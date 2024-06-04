Главные экскурсионные места в Аланье

Найдено 19 экскурсий в категории «Популярные места» в Аланье, цены от €23, скидки до 24%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Аланьи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
3 отзыва
Путешествие из Аланьи в Памуккале: белоснежные террасы и античный Иераполис
Вас ждет незабываемое путешествие из Аланьи в Памуккале, где вы увидите чудеса природы и окунетесь в историю древнего Иераполиса
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 02:00
11 июня в 02:00
4036 за человека
Аланья и её древняя крепость
🚌 На автобусе
🚗 На машине
Мини-группа
3.5 часа
5 отзывов
Аланья: Путешествие в прошлое с посещением крепости и пещеры
Погрузитесь в вековую историю Аланьи, исследуя древнюю крепость и уникальные исторические объекты
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
97 за человека
Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере
🚌 На автобусе
скидка
8%
Групповая
7 часов
5 отзывов
Групповая экскурсия: сафари к каньону Сападере с битвой из водяных пистолетов
Увлекательное сафари на открытом автобусе к каньону Сападере. Вас ждут водяные битвы, купание в горной реке, посещение Пещеры гномов и турецкой деревни
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2523 за человека
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
🚌 На автобусе
Групповая
20 часов
53 отзыва
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
Насладитесь уникальной возможностью посетить Памуккале, озеро Салда и античный город Иераполис за один день. Идеальный выбор для любителей истории и природы
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 03:00
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
от $40 за человека
The Land Of Legends в Анталии из Аланьи
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Экскурсия в The Land Of Legends из Аланьи: семейное приключение
Погрузитесь в мир веселья и адреналина в The Land Of Legends, где каждый найдет развлечение по душе
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от $95 за человека
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
18 часов
32 отзыва
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис
Почувствуйте себя на античном курорте, посетив Памуккале и Иераполис. Узнайте историю уникальных травертин и искупайтесь в бассейне Клеопатры
Начало: Ваш отель
Завтра в 02:00
10 июня в 03:00
от 46$35 за человека
Вечернее шоу-карнавал в парке Тhe Land of Legends
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
3 отзыва
Незабываемое вечернее шоу-карнавал в парке The Land of Legends
Погрузитесь в атмосферу волшебства и фантазий в парке Тhe Land of Legends. Яркие карнавалы, фейерверки и шоу поющих фонтанов ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, среда, суббота с 18:00 до 23:00
Сегодня в 18:00
11 июня в 18:00
$25 за человека
2в1 - Памуккале и турецкие Мальдивы
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
21 отзыв
Групповая экскурсия «Памуккале и турецкие Мальдивы» из Аланьи
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес, посетив Памуккале и озеро Салда в одной поездке
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, среда, суббота с 2.45 (в зависимости от отеля)
10 июня в 02:30
12 июня в 02:30
$85 за человека
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Алании
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
18 часов
32 отзыва
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Алании
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 02:00
11 июня в 02:00
46$35 за человека
Памуккале на рассвете и воздушные шары из Аланьи
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
Групповая
20 часов
Памуккале на рассвете и воздушные шары из Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг
10 июня в 01:30
12 июня в 01:30
$250 за человека
Ночное шоу The Land of Legends из Аланьи
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
3 отзыва
Ночное шоу The Land of Legends из Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
Сегодня в 18:00
11 июня в 18:00
$25 за человека
Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы из Аланьи
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
2 отзыва
Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы из Аланьи
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
28 июня в 03:00
2 июля в 03:00
$50 за человека
Памуккале и озеро Сальда
Групповая
1 отзыв
Памуккале и озеро Сальда
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 01:45
$70 за человека
Памуккале
Групповая
20 часов
1 отзыв
Памуккале
Расписание: Вторник, четверг, пятница, воскресенье в 01:45
$80 за человека
Из Аланьи - к лавандовым полям и озеру Салда
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
4 отзыва
Из Аланьи - к лавандовым полям и озеру Салда
Отдохнуть у озера бирюзового цвета и сделать множество снимков среди цветущих полей
Начало: У вашего отеля
28 июня в 03:00
2 июля в 03:00
50 за человека
Аквариум + старая часть города Анталии - Калеичи
Групповая
10 часов
Аквариум + старая часть города Анталии - Калеичи
Расписание: Ежедневно в 07:10
$75 за человека
Аланья: узнать и полюбить
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Аланья: узнать и полюбить
Обзорная экскурсия по турецкому курорту с аутентичной атмосферой и богатой историей
193 за всё до 5 чел.
Памуккале, античный город Иераполис и озеро Салда: групповая экскурсия 3 в 1
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Памуккале и Иераполис: история и купание на экскурсии из Аланьи
Погрузитесь в мир древности с экскурсией в Памуккале, Иераполис и озеро Салда - три жемчужины Аланьи
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 03:00
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
35 за человека
Прогулка на частной яхте вдоль берега Аланьи
🛥 На яхте
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка на частной яхте вдоль берега Аланьи
Понежиться на солнечной палубе, искупаться в бухте Клеопатры и полюбоваться Старым городом с воды
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
449 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Люда
    4 июня 2024
    Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере
    Это была наша первая экскурсия и мы были в восторге! Красивый каньон, интересная пещера гномов, обед на природе у водопадов….
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    Масса положительных эмоций! Были с подругой и нас было сложно удивить красотами природы, так как мы живём в таком же месте, что всё это можем наблюдать постоянно. Да, нам повезло)) Несмотря на это, экскурсия нам очень понравилась, а всё потому, что были у на, весёлые гиды. Мухаммад и другой парень, жаль имени не узнали. Они максимально старались нас веселить всю поездку, изощрялись так ради фото, что иногда приходилось за них переживать. Огромное им спасибо, так же отдельная благодарность водителям!!! Очень внимательные и вежливые. Хочу закинуть ложку дёгтя. Но,… Это не касается наших замечательных гидов… Поездку в нашем автобусе омрачили некоторые туристы, которые категорически запретили открывать окна автобуса, якобы им дует. На минутучку… Але, вы не читали, что это поездка на открытых автобусах??? В итоге пришлось смотреть на красоты через закрытые окна. Мало того, ещё и наехали с возмущениями на гидов, что им холодно, они заболеют, все вокруг им виноваты… Настроение испортили мальчикам. Да и нам. Я, например, специально взяла экскурсию с открытыми окнами. Почему я должна была из за некоторых личностей себя ущемлять? Надо их заранее об этом прям предупреждать. Не можешь -выбери другую экскурсию. Ты же не один в автобусе. Накипело… В общем 10 баллов гидам и водителям!!! Однозначно рекомендую. Кстати, очень вкусно нам покормили обедом. Спасибо

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Аланья с античных времен до наших дней
    Экскурсия очень понравилась! Огромное спасибо Марине за прекрасные экскурсии, профессионализм и душевное отношение. Марина очень внимательный человек и прекрасный рассказчик. Были с детьми 8 и 12 лет, всем было интересно и комфортно. Всем кто хочет узнать много интересного об Алании, очень рекомендую.
  • S
    Sergei
    1 июня 2024
    Аланья и её древняя крепость
    Нам очень понравилось! Фират замечательный гид и прекрасный порядочный человек! Мы в последний момент изменили маршрут, потому что узнали от
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    гида, что на Экскурсию в Тазы наш путь туда обратно займет минимум 6 часов. По этому мы попросили сделать нам экскурсию в Аланью. Это было просто великолепно! Мы были в крепости, посетили красную башню и судоверфи. Услышали много интересных историй и легенд. Пообедали в великолепном колоритном турецком ресторанчике прямо на озере. Очень большое впечатление произвела пещера со сталактитами. Экскурсия длилась больше шести часов, но мы даже не заметили как пролетело время. Еще раз большое спасибо! Самые лучшие рекомендации!

  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    Аланья и её древняя крепость
    С удовольствием расскажу о нашей экскурсии по Аланьи. Поездку планировали заранее. . До отпуска. Так как жили в отеле на
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    окраине Махмутлара, то, конечно же, решили побывать в Аланьи, погулять по крепости… Рассматривали индивидуальную экскурсию. Поездка с Фыратом заявлен как групповая, но не более 6 человек. . Поехали с сыном вдвоем, получилась индивидуальная экскурсия, а это значит - сплошные плюсы. Очень комфортный трансфер, рассказ о городах (откуда-куда ехали) по дороге. Фырат внимательный и заботливый экскурсовод! Замечательная была прогулка по крепости… Очень чувствуется разница между групповой экскурсией и частной! Благодаря Фырату узнали очень много интересного о крепости, о проживании в ней в древности, об исламе и обычаях, быте… Удалось побывать в музее - восстановленном доме турецкой семьи. И все это без толчеи, под интересные рассказы. . Затем уехали в порт. . Там продолжилась экскурсия, обследовали красную башню. Погуляли без спешки. Впечатления замечательные! Кстати, оплатили поездку рублями через перевод, так как была возможности перевести на российскую карту! Очень советую посетить Аланью с Фыратом! P. S. Вечером отдыхающие в отеле рассказывали об этой же, но групповой поездке. Я убедилась, что все сделала правильно!))

  • В
    Вера
    28 мая 2024
    Аланья и её древняя крепость
    Провели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. Заранее попросили сделать акцент на крепости, и всё получилось самым удачным образом. Однозначно рекомендуем эту программу. Фирату огромное спасибо!!!
    Провели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. ЗаранееПровели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. ЗаранееПровели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. ЗаранееПровели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. Заранее
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Аланья с античных времен до наших дней
    Исключительно рекомендую!!! Если вы хотите легко и увлекательно получить массу информации, то вам точно к Марине! Экскурсия прошла на одном дыхании, безумно интересно!!!
  • А
    Ангелина
    27 мая 2024
    4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Алании
    Юлия - потрясающий гид, очень много интересного рассказала, на протяжении всей дороги) завтрак скудный, но перекусить можно с собой взять,
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    обед хороший, напитки платные. Памуккале красивое место, но слишком много народу, Клеопатру не орали, бассейн грязный да и народу много, обычный бассейн ничего такого) делают фотосессии около 300tl (с крыльями красиво получается) на ужин дали сэндвич, дорога с Алании долгая, набирайтесь терпения, в 2:30 выезд, один раз съездить самое то) 3 часа было достаточно, берите с собой spf жара, и на голову кепку или панаму, обязательно подниметесь в театр- непередаваемые эмоции)запасаетесь водой. Везде платная

  • А
    Ангелина
    24 мая 2024
    Вечернее шоу-карнавал в парке Тhe Land of Legends
    Вы оплачиваете только транспорт, шоу бесплатное, в 23:00 сбор обратно, в это время шоу только заканчивается, водитель классный 🔥 в 22:00 начинается шоу, возьмите столик в кафе vakko топовый вид)
  • В
    Виктория
    23 мая 2024
    2в1 - Памуккале и турецкие Мальдивы
    Все понравилось! Место, водитель, гид. Единственное, места для питания не все понравились, но это уже нюансы.
  • С
    Светлана
    21 мая 2024
    Аланья с античных времен до наших дней
    Марина - большая молодец, сама очень погружена в историю и интересно вовлекает, а как ловко разговаривает с местными жителями☺️. Маршрут был выбран оптимально в соответствии с нашими пожеланиями. Рекомендую прогуляться по фотогеничной Аланье!
    Марина - большая молодец, сама очень погружена в историю и интересно вовлекает, а как ловко разговаривает

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Популярные места»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
  1. Из Аланьи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
  2. Аланья и её древняя крепость
  3. Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере
  4. 3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
  5. The Land Of Legends в Анталии из Аланьи
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  2. The land of legends
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