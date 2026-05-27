Аланья — не только лазурное море и пляжи.
Мы покажем вам неожиданные грани курорта: каньон Сападере с бирюзовой водой и высокими скалами, пещеру Дим и долину Димчайи.
Вы прогуляетесь по подвесной дороге, насладитесь прохладой потоков с Таврских вершин, пообедаете в кафе на реке и прокатитесь с водных горок.
Описание экскурсии
Банановые плантации. Заберём вас от отеля и отправимся в путь. Первая остановка — плантации, где вы увидите заросли пальм.
Каньон Сападере. Затем самостоятельно прогуляетесь в окрестностях: пройдёте про 695-метровой подвесной тропе между гор и полюбуетесь каскадным водопадом. Любители острых ощущений искупаются в ледяной воде, стекающей с Таврских вершин.
Пещера Дим. В одной из деревушек по пути попробуете традиционные лепёшки гёзлеме. Прибыв к пещере, вы сможете исследовать её изнутри, а потом подняться на обзорную площадку и увидеть панораму Аланьи.
Долина Димчайи-Дженнет. На берегу реки вас ждёт обед, а после вы сможете искупаться в естественных бассейнах, прокатиться с водных горок и отдохнуть. Затем доставим вас обратно в отель.
Организационные детали
- Включено в стоимость: трансфер от отеля, обед в долине Димчайи, входные билеты
- Оплачивается дополнительно: посещение пещеры Дим (270 лир с человека), лепёшки гёзлеме
- Экскурсия не подойдёт для беременных
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Вход в каньон Сападере включён, пещера Дим — по желанию
|€31
|Ребенок (Возраст 4-11)
|€21
|Малыши (Возраст: 3 и младше)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 980 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.
