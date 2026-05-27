Поднять паруса! Приглашаем в морское путешествие вдоль побережья Аланьи с пиратскими играми на борту и поиском сокровищ. Мы посетим пещеры и бухты, в которые можно попасть только с воды. Поговорим о пиратах и морских традициях, а если повезёт, увидим дельфинов и черепах.
Описание билета
Вы полюбуетесь видами скалистых утёсов, живописными пляжами и бирюзовыми водами Средиземного моря
Развлечения на борту
- игры и поиск сокровищ
- демонстрация «пушечных» залпов
- подъём парусов
Исследование пещер и бухт
- посетим скрытые пещеры и уединённые бухты, недоступные с берега
- возможно, увидим дельфинов и черепах
Вы узнаете о:
- пиратстве в Средиземном море и таинственных сокровищах побережья Аланьи
- морской жизни и традициях: узлах, парусах, навигации
Также запланирован средиземноморский обед на палубе из свежеприготовленных блюд с видом на море.
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер от отеля, тематические развлечения и игры на борту, средиземноморский обед, безалкогольные напитки
- Важно знать: программа не рекомендуется гостям с ограниченной подвижностью и людям, чувствительным к качке и перепадам высоты
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:30
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет (с трансфером)
|€30
|Детский билет 4-11 лет (с трансфером)
|€21
|Взрослый билет (без трансфера)
|€21
|Детский билет 4-11 лет (без трансфера)
|€16
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 980 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.
