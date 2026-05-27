За один день посетим три природные локации.
Прогуляемся по оборудованным тропам в каньоне Сападере, любуясь каскадными водопадами и наслаждаясь прохладой воды с Таврских гор. Желающие осмотрят сталактиты и сталагмиты в пещере Дим. А затем вы пообедаете и отдохнёте на берегу реки в долине Димчайи.
Описание экскурсии
- Каньон Сападере — 1 час 10 минут. По пути остановимся у банановых плантаций. В самом каньоне пройдёмся по 695-метровой оборудованной тропе и посмотрим на каскадные водопады. Желающие искупаются в ледяной воде Таврских гор.
- Пещера Дим — 45 минут. По дороге сделаем 20–минутную остановку, чтобы вы попробовали гёзлеме — традиционные турецкие лепёшки. Когда приедем, вы сможете прогуляться по пещере, рассмотреть сталактиты и сталагмиты. А после оцените панорамы Аланьи с видовой точки.
- Долина Димчайи-Дженнет. Здесь вы пообедаете на берегу реки, искупаетесь в природных бассейнах и повеселитесь на водных горках.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер от вашего отеля на джипах с открытым верхом, посещение банановых плантаций, исследование каньона Сападере, обед.
- Дополнительно оплачиваются: гёзлеме, входной билет в пещеру Дим (270 TL), напитки.
- Важно знать: экскурсия не подойдёт беременным и тем, у кого проблемы со спиной и сердцем; курение во время поездки запрещено.
- Возьмите с собой: купальные принадлежности, воду, головной убор и солнцезащитный крем.
- С вами будет англоязычный гид из нашей команды.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30, в воскресенье в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный Вход в каньон Сападере включен, пещера Дим — по желанию
|€30
|Ребенок (Возраст 4-11)
|€21
|Малыши (Возраст: 3 и младше)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
