этот водопад вы и посетили. Он показан честно и без приукрас — то есть вы изначально видели его внешний вид на обложке экскурсии.



Что касается пещеры, то вы побывали во второй по величине пещере Турции, открытой для посещения. Её протяжённость составляет 350 метров, внутри —натуральные сталактиты и сталагмиты, созданные природой за многие века. Это уникальное место, которое ценят и туристы, и геологи.



Деревня, в которой вы побывали, называется Alacami— это настоящая турецкая деревня, а не декорация. Помимо кафе и рынка, вы посещали деревенский дом и мечеть, где наш гид рассказывал об укладе жизни и культуре. Кроме того, если пройтись по верхним улочкам, можно увидеть настоящие жилые дома и атмосферу местной жизни.



Теперь об аквапарке. Это место не ограничивается только бассейнами —там протекает горная река, в которой также можно освежиться. Если вам не понравился аквапарк, вы смогли бы искупаться в речке, которая находится в 70 метров от аквапарка — большинство гостей с удовольствием купаются либо в бассейне, либо в реке. А кто не хочет тратить время на купание, отдыхают в беседках, которые расположены на воде.



Наконец, стоит напомнить:эта экскурсия не является исторической, она развлекательная. Наша цель —создать весёлую атмосферу и подарить положительные эмоции. В тот день нашей команде гидов и водителей удалось развеселить всех кроме вас. Гид рассказывает интересные факты в ключевых точках маршрута, но глубокий исторический экскурс— не формат этой программы.



Мы с уважением относимся к вашему мнению. Удачи вам в дальнейших путешествиях.