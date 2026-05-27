Пещера Алтынбешик и тайны Анатолии - из Аланьи

Спуск в подземный мир и прогулка по деревням, где время течёт иначе
Погрузитесь в атмосферу Анатолии, где каждое утро начинается с аромата свежего хлеба и искренней улыбки сельских жителей.

Эта экскурсия откроет вам двери в неторопливый деревенский быт и познакомит с народными традициями, передающимися из поколения в поколение.

Одним из главных чудес маршрута станет посещение пещеры Алтынбешик — самого большого подземного озера Турции.
Описание экскурсии

Анатолийская деревня как из сказки

Здесь — прогулка по старинным деревням Ибрады и Ормана. Вы увидите дома, построенные без цемента, заглянете в местную мечеть и услышите истории жителей.

Погружение в тайны подземного мира

Вы спуститесь в легендарную пещеру Алтынбешик — к самому большому подземному озеру Турции. Плавание на лодке среди каменных мостов и сталактитов подарит ощущение волшебства.

Неспешный ритм жизни и национальная кухня

В тенистом дворике деревенского дома вас ждёт обед с традиционными блюдами. Здесь не спешат — и вы тоже сможете замедлиться, почувствовать вкус простых радостей и насладиться аутентичностью места.

Примерный тайминг

8:00–11:00 — встреча у отеля и поездка в деревню с остановками для фото
11:00–12:30 — прогулка по деревням
12:30–13:15 — обед в деревенском доме
13:15–14:45 — трансфер к пещере Алтынбешик
14:45–15:15 — лодочная прогулка по озеру внутри пещеры
15:15–18:15 — обратный трансфер в отель

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на русском и английском языках
  • В стоимость входит трансфер на автобусе туристического класса, входной билет в пещеру Алтынбешик, обед, страховка
  • Отдельно по желанию оплачиваются напитки
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в четверг и субботу в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 8+€57
Дети до 3 летБесплатно
Дети с 4 до 7 лет€38
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан
Султан — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 16 туристов
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных и профессиональных гидов.

