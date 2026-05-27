Погрузитесь в атмосферу Анатолии, где каждое утро начинается с аромата свежего хлеба и искренней улыбки сельских жителей. Эта экскурсия откроет вам двери в неторопливый деревенский быт и познакомит с народными традициями, передающимися из поколения в поколение. Одним из главных чудес маршрута станет посещение пещеры Алтынбешик — самого большого подземного озера Турции.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Анатолийская деревня как из сказки

Здесь — прогулка по старинным деревням Ибрады и Ормана. Вы увидите дома, построенные без цемента, заглянете в местную мечеть и услышите истории жителей.

Погружение в тайны подземного мира

Вы спуститесь в легендарную пещеру Алтынбешик — к самому большому подземному озеру Турции. Плавание на лодке среди каменных мостов и сталактитов подарит ощущение волшебства.

Неспешный ритм жизни и национальная кухня

В тенистом дворике деревенского дома вас ждёт обед с традиционными блюдами. Здесь не спешат — и вы тоже сможете замедлиться, почувствовать вкус простых радостей и насладиться аутентичностью места.

Примерный тайминг

8:00–11:00 — встреча у отеля и поездка в деревню с остановками для фото

11:00–12:30 — прогулка по деревням

12:30–13:15 — обед в деревенском доме

13:15–14:45 — трансфер к пещере Алтынбешик

14:45–15:15 — лодочная прогулка по озеру внутри пещеры

15:15–18:15 — обратный трансфер в отель

Организационные детали