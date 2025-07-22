Мои заказы

Сафари и морская прогулка из Аланьи: пещера Дим, водопад и горная деревня

Погрузитесь в атмосферу Аланьи: пещера Дим, горная деревня и морская прогулка с музыкой. Насладитесь природой и культурой Турции в одном туре
Природа Аланьи предстанет во всей красе: от горных вершин до морских глубин.

Участники посетят пещеру Дим с её величественными сталактитами, насладятся свежестью горного водопада и атмосферой турецкой деревни. В завершение дня - прогулка на корабле вдоль побережья с видами на Красную башню и морские пещеры.

Этот тур - идеальный способ провести день на свежем воздухе, окунувшись в атмосферу местной жизни и природы
3.7
3 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 📸 Эффектные фотографии на смотровой площадке
  • 🏞 Посещение величественной пещеры Дим
  • 🌊 Купание в горной реке Дим-Чай
  • 🚤 Морская прогулка с видами на побережье
  • 🍽 Дегустация местных блюд в деревне
Что можно увидеть

  • Смотровая площадка «I Love Alanya»
  • Пещера Дим
  • Красная башня
  • Морские пещеры

Описание водной прогулки

8:00–9:00 — заберём вас из отеля

  • Смотровая площадка «I Love Alanya» — панорамы города, моря и окрестностей. Здесь можно сделать эффектные фотографии (25 минут)
  • Скрытый горный водопад — небольшой, но живописный источник прохлады. Это отличное место для короткой прогулки и фотографий (40 минут)
  • Аутентичная турецкая деревня — с традиционной мечетью, уютными улочками и атмосферой сельской жизни. Вы почувствуете местный ритм и при желании попробуете гёзлеме — лепёшку с начинкой (40–45 минут)
  • Пещера Дим — одна из крупнейших пещер Турции с величественными сталактитами и сталагмитами (45 минут)
  • Река Дим-Чай — здесь можно искупаться, расслабиться в мини-аквапарке и насладиться обедом из рыбы или курицы на гриле (1,5 часа)
  • Побережье Аланьи с моря — во время прогулки на корабле вы увидите Красную башню, живописную бухту и три морские пещеры, доступные только с воды (около 1,5 часа)

17:30–20:00 — возвращение в отели

В тёплое время мы проводим обливание водой между автобусами. Советуем вам взять водонепроницаемую сумку и быть осторожнее с телефонами и личными вещами.

Организационные детали

  • Поездка проходит на открытом автобусе
  • Во время экскурсии вы будете обливаться водой с пассажирами других джипов и автобусов. По возможности возьмите водонепроницаемую сумку
  • В стоимость входит трансфер от и до отеля, обед, часовая прогулка на корабле, мини-аквапарк (бассейн и горки)
  • Дополнительные расходы: напитки, вход в пещеру Дим — $7 (по желанию), гёзлеме — примерно $3
  • В поездке с вами будет один из гидов нашей команды

в понедельник, четверг и субботу в 08:30

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный€30
Дети до 8 лет€22
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Тимур
Тимур — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 1488 туристов
приоритет. Мы открываем перед вами увлекательный мир Турции и проводим экскурсии по таким регионам как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Наша команда профессиональных гидов предоставит вам разнообразные варианты программ как для групповых, так и для индивидуальных путешествий.

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
К
Камила
22 июл 2025
Заказала данную экскурсию и ни капли не пожалела! Шикарные виды и на смотровой, и на водопадах. Пещера завораживает, огромная и красивая, но внутри прохладно. На реке очень вкусно и сытно
читать дальше

накормили, советую брать курочку, но особенно понравились картофельные лепешки которые продавали на водопадах. Аквапарк маленький, но можно весело провести время. Организаторы очень грамотно подобрали гидов, скучать не давали ни секунды, харизматичные и всегда находили что рассказать интересного о каждой локации. Мне все очень понравилось, в следующем году обязательно поеду снова.
И не могу не рассказать о организаторе на сайте, организатор Тимур предоставляет сервис просто на высшем уровне! В кратчайшее время связался со мной и когда возникли некоторые проблемы то быстро помог все уладить, отвечал на любые вопросы был на связи от бронирования до самого конца экскурсии. Ему отдельное спасибо за заботу и помощь!

Александр
Александр
21 июл 2025
Отличная экскурсия, очень понравилось. Экскурсия без исторического сопровождения, она больше развлекательная. Гид как и фотограф очень весёлые люди, шутят постоянно, понравилась музыка когда ехали к пещере. Я был первый раз
читать дальше

в пещере, возможно поэтому могу выделить только положительные впечатления. Также хочу отметить прогулку на пиратском корабле, шикарные виды, плаванье в море недалеко от порта и пещеры влюблённых. Хочу отметить, что ожидание (сборы) перед началом экскурсии минимальное. Посмотрели одну локацию, вкратце послушали о ней, пофоткались 20-40 мин, поехали дальше, дорога сопровождается шутками, музыкой и пением)). Мы довольны, спасибо 😊

Е
Елена
20 июл 2025
Сама экскурсия высосана из пальца, водопад ни о чем, пещера средне сдельно, денег жалко стало, в аква парк лезть даже не хочется!
На морскую прогулку даже не поехала, вышла на улице.
Да! Деревня вообще то деревня?
Рынок да кафешка
Гид ни о чем! Никакой информации о Турции!! Не рекомендую!
Тимур
Тимур
Ответ организатора:
Здравствуйте.

Нам жаль, что вы остались недовольны экскурсией, хочу ответить на некоторые ваши претензии.

Во-первых,фото водопада используется как обложка тура, и именно
читать дальше

этот водопад вы и посетили. Он показан честно и без приукрас — то есть вы изначально видели его внешний вид на обложке экскурсии.

Что касается пещеры, то вы побывали во второй по величине пещере Турции, открытой для посещения. Её протяжённость составляет 350 метров, внутри —натуральные сталактиты и сталагмиты, созданные природой за многие века. Это уникальное место, которое ценят и туристы, и геологи.

Деревня, в которой вы побывали, называется Alacami— это настоящая турецкая деревня, а не декорация. Помимо кафе и рынка, вы посещали деревенский дом и мечеть, где наш гид рассказывал об укладе жизни и культуре. Кроме того, если пройтись по верхним улочкам, можно увидеть настоящие жилые дома и атмосферу местной жизни.

Теперь об аквапарке. Это место не ограничивается только бассейнами —там протекает горная река, в которой также можно освежиться. Если вам не понравился аквапарк, вы смогли бы искупаться в речке, которая находится в 70 метров от аквапарка — большинство гостей с удовольствием купаются либо в бассейне, либо в реке. А кто не хочет тратить время на купание, отдыхают в беседках, которые расположены на воде.

Наконец, стоит напомнить:эта экскурсия не является исторической, она развлекательная. Наша цель —создать весёлую атмосферу и подарить положительные эмоции. В тот день нашей команде гидов и водителей удалось развеселить всех кроме вас. Гид рассказывает интересные факты в ключевых точках маршрута, но глубокий исторический экскурс— не формат этой программы.

Мы с уважением относимся к вашему мнению. Удачи вам в дальнейших путешествиях.

Входит в следующие категории Аланьи

