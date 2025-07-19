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Пещера Золотая колыбель (Алтынбешик)

Групповая экскурсия на автобусе по Пещере Алтынбешик и деревне Ормана в Аланье
На этой экскурсии вы познакомитесь с повседневным бытом сельских жителей, самобытной анатолийской культурой и гостеприимством, а также природными достопримечательностями, сотворенными самой природой.
5
8 отзывов
Пещера Золотая колыбель (Алтынбешик)
Пещера Золотая колыбель (Алтынбешик)
Пещера Золотая колыбель (Алтынбешик)

Описание экскурсии

Подлинный образ жизни и культура анатолийских деревень предстанут перед участниками этой экскурсии — Пещера Алтынбешик и деревня Ормана из Сиде. Природная красота, культура, а также гостеприимство местных жителей. Утром наша команда заберет Вас прямо из Вашего отеля и Вы отправитесь в сторону города Ибрады. Так и начнется наше путешествие. Для разнообразия фотографий Вам будет предоставлено несколько остановок, а также остановка в традиционном кафе в деревне. Название пещера получила от горы Алтынбешик в которой она находится. Название пещеры переводится Золотая колыбель. Температура в ней 16 градусов в любое время года. Внутри ее природные мосты уникальной красоты. Вместе с гидом вы совершите экскурсию в этой пещере. Прогулка на лодке Поездка на надувных лодках в этой увлекательном месте ждёт наших туристов. Каждая лодка рассчитана на 10 человек. Вы с огромным наслаждением познакомитесь с красотой этого чуда природы — пещерой Золотая колыбель, почувствовав себя героями волшебной сказки. В пещеру Алтынбешик заплыв осуществляется не далее чем на 50 метров. После осмотра пещеры экскурсия продолжается обеденным перерывом в традиционном местном ресторане в городе Ормана. Разнообразное меню удовлетворит и гурманов, в него входят рыба, курица-гриль или турецкая пицца, а также йогурт и салат. Деревенский «пуговичный» дом На заднем дворе такого дома расположен ресторан, где вы будете обедать. «Пуговичное» название связано с их внешним видом и особенностями строения. Самая большая особенность домов заключается в том, что они сделаны без использования каких-либо материалов, таких как раствор или цемент. В деревне насчитывается около 300 таких домов, которые поражают своим интересным строением. Сельская мечеть Следующая остановка вашего тура будет в очень важном историческом месте. Мечеть, которой 300 лет, откроет перед вами свои двери. Вы будете удивлены гостеприимством, которое местные жители продемонстрируют, проводя вас в своё святилище. После остановки в деревне под названием Сарыхаджылар, вы начнете свой обратный путь на автобусе в сторону Сиде. Во второй половине дня вы вернетесь в свой отель, полные прекрасных воспоминаний и впечатлений. Экскурсия Пещера Алтынбешик и деревня Ормана из Сиде — это знакомство с реальной жизни сельских тружеников и самобытной культурой народа Турции, а также природными красотами, созданными в течении веков на благословенной земле. Важная информация: В пещеру Алтынбешик заплыв осуществляется не далее чем на 50 метров.

Четверг, Суббота с 8:30 до 17:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пещера Алтынбешек
  • Деревня Ормана
Что включено
  • Трансферы из/в отель
  • Страховка
  • Русский гид
  • Обед
  • Входной билет в пещеру Алтынбесик
Что не входит в цену
  • Любые напитки
  • Личные затраты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг, Суббота с 8:30 до 17:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • В пещеру Алтынбешик заплыв осуществляется не далее чем на 50 метров
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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1
Е
Экскурсия потрясающая! Не знаю, насколько будет интересно детям, но мне, как взрослому человеку, безумно понравилось. Отчасти, это заслуга гида Мелиссы. И в целом, очень интересно было гулять по деревне, осматривать
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древние дома и всю её территорию. Мы в восторге. По пути к пещере остановились на смотровой у каньона, там виды завораживающие! Пещера тоже прикольная, немного только напряг мужчина, который греб в лодке. Уж слишком не в тему это было. А так все классно. После пещеры завезли на обед в крутецкую кафешку, где подавали свежевыловленную рыбку, либо вместо рыбы можно было взять шницель и картошку фри. Еще подавали суп чечевичный и салат овощной.
Больше нечего сказать, мы довольны👌🏻

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И
Экскурсия потрясающая! Ездили небольшой группой около 20 человек. Все, начиная от программы, заканчивая организацией очень продумано и сделано с душой.
Первое место, куда мы поехали была пещера Алтынбешик. Внутри она очень
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красивая, все хорошо освещено. Там прокатились на лодке, экскурсовод каждому сделал фото Затем заехали на обзорную площадку с шикарным видом на горы. Где нам дали немного времени насладиться природой и сделать фото После этого был обед. Обед организован в атмосферном месте, где при тебе пекут лепешки, а в это время подают горячее. (Меню утверждено). Голодным ни кто не остался.
Завершающим местом нашего путешествия была деревня с пуговичными домами. Там гид нам провел интереснейшую экскурсию, показал всю деревню, погрузил в историю. Затем местные жители напоили нас чаем, мы посетили их дом, увидели быт. Так же заходили в мечеть, о которой нам тоже рассказали много интересного.
Хочется отметить, что на протяжении всей программы мы пересекались всего с 1-2 группами туристов в пещере. В остальное время мы были одни. Поэтому экскурсия была очень спокойной и неторопливой.
Отдельное спасибо нашему гиду, который очень подробно рассказывал, был всегда на позитиве и давал достаточно свободного времени.
Экскурсию советуем!

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С
Экскурсия состоит из 3 частей:
1 "Пуговичные дома" в небольшой деревне из 5 домов.
2. Природные красоты.
3. Собственно пещера Алтынбешик.
Группа была небольшая: супружеская пара поляков, немцы - женщина с племянником. Гид и
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водитель очень позитивны.
1 часть. Осмотрели "пуговичные дома" с наружи и один дом изнутри, зашли в местную мечеть. Была устроена дегустация горного чая, который можно было купить вместе с домашними заготовками. В мечети служка просто открыл для нас мечеть, прослушали гида о некоторых исламских традициях. Парню из нашей группы подарили Коран на немецком языке.
2 часть. Посетили пару смотровых площадок (до и после обеда). Обед был в деревне Ормана, там тоже есть пуговичные дома, но их не осматривали.
3. После обеда поехали собственно к пещере Алтынбешик. Спуск по серпантину, прекрасные виды. В пещеру плывут на надувных лодках, туристы рассаживаются по бортам, лодочник - в центре. Доступное углубление в пещеру - метров 300-400. Пещера красиво подсвечена. В лодке сухо, можно плыть в обычной обуви.
Обратно поехали другой дорогой, которую гид назвал "новой" через очень длинный, порядка 5 километров тоннель.
По времени: из отеля в Аланье забрали в 7.55, в 17.00 вернулся в отель.
Экскурсия хорошо организована, гид позитивный, водитель - профессиональный. С другими группами пересеклись только перед мечетью и на обеде. Красивая природа, крышесносные виды как со смотровых площадок, так и просто из окна.
Недостаток один - из Алании немного далековато.

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Ю
Замечательная экскурсия, всё организовано,без заминок,без потери времени побывали и в пещере и в небольшой турецкой деревне Орман,попили чаю со сладостями,немного приобщились к культуре местного населения,приобрели памятные сувениры,гид Дили(если верно)просто замечательный,не
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оставил ни один из вопросов нашей группы без ответа,рассказывал и объяснял простым,понятным,а главное русским языком,все остались от него в восторге,как и от водителя Ахмеда,в такой компании и с такой организацией день прошёл и познавательно и весело. Однозначно экскурсию стоит посетить.

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А
24 августа мы посетили экскурсию в деревню Ормана и пещеру Алтынбешик.
Выбор пал на сайт «Спутник», в связи с завышенными ценами на экскурсии у нашего туроператора.
Экскурсию для нас проводил «Pacho tour».
Выражаем
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большую благодарность гиду за отзывчивость и позитивное настроение!
В стоимость входит: трансфер из отеля и обратно, обед, остановка у каньона Манастир, сплав на лодке по пещере, пешеходная экскурсия по улочкам деревни Ормана.
Обязательно будем рекомендовать вас! 🙌🏼

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A
24 августа мы посетили экскурсию в деревню Ормана и пещеру Алтынбешик.
Выбор пал на сайт «Спутник», в связи с завышенными ценами на экскурсии у нашего туроператора.
Экскурсию для нас проводил «Pacho tour».
Выражаем
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большую благодарность гиду за отзывчивость и позитивное настроение!
В стоимость входит: трансфер из отеля и обратно, обед, остановка у каньона Манастир, сплав на лодке по пещере, пешеходная экскурсия по улочкам деревни Ормана.
Обязательно будем рекомендовать вас! 🙌🏼

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