Спуск в подземный мир и прогулка по деревням, где время течёт иначе
Погрузитесь в атмосферу Анатолии, где каждое утро начинается с аромата свежего хлеба и искренней улыбки сельских жителей.
Эта экскурсия откроет вам двери в неторопливый деревенский быт и познакомит с народными традициями, передающимися из поколения в поколение.
Одним из главных чудес маршрута станет посещение пещеры Алтынбешик — самого большого подземного озера Турции.
Описание экскурсии
Анатолийская деревня как из сказки
Здесь — прогулка по старинным деревням Ибрады и Ормана. Вы увидите дома, построенные без цемента, заглянете в местную мечеть и услышите истории жителей.
Погружение в тайны подземного мира
Вы спуститесь в легендарную пещеру Алтынбешик — к самому большому подземному озеру Турции. Плавание на лодке среди каменных мостов и сталактитов подарит ощущение волшебства.
Неспешный ритм жизни и национальная кухня
В тенистом дворике деревенского дома вас ждёт обед с традиционными блюдами. Здесь не спешат — и вы тоже сможете замедлиться, почувствовать вкус простых радостей и насладиться аутентичностью места.
Примерный тайминг
8:00–11:00 — встреча у отеля и поездка в деревню с остановками для фото 11:00–12:30 — прогулка по деревням 12:30–13:15 — обед в деревенском доме 13:15–14:45 — трансфер к пещере Алтынбешик 14:45–15:15 — лодочная прогулка по озеру внутри пещеры 15:15–18:15 — обратный трансфер в отель
Организационные детали
Экскурсия проводится на русском и английском языках
В стоимость входит трансфер на автобусе туристического класса, входной билет в пещеру Алтынбешик, обед, страховка
Отдельно по желанию оплачиваются напитки
С вами будет один из гидов нашей команды
в четверг и субботу в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Взрослый 8+
€57
Дети до 3 лет
Бесплатно
Дети с 4 до 7 лет
€38
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан — Организатор в Аланье
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 16 туристов
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных и профессиональных гидов.
