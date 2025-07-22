Природа Аланьи предстанет во всей красе: от горных вершин до морских глубин.
Участники посетят пещеру Дим с её величественными сталактитами, насладятся свежестью горного водопада и атмосферой турецкой деревни. В завершение дня - прогулка на корабле вдоль побережья с видами на Красную башню и морские пещеры.
Этот тур - идеальный способ провести день на свежем воздухе, окунувшись в атмосферу местной жизни и природы
5 причин купить эту прогулку
- 📸 Эффектные фотографии на смотровой площадке
- 🏞 Посещение величественной пещеры Дим
- 🌊 Купание в горной реке Дим-Чай
- 🚤 Морская прогулка с видами на побережье
- 🍽 Дегустация местных блюд в деревне
Что можно увидеть
- Смотровая площадка «I Love Alanya»
- Пещера Дим
- Красная башня
- Морские пещеры
Описание водной прогулки
8:00–9:00 — заберём вас из отеля
- Смотровая площадка «I Love Alanya» — панорамы города, моря и окрестностей. Здесь можно сделать эффектные фотографии (25 минут)
- Скрытый горный водопад — небольшой, но живописный источник прохлады. Это отличное место для короткой прогулки и фотографий (40 минут)
- Аутентичная турецкая деревня — с традиционной мечетью, уютными улочками и атмосферой сельской жизни. Вы почувствуете местный ритм и при желании попробуете гёзлеме — лепёшку с начинкой (40–45 минут)
- Пещера Дим — одна из крупнейших пещер Турции с величественными сталактитами и сталагмитами (45 минут)
- Река Дим-Чай — здесь можно искупаться, расслабиться в мини-аквапарке и насладиться обедом из рыбы или курицы на гриле (1,5 часа)
- Побережье Аланьи с моря — во время прогулки на корабле вы увидите Красную башню, живописную бухту и три морские пещеры, доступные только с воды (около 1,5 часа)
17:30–20:00 — возвращение в отели
В тёплое время мы проводим обливание водой между автобусами. Советуем вам взять водонепроницаемую сумку и быть осторожнее с телефонами и личными вещами.
Организационные детали
- Поездка проходит на открытом автобусе
- Во время экскурсии вы будете обливаться водой с пассажирами других джипов и автобусов. По возможности возьмите водонепроницаемую сумку
- В стоимость входит трансфер от и до отеля, обед, часовая прогулка на корабле, мини-аквапарк (бассейн и горки)
- Дополнительные расходы: напитки, вход в пещеру Дим — $7 (по желанию), гёзлеме — примерно $3
- В поездке с вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, четверг и субботу в 08:30
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€30
|Дети до 8 лет
|€22
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 1488 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Тимур, и я — профессионал в мире туризма с более чем пятилетним опытом. Я хочу представить вам нашу компанию, в которой ваше комфортное путешествие — наш главный
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Камила
22 июл 2025
Заказала данную экскурсию и ни капли не пожалела! Шикарные виды и на смотровой, и на водопадах. Пещера завораживает, огромная и красивая, но внутри прохладно. На реке очень вкусно и сытно
Александр
21 июл 2025
Отличная экскурсия, очень понравилось. Экскурсия без исторического сопровождения, она больше развлекательная. Гид как и фотограф очень весёлые люди, шутят постоянно, понравилась музыка когда ехали к пещере. Я был первый раз
Е
Елена
20 июл 2025
Сама экскурсия высосана из пальца, водопад ни о чем, пещера средне сдельно, денег жалко стало, в аква парк лезть даже не хочется!
На морскую прогулку даже не поехала, вышла на улице.
Да! Деревня вообще то деревня?
Рынок да кафешка
Гид ни о чем! Никакой информации о Турции!! Не рекомендую!
Тимур
Ответ организатора:
Здравствуйте.
Нам жаль, что вы остались недовольны экскурсией, хочу ответить на некоторые ваши претензии.
Во-первых,фото водопада используется как обложка тура, и именно
