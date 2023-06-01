Подлинный образ жизни и культура анатолийских деревень предстанут перед участниками этой экскурсии — Пещера Алтынбешик и деревня Ормана из Сиде. Природная красота, культура, а также гостеприимство местных жителей.

Утром наша команда заберет Вас прямо из Вашего отеля и Вы отправитесь в сторону города Ибрады. Так и начнется наше путешествие. Для разнообразия фотографий Вам будет предоставлено несколько остановок, а также остановка в традиционном кафе в деревне.

Название пещера получила от горы Алтынбешик в которой она находится.

Название пещеры переводится Золотая колыбель. Температура в ней 16 градусов в любое время года. Внутри ее природные мосты уникальной красоты. Вместе с гидом вы совершите экскурсию в этой пещере.

Прогулка на лодке: