:00
$25 за человека
Групповая
18 часов
Групповая экскурсия «Памуккале и турецкие Мальдивы» из Аланьи
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес, посетив Памуккале и озеро Салда в одной поездке
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, среда, суббота с 2.45 (в зависимости от отеля)
10 июня в 02:30
12 июня в 02:30
$85 за человека
скидка
24%
Групповая
18 часов
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Алании
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 02:00
11 июня в 02:00
46$35 за человека
Групповая
20 часов
Памуккале на рассвете и воздушные шары из Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг
10 июня в 01:30
12 июня в 01:30
$250 за человека
Групповая
7 часов
Ночное шоу The Land of Legends из Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
Сегодня в 18:00
11 июня в 18:00
$25 за человека
Групповая
14 часов
Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы из Аланьи
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
28 июня в 03:00
2 июля в 03:00
$50 за человека
Групповая
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 01:45
$70 за человека
Групповая
20 часов
Расписание: Вторник, четверг, пятница, воскресенье в 01:45
$80 за человека
Групповая
13 часов
Из Аланьи - к лавандовым полям и озеру Салда
Отдохнуть у озера бирюзового цвета и сделать множество снимков среди цветущих полей
Начало: У вашего отеля
28 июня в 03:00
2 июля в 03:00
€50 за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Ежедневно в 07:10
$75 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Аланья: узнать и полюбить
Обзорная экскурсия по турецкому курорту с аутентичной атмосферой и богатой историей
€193 за всё до 5 чел.
Групповая
13 часов
Памуккале и Иераполис: история и купание на экскурсии из Аланьи
Погрузитесь в мир древности с экскурсией в Памуккале, Иераполис и озеро Салда - три жемчужины Аланьи
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 03:00
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
€35 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка на частной яхте вдоль берега Аланьи
Понежиться на солнечной палубе, искупаться в бухте Клеопатры и полюбоваться Старым городом с воды
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€449 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюда4 июня 2024Это была наша первая экскурсия и мы были в восторге! Красивый каньон, интересная пещера гномов, обед на природе у водопадов….
- ННаталья4 июня 2024Аланья с античных времен до наших днейЭкскурсия очень понравилась! Огромное спасибо Марине за прекрасные экскурсии, профессионализм и душевное отношение. Марина очень внимательный человек и прекрасный рассказчик. Были с детьми 8 и 12 лет, всем было интересно и комфортно. Всем кто хочет узнать много интересного об Алании, очень рекомендую.
- SSergei1 июня 2024Нам очень понравилось! Фират замечательный гид и прекрасный порядочный человек! Мы в последний момент изменили маршрут, потому что узнали от
- ЮЮлия29 мая 2024С удовольствием расскажу о нашей экскурсии по Аланьи. Поездку планировали заранее. . До отпуска. Так как жили в отеле на
- ВВера28 мая 2024Провели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. Заранее попросили сделать акцент на крепости, и всё получилось самым удачным образом. Однозначно рекомендуем эту программу. Фирату огромное спасибо!!!
- ННаталья28 мая 2024Аланья с античных времен до наших днейИсключительно рекомендую!!! Если вы хотите легко и увлекательно получить массу информации, то вам точно к Марине! Экскурсия прошла на одном дыхании, безумно интересно!!!
- ААнгелина27 мая 2024Юлия - потрясающий гид, очень много интересного рассказала, на протяжении всей дороги) завтрак скудный, но перекусить можно с собой взять,
- ААнгелина24 мая 2024Вы оплачиваете только транспорт, шоу бесплатное, в 23:00 сбор обратно, в это время шоу только заканчивается, водитель классный 🔥 в 22:00 начинается шоу, возьмите столик в кафе vakko топовый вид)
- ВВиктория23 мая 2024Все понравилось! Место, водитель, гид. Единственное, места для питания не все понравились, но это уже нюансы.
- ССветлана21 мая 2024Аланья с античных времен до наших днейМарина - большая молодец, сама очень погружена в историю и интересно вовлекает, а как ловко разговаривает с местными жителями☺️. Маршрут был выбран оптимально в соответствии с нашими пожеланиями. Рекомендую прогуляться по фотогеничной Аланье!
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