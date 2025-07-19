На этой экскурсии вы познакомитесь с повседневным бытом сельских жителей, самобытной анатолийской культурой и гостеприимством, а также природными достопримечательностями, сотворенными самой природой.
Описание экскурсииПодлинный образ жизни и культура анатолийских деревень предстанут перед участниками этой экскурсии — Пещера Алтынбешик и деревня Ормана из Сиде. Природная красота, культура, а также гостеприимство местных жителей. Утром наша команда заберет Вас прямо из Вашего отеля и Вы отправитесь в сторону города Ибрады. Так и начнется наше путешествие. Для разнообразия фотографий Вам будет предоставлено несколько остановок, а также остановка в традиционном кафе в деревне. Название пещера получила от горы Алтынбешик в которой она находится. Название пещеры переводится Золотая колыбель. Температура в ней 16 градусов в любое время года. Внутри ее природные мосты уникальной красоты. Вместе с гидом вы совершите экскурсию в этой пещере. Прогулка на лодке Поездка на надувных лодках в этой увлекательном месте ждёт наших туристов. Каждая лодка рассчитана на 10 человек. Вы с огромным наслаждением познакомитесь с красотой этого чуда природы — пещерой Золотая колыбель, почувствовав себя героями волшебной сказки. В пещеру Алтынбешик заплыв осуществляется не далее чем на 50 метров. После осмотра пещеры экскурсия продолжается обеденным перерывом в традиционном местном ресторане в городе Ормана. Разнообразное меню удовлетворит и гурманов, в него входят рыба, курица-гриль или турецкая пицца, а также йогурт и салат. Деревенский «пуговичный» дом На заднем дворе такого дома расположен ресторан, где вы будете обедать. «Пуговичное» название связано с их внешним видом и особенностями строения. Самая большая особенность домов заключается в том, что они сделаны без использования каких-либо материалов, таких как раствор или цемент. В деревне насчитывается около 300 таких домов, которые поражают своим интересным строением. Сельская мечеть Следующая остановка вашего тура будет в очень важном историческом месте. Мечеть, которой 300 лет, откроет перед вами свои двери. Вы будете удивлены гостеприимством, которое местные жители продемонстрируют, проводя вас в своё святилище. После остановки в деревне под названием Сарыхаджылар, вы начнете свой обратный путь на автобусе в сторону Сиде. Во второй половине дня вы вернетесь в свой отель, полные прекрасных воспоминаний и впечатлений. Экскурсия Пещера Алтынбешик и деревня Ормана из Сиде — это знакомство с реальной жизни сельских тружеников и самобытной культурой народа Турции, а также природными красотами, созданными в течении веков на благословенной земле. Важная информация: В пещеру Алтынбешик заплыв осуществляется не далее чем на 50 метров.
Четверг, Суббота с 8:30 до 17:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещера Алтынбешек
- Деревня Ормана
Что включено
- Трансферы из/в отель
- Страховка
- Русский гид
- Обед
- Входной билет в пещеру Алтынбесик
Что не входит в цену
- Любые напитки
- Личные затраты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг, Суббота с 8:30 до 17:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- В пещеру Алтынбешик заплыв осуществляется не далее чем на 50 метров
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия потрясающая! Не знаю, насколько будет интересно детям, но мне, как взрослому человеку, безумно понравилось. Отчасти, это заслуга гида Мелиссы. И в целом, очень интересно было гулять по деревне, осматривать
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И
Экскурсия потрясающая! Ездили небольшой группой около 20 человек. Все, начиная от программы, заканчивая организацией очень продумано и сделано с душой.
Первое место, куда мы поехали была пещера Алтынбешик. Внутри она очень
Первое место, куда мы поехали была пещера Алтынбешик. Внутри она очень
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С
Экскурсия состоит из 3 частей:
1 "Пуговичные дома" в небольшой деревне из 5 домов.
2. Природные красоты.
3. Собственно пещера Алтынбешик.
Группа была небольшая: супружеская пара поляков, немцы - женщина с племянником. Гид и
1 "Пуговичные дома" в небольшой деревне из 5 домов.
2. Природные красоты.
3. Собственно пещера Алтынбешик.
Группа была небольшая: супружеская пара поляков, немцы - женщина с племянником. Гид и
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Ю
Замечательная экскурсия, всё организовано,без заминок,без потери времени побывали и в пещере и в небольшой турецкой деревне Орман,попили чаю со сладостями,немного приобщились к культуре местного населения,приобрели памятные сувениры,гид Дили(если верно)просто замечательный,не
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А
24 августа мы посетили экскурсию в деревню Ормана и пещеру Алтынбешик.
Выбор пал на сайт «Спутник», в связи с завышенными ценами на экскурсии у нашего туроператора.
Экскурсию для нас проводил «Pacho tour».
Выражаем
Выбор пал на сайт «Спутник», в связи с завышенными ценами на экскурсии у нашего туроператора.
Экскурсию для нас проводил «Pacho tour».
Выражаем
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A
24 августа мы посетили экскурсию в деревню Ормана и пещеру Алтынбешик.
Выбор пал на сайт «Спутник», в связи с завышенными ценами на экскурсии у нашего туроператора.
Экскурсию для нас проводил «Pacho tour».
Выражаем
Выбор пал на сайт «Спутник», в связи с завышенными ценами на экскурсии у нашего туроператора.
Экскурсию для нас проводил «Pacho tour».
Выражаем
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